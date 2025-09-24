『【EC事業者必見】売上最大化のための改善施策＆運用代行の成功法則』無料ウェブセミナーを10月8日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2025年10月8日（水）に、ウェブセミナー「【EC事業者必見】売上最大化のための改善施策＆運用代行の成功法則」を、開催いたします。

■このようなお悩みはございませんか？

ECサイトの運用において、サイト構築後の新規・既存顧客獲得はEC事業者様の命題ですが、ECサイトを立ち上げたはいいものの、集客に苦戦していたり、売上向上のための具体策がわからないなどといったお悩みを持つ事業者様も多いのではないでしょうか？

■本セミナーで学べる事

本セミナーでは、多くの成功事例を持つ2社が、売り上げ拡大に必要な指標から分析手法、施策のご紹介や、その後の運用代行を開始する最適なタイミングまで詳しく解説いたします！

EC事業者の皆様のビジネス成長に役立つ内容をお伝えしますので、貴重な機会をお見逃しなく、ぜひご参加くださいませ。

■セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/293_1_949a169a2a2d42812fee3864b2e1a729.jpg?v=202509240227 ]■開催概要

日時：2025年10月8日（水）14:00～14:50（13:55～入場開始）

会場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

会社概要

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/