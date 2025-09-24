徳留慎乃佑、古川 慎、土岐隼一、坂 泰斗、志麻、堀江 瞬、白井悠介、木村良平、やみえんが出演！「『Toxic-a-Holic』Fan Party vol.2」先行受付開始！
株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）と株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）による「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクト『Toxic-a-Holic（トキシカホリック）』は、2026年2月1日（日）に開催される全キャスト出演のリアルイベント「『Toxic-a-Holic』Fan Party vol.2」の先行受付を開始いたしました。
徳留慎乃佑、古川慎、土岐隼一、坂泰斗、志麻、堀江瞬、白井悠介、木村良平、やみえん、全キャストによるリアルイベントの先行受付を本日よりスタート！
2026年2月1日（日）に開催される「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」について、ファンクラブ先行およびキャラクターソングアルバム先行受付を本日より開始いたしました。併せて、開催時間やチケット料金、チケット特典などの詳細情報も解禁しております。
本イベントは『Toxic-a-Holic』出演キャストによるトークイベントで、トーク、バラエティ企画、朗読劇など多彩なプログラムをお楽しみいただけます。
■イベント名
『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2
■開催日時
2026年2月1日（日）
昼の部：開場/15:00～ 開演/15:30～
夜の部：開場/18:00～ 開演/18:30～
※物販・展示エリアあり
■開催場所
大手町三井ホール
■出演者
徳留慎乃佑（アン役）、古川 慎（ヘムロック役）、土岐隼一（シアン役）、坂 泰斗（アーゴット役）、志麻（ディオン役）、堀江 瞬（C.B.役）、白井悠介（チェイン役）、木村良平（支部長役）、やみえん（サポーター役）
※敬称略、順不同
■チケット価格（税込）
SS席：18000円 ※前方1～4列確定
S席：10000円 ※前方5～10列確定
A席：7800円
■チケット特典
SS席：アクリルパネル、チケット風カード
S席：チケット風カード
※チケット風カードについてはSS席、S席同様のデザインとなります。
■申込方法
キャラクターソングアルバム「Vox Venena Vo.1」に封入されたシリアルコードまたはファンクラブサイト（ https://fc.toxicaholic.com/ ）よりお申込みください。
※キャラクターソングアルバム先行は複数口応募が可能となります。
※キャラクターソングアルバム先行は1シリアルにつき1公演の応募となります。
※ファンクラブ先行にはファンクラブの入会が必要です。
■受付期間
2025年9月24日（水）12:00～10月13日（月・祝） 23:59まで
「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」のイベントおよびチケットの申込みについての詳細情報は、公式Xをご覧ください。
追加情報は順次発表いたします。イベントの開催概要や日程、出演者等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
土岐隼一、堀江 瞬、白井悠介、坂 泰斗、志麻、徳留慎乃佑、古川 慎が歌うキャラクターソングアルバム本日より発売開始！
本日発売となった『Toxic-a-Holic』初のキャラクターソングアルバム「Vox Venena Vo.1」は、毒物男子アン（CV：徳留慎乃佑）、ヘムロック（CV：古川 慎）、シアン（CV：土岐隼一）、アーゴット（CV：坂 泰斗）、ディオン（CV：志麻）、C.B.（CV：堀江 瞬）、チェイン（CV：白井悠介）によるキャラクターソング全7曲を収録しています。
さらに、初回限定盤には支部長（CV：木村良平）やサポーター（CV：やみえん）を含む全キャラクターが登場する豪華ドラマトラックを収録。キャラクターたちがアイドルオーディションに挑戦する、意外性あふれるストーリーをお楽しみいただけます。
【発売日】
2025年9月24日（水）
【価格】
初回限定盤：5,500円（税込）
通常版：2,750円（税込）
【初回限定盤特典】
・ドラマトラック「トキホリプロジェクト 略してトキプロ始動!? ～支部長は流行りに全力で乗っかるタイプ～」
・ランダムチェキ風トレカ（9種のうち2種）
【通常盤特典】
・ランダムチェキ風トレカ（9種のうち1種）
ランダムチェキ風トレカのレアカードはホロ仕様にキャラクター直筆サイン風プリント入りで、裏面にはここでしか読めないキャラクターのセリフ付き相関図を収録！
【収録曲】
01『夜の火』
歌唱：アン（CV:徳留慎乃佑）
作詞・作曲・編曲：やなぎなぎ
02『Pathetique』
