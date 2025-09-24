NFTマーケットプレイス「SBINFT Market」でVポイントサービスを開始

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

SBINFT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「SBINFT」）と共通ポイントサービス「Vポイント」を運営するCCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、2025年9月24日（水）より、SBINFTが運営するNFT（※1）マーケットプレイス「SBINFT Market」にてVポイントが貯まって使えるサービスを開始いたします。なお、NFT領域でのVポイントサービス導入は初となります。

※1 Non Fungible Tokenの略。ブロックチェーン上に、トークンの固有情報を記録することで、他のトークンとの識別を可能にしたトークンを意味します。

SBINFTは、SBIホールディングス子会社でNFTを中心としたWeb3事業を事業領域とする法人です。「Be the FIRST. Be the STANDARD. NFTを社会へ広げる、その真ん中に。」を企業理念に、誰もが信頼できるプラットフォームサービスの提供を通じて、NFTが社会の常識となることを目指しています。2021年4月よりNFTマーケットプレイス「SBINFT Market」を、2024年4月からはNFTマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」を提供しています。

CCCMKHDはこれまで、IPコンテンツを通じてVポイントなどのVサービスを利用のお客さまに、「あなたの『好き』をもっと近くに」をテーマとした体験価値を提供しています。『好き』をもっと身近に感じられる特別な体験や場を通じて、同じ『好き』を持つ人々が集い、つながり、新たな感動を分かち合うことで、より深く『好き』を体験、『好き』を楽しむことができる環境を創出することを目指しています。「SBINFT Market」でのVポイントサービスは、お客さまの『好き』をサポートする新たな取り組みとして位置づけています。

このたびの取り組みにより、「SBINFT Market」をご利用のお客さまは、「SBINFT Market」にウォレットを接続し設定ページの「ポイント連携」から、アプリでご利用いただける「モバイルＶカード」等、Vポイントが貯まるカード（※2）のV会員番号を入力しVポイント連携手続きを行っていただくことで、ゲーム用NFTやアートなどNFT購入時に、決済手段（クレジットカード決済または暗号資産決済）およびNFT購入額に応じ、ショッピングポイントとしてVポイントが貯まります。さらに三井住友カード（※3）でお支払いすると、決済ポイントとしてV ポイントが併せて貯まります。貯まったポイントは、「SBINFT Market」で1ポイント＝1円分として使うことができるほか、全国のVポイント提携先約16万店舗や、世界の約 1 億店舗のVisa加盟店（※4）でもご利用いただけます。

※2モバイルVカード、Tカード、決済機能付きVポイントカード、キャラクターデザインのVポイントカードが対象です。

※3 Vポイントが貯まるクレジットカードが対象となります。詳細は三井住友カードのホームページをご確認ください。

※4 対面決済では、Visaのタッチ決済が利用できる店舗が対象です。

SBINFT、CCCMKHDおよび三井住友カードは、「SBINFT Market」でのVポイントサービスを開始し、NFTを身近に感じられる特別な体験や場を提供することで、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを目指してまいります。

＜「SBINFT Market」でのVポイントサービス概要＞

・サービス開始日：2025年9月24日（水）

・URL：https://sbinft.market/

・付与レート：

【クレジットカード決済】NFT購入額100円（税抜）につき1ポイントが貯まります。

【暗号資産決済】円換算で3,000円以上のNFTを購入する場合、一律30ポイントが貯まります。

・利用レート：1ポイント＝1円分として使うことができます。

※ Vポイントのサービス詳細については、以下のWEB サイトをご確認ください。

CCCMKHD特設サイト：https://web.tsite.jp/vpoint/

三井住友カード特設サイト：https://www.smbc-card.com/camp/totalvpoint_mirror/index.html

＜「SBINFT Market」について＞

「SBINFT Market」は、承認制のNFTマーケットプレイスです。マーケットプレイス内で流通するNFTを、SBINFTが承認済みのコンテンツホルダーが発行したNFTに限定し、ユーザーが模倣品や海賊版NFTを購入するリスクの排除に努めています。決済手段は、Ethereum、Polygon、Oasys（各種Verse）、Avalanche及びクレジットカード（日本円）に対応し、2025年5月時点で累計20,000人超のユーザー（ウォレット接続ユーザー数）がサービスを利用しています。