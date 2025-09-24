Catlog(R)、猫様のストレスをケアするために、Catlogデータから各猫様にパーソニャライズされた特許出願中の乳酸菌サプリメント『Catlogケア乳酸菌』を販売開始！

株式会社RABO

株式会社RABO（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊豫 愉芸子、以下「RABO」）は、提供する猫様向けサービス『 Catlog（キャトログ）(R)』において、各種Catlogデータを活用し猫様のストレスに着目した、各猫様にパーソニャライズ（パーソナライズ）した乳酸菌サプリメント『Catlogケア乳酸菌』を発売することをお知らせいたします。本商品は、RABOが立ち上げた新ケアブランド「Catlog ケア」の第二弾となる商品で、2025年9月24日（水）よりCatlogアプリ内「猫市場」でご購入いただけます。

■ やるならとことん。乳酸菌の専門家と実現。

猫様のためにとことんこだわりつくしたいCatlogは、これまで、乳酸菌のスペシャリストとタッグを組み共同研究を行ってきました（※）。『Catlogケア乳酸菌』は、RABO、国内最大級の農研機構乳酸菌コレクション（約6,500株）を製品化する農研ワンヘルス株式会社との共同研究を経て開発された、”その猫様に適した”乳酸菌を選んでお届けするサービスです。（特許出願中）

※ 共同研究の取り組み事例：https://rabo.cat/news/2025/09/24/jcns12/

■ 『Catlogケア乳酸菌』開発の背景

これまで猫様向けの乳酸菌フードやサプリメントは数多く展開されてきました。一方で、乳酸菌製品によって含まれる乳酸菌の種類や菌株は異なり、その得意分野も「おなかの健康維持」「毛並みやツヤの維持」「免疫機能のサポート」など多岐にわたります。さらに、猫様の腸内環境はとてもデリケートであり、猫種や年齢、食事、生活環境によって腸内フローラ（腸内細菌叢の構成）が影響を受けます。そのため、「その猫様に最も適した乳酸菌はどれか？」という点が飼い主さんにとっての最大の関心事となっています。

とりわけ、猫様のさまざまな体調不良や疾病の原因として挙げられる「ストレス」に着目する飼い主さんも増えています。Catlogでは、猫様の見えないストレスを科学的根拠に基づいて可視化する「ストレススコア」の機能を本年6月にリリースしました。

そのうえで、Catlogがこれまで蓄積してきた猫様のストレススコアや排泄、睡眠などに関する膨大なデータと知見をもとに、「その猫様」に最適な乳酸菌を選択する独自のシステムを構築。このシステムを活用し、ストレスが気になる猫様に向けた『Catlogケア乳酸菌』を開発・製造しました。

※ 本製品及びCatlogのストレススコア機能は、猫様の健康状態について診察・診断・治療を行うものではなく、病気の診断や予防を目的としたものではありません。

■ 目指したのはごはんにかけても “気づかれない”こと

本製品は国産で、着色料・香料・保存料は無添加。ペットフード安全法に基づいた安全基準もクリアしています。かけたことにすら”気づかれない”完全に無色無臭の粉末タイプであるため、いつものごはんに混ぜるだけで与えることができます。事前検証ではのべ300匹の猫様が30日間ほぼ完食しました。食へのこだわりが特に強い猫様には、ご試食パックもご用意しています。

Catlogケア乳酸菌を実食される協力猫様たち

■ ご購入方法と製品情報

Catlogアプリ内「猫市場」にてご購入可能です。ご注文時点のCatlogデータを元にその猫様にとって最適な乳酸菌をお選びします。継続してご利用の場合は、環境や加齢に伴う変化に応じて常に最適な乳酸菌をお届けできるよう、ご注文の都度、選び直します。

「Catlogケア乳酸菌 30日パック」

- 1ヶ月分の乳酸菌をリーズナブルな価格でご提供- Catlogに登録されている猫様の写真をあしらった専用パッケージでお届け- 販売価格：3,278円（税込）- 内容量：1食 0.25g、30食入り- 原材料：デキストリン、乳酸菌

「Catlogケア乳酸菌 試食パック」

- 「猫様が食べてくれるか？」ご不安な方向けのお試し用少量パック- 販売価格：550円（税込）- 内容量：1食 0.25g、3食入り- 原材料：デキストリン、乳酸菌

すべては、猫様のために。



■「猫の生活をテクノロジーで見守る」Catlog(R) （キャトログ）

大切な愛猫の一生を、すこやかに。Catlogは、ずっと寄り添います。Catlogは、『Catlog』と『Catlog Board』の2つのデバイスで、猫様の日々のデータから行動やコンディションを自動的にAIが解析。難しい健康管理をすることなく、愛猫の調子を直感的に把握。日頃の過ごし方や、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛猫との日々に、惜しみない愛情を。Catlogは、猫様と飼い主さんの幸せですこやかな日々をサポートいたします。

Catlog公式サイト：https://rabo.cat/catlog

Catlogアプリを体験する：https://rabo.cat/catlog/demo/

商号：株式会社RABO（RABO, Inc.）

代表者：代表取締役社長 伊豫 愉芸子

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-9-19

設立：2018年2月22日（猫の日）

URL：https://rabo.cat

X（旧Twitter）：https://x.com/Catlog_RABO

Instagram：https://www.instagram.com/catlog_rabo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@catlog_rabo