歌唱：ヘムロック（CV：古川 慎）
作詞・作曲・編曲：久下真音
03『Franken_0』
歌唱：シアン（CV：土岐隼一）
作詞：sabio/高村風太
作曲・編曲：神田ジョン
04『L&P』
歌唱：アーゴット（CV：坂 泰斗）
作詞・作曲・編曲：wotaku
05『Nonde!』
歌唱：ディオン（CV：志麻）
作詞：：烏屋茶房
作曲：烏屋茶房、篠崎あやと
編曲：篠崎あやと
06『Bad噛んでべー』
歌唱：C.B.（CV：堀江 瞬）
作詞・作曲・編曲：tepe
07『快楽主義のままごと』
歌唱：チェイン（CV：白井悠介）
作詞・作曲・編曲・謎：原口沙輔
【店舗別特典】
Amazon.co.jp
メガジャケ（※形態別絵柄）
楽天ブックス
・初回限定盤：アクリルキーホルダー2個セット
・通常盤：アクリルキーホルダー1個（※形態別絵柄）
アニメイト
・初回限定盤：缶バッチ2個セット
・通常盤：缶バッチ1個 ※形態別絵柄
Warner Music Store
・初回限定盤：チェキ風トレカ（直筆サイン風プリント付）
※商品の封入特典のレアカードであるチェキ風トレカ（直筆サイン風プリント付）がキャラクター別9人の中からお選びいただけます。
・通常盤特典：L版ブロマイド（※形態別絵柄）
詳細は特設ページ（https://wmg.jp/toxic-a-holic/）をご確認ください。
『Toxic-a-Holic』作品概要
『Toxic-a-Holic』は「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクトです。
【イントロダクション】
人類にとって有害な「毒」を持つ「toxient（トキシエント）」と呼ばれる知的生命体
──通称「毒物男子」は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在でもあった。
voidと戦うために設立された特別な機関によって、管理されている毒物男子たち。
有害と有益の狭間を生きる彼らのイメージアップを図ろうと、トーキョー支部の支部長は、広報動画を撮り始める。
トーキョー支部の採用募集も兼ねた動画だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まって、そう平和に事が運ぶわけもなく──
「毒物男子を信じるな。やつらは全員人殺しで、有害な存在だ」
毒×謎をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、開幕！
■公式サイト
https://www.toxicaholic.com
■公式X
https://x.com/Toxic_a_Holic
■公式YouTubeチャンネル
http://youtube.com/@Toxic-a-Holic
▼EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）について
メディアミックスコンテンツの原作を生み出す出版社、株式会社アース・スター エンターテイメントから、 新ブランド「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」が登場。
「あなたの明日を照らす一等星」をコンセプトに、「補講男子」をはじめとするメディアミックス作品で、ときめきをお届けします。
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@earthstarspica/
▼アース・スター エンターテイメントについて
株式会社アース・スター エンターテイメントは、ジャンルや常識に捉われず、次々と新しいものを創出する発想力、行動力をもって、魅力的なメディアミックスコンテンツの制作を行っています。
【主な事業】
コミック・ライトノベル等の書籍出版
自社出版物ならびに自社保有IPのメディアミックス企画
映像・音楽制作
【会社概要】
会社名：株式会社アース・スター エンターテイメント（https://www.earthstar.co.jp/）
本社：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア7F
代表取締役社長：幕内 和博
設立：1939 年6 月1 日
お問い合わせ窓口： ese-mdmx@earthstar.jp
【主要サイト】
コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/
アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/
アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/
ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/
補講男子：https://www.hokodan.com/
所属アーティスト 花耶（KAYA）：https://kaya.bitfan.id/
▼株式会社KADOKAWAについて
出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。
https://group.kadokawa.co.jp/