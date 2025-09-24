呼気分析装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月18に「呼気分析装置市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。呼気分析装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
呼気分析装置市場の概要
呼気分析装置市場に関する当社の調査レポートによると、呼気分析装置市場規模は 2035 年に約 160億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 呼気分析装置市場規模は約 40億米ドルとなっています。呼気分析装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 15% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、呼気分析装置の市場シェア拡大は、技術の進歩（AI、IoT、ナノセンサー）によるものです。呼気検査装置における最も注目すべき進歩は、警察による不正操作を軽減するためにブロックチェーン技術を統合したドレーガー社の「Alcotest 9000」です。日本では、ソニーが開発したIoTベースの呼気分析装置はスマートフォンと接続して血中アルコール濃度（BAC）をリアルタイムでモニタリングでき、ユーザーにとってより身近なものとなっています。こうした進歩にもかかわらず、発展途上国では、医療品質でありながら手頃な価格の呼気分析装置が依然として求められています。このギャップを埋めることで、医療へのアクセスとモニタリングに大きなチャンスがもたらされ、メーカーは市場を拡大し、世界中の健康状態に影響を与える重要なチャンスを得ることができるでしました。
呼気分析装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/breath-analyzers-market/60274
呼気分析装置に関する市場調査では、医療診断需要の高まりにより市場シェアが拡大する見通しも示されています。AHRQ（オーストラリア保健省）による2022年の調査では、糖尿病診断のためにアセトンを検知する呼気分析装置により、入院費用が20%削減され、米国では年間25億米ドルのコスト削減につながったことが明らかになりました。一方、日本では、医療用呼気分析装置は標準的な健康診断にますます導入され、国民健康保険の対象となっています。この普及は、疾患の早期診断とコスト削減における呼気分析装置の役割に対する認識の高まりを反映しており、世界中の医療システムにおける呼気分析装置の適用拡大という明るい未来を示しています。
しかし、保険適用範囲の不統一と患者の経済的な負担能力が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330268&id=bodyimage1】
呼気分析装置市場セグメンテーションの傾向分析
呼気分析装置市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、呼気分析装置の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別、製品タイプ別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
呼気分析装置市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-60274
