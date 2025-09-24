Another Side of Japan × せとうちパレットプロジェクトコラボレーション映像「岡山・倉敷篇」を公開

株式会社TYO

株式会社TYO(本社：東京都港区、代表取締役社長：早船浩、以下TYO)が展開する映像コンテンツシリーズ「Another Side of Japan(アナザー・サイド・オブ・ジャパン)」は、西日本旅客鉄道株式会社(本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂昇治、以下JR西日本)が推進する「せとうちパレットプロジェクト」と連携し、岡山県倉敷市を舞台にしたタイアップ映像を2025年9月22日に公開しました。

本映像では、鷲羽山から望む瀬戸大橋や瀬戸内の多島美をはじめ、児島ジーンズストリートでの散策や店舗訪問、JAPAN BLUE JEANS・BIG JOHN・MOMOTAROジーンズといったブランドの店舗、ショーワの染色・製織工場やベティスミスでのジーンズづくり体験などを描いています。キャストが実際にデニムを仕立てて着用し、川舟や人力車が行き交う倉敷美観地区を歩く姿を通じて、倉敷・児島の街の魅力を体感できる構成です。日本産ジーンズ発祥の地であり“デニムの町”として知られる倉敷・児島の歴史や背景を、“Another Side of Setouchi”の視点から国内外に提案します。また、今回はJR西日本コミュニケーションズが運営する通訳ガイドマッチングサービスの「Gold-Guide」ともコラボレーションをしており、今回公開した動画の内容に沿ったガイドツアーを今後行っていきます。

せとうちパレットプロジェクトとは

「せとうちパレットプロジェクト」は、瀬戸内エリアにおいて、新たな魅力を生み出すことで地域の活性化を目指すJR西日本のプロジェクトです。地域や企業の皆様と共に、世界へのせとうちの魅力発信と持続可能な地域づくりを目指しています。

◆せとうちパレットプロジェクト https://www.jr-odekake.net/setouchi-palette/

Gold-Guideとは

「Gold-Guide(ゴールドガイド)」は、JR西日本コミュニケーションズが運営する訪日旅行者向けの通訳ガイドマッチングサービスです。「Gold-Guide」に登録している通訳ガイドは、国家資格である全国通訳案内士で、訪日旅行者とサイト上でマッチングさせ、ガイドツアーを提供しています。旅行者は海外からオンラインで予約でき、優秀で経験豊富なガイドが地域の歴史や文化、暮らしに根ざした物語を伝えることで、心に残る豊かな体験となるよう導きます。

◆Gold-Guide公式サイト：https://www.gold-guide.com/

本映像でも、Gold-Guideに登録しているガイドの知識や視点を取り入れて企画・制作したことで、倉敷・児島の街並みやデニム文化を深みある表現で描き出しています。

Another Side of Japanについて

TYOが展開する「Another Side of Japan」は、サステイナブルツーリズムをテーマに、まだ世界にあまり知られていない日本各地の風景や文化の魅力を、ハイクオリティかつノンバーバル(言語に依存しない)な映像表現で世界に届けるコンテンツシリーズです。地域の景観・文化・食・産業などを可視化し、“Wellness(ウェルネス)”の要素を取り入れながら、国内外の潜在的な観光客に新しい旅の選択肢を提案します。2024年9月より発信を開始し、2025年9月時点でSNSフォロワー数7万人を突破しました。

◆Another Side of Japan公式サイト：https://asj.tyo.co.jp/

今後の展開

TYOは、Another Side of Japanシリーズを活用したインバウンドツーリスト向けマーケティングサービスとしても提供しております。「Gold-Guide」とのコラボレーション企画は本映像を皮切りに、今後は岡山にとどまらず、瀬戸内エリア各地での展開も見据えており、観光・ブランディング・地方創生の分野においてさらなる発信を目指します。

映像公開情報

公開日：2025年9月22日(月)

配信先：Another Side of Japan の各配信先プラットフォーム(YouTube、Instagram、TikTok、RED(小紅書)、Bilibili等)に加えて、JR西日本管内のデジタルサイネージや公式SNSなどでも順次掲載・配信予定。

・視聴リンク・掲載先：https://youtu.be/jXol8vcOwyk

■株式会社TYOについて

TYOは、広告映像を中心としたコミュニケーションコンテンツの戦略立案・企画・制作を手がけるプロデュースカンパニーです。テレビCMやオンライン動画などの年間制作本数は1,000本以上。総社員数約300名、うち85名のプロデューサーが在籍しており、国内映像プロダクション業界でもトップクラスの規模を誇ります。

【最高の制作チームで、領域を超え、心を動かし、「伝わる」ものを作りつづける。】をMissionに掲げ、多様な価値観が共存できる社会を目指し、日々“誰かの心を動かす”映像制作に取り組んでいます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24701/table/38_1_d5b5d9774b18490e405d1538820b9f71.jpg?v=202509240227 ]