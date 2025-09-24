【勝尾寺】寺社仏閣初の”コラボレーションうまい棒”『だるまうまい棒』を発売～2025年すでに199の国・地域から来訪がある国際色豊かな寺から、日本の駄菓子文化を世界へ発信～

勝尾寺

勝尾寺（大阪府箕面市）は、2025年9月25日（木）より、株式会社やおきん（本社：東京都墨田区）とのご縁により、寺社仏閣では初となるコラボレーションうまい棒『だるまうまい棒』（コーンポタージュ味）を販売いたします。

■なぜ寺社仏閣が「うまい棒」なのか

勝尾寺が考える「宗教」や「寺社」のあり方とは、今、この瞬間、この現実世界を懸命に生き抜こうとする「現代人」のココロに寄り添う伴走者であるべきと考えています。

勝尾寺はこの護持運営哲学に基づき、これまでに伝統的な宗教行事のみならず、特別ライトアップや災害救助犬の合同公開訓練、小児ガン支援の為のチャリティーなどイベントを多数企画実施。グッズ部門においては、株式会社味覚糖さまをはじめとする様々な企業体とのコラボレーションが企画実施されています。

この現代社会を懸命に生き抜く「現代人」のココロに愉しみと癒しとエネルギーを提供できるよう、参拝者の皆さまとの一期一会の思い出づくりを「令和における勝尾寺流の布教活動」と捉え日々、試行錯誤しながら実践いたしております。

■日本が誇る「駄菓子文化」を世界の人へ

勝尾寺は2025年の4月13日より、既に199もの国や地域からの来訪が確認されている国際色豊かな宗教空間です。 全世界からの参拝者で賑わう勝尾寺だからこそ、日本が世界に誇る「伝統文化」を一人でも多くの方に知っていただきたいと願っていたところ、この度、日本の駄菓子文化を牽引される“やおきん様”とのコラボレーションが実現し、勝尾寺の「だるまうまい棒」が誕生する運びとなりました。

勝尾寺は、今後も変わらず歴史、文化、伝統、芸能、音楽など、日本が世界に誇るべき様々な「ソフトコンテンツ」を世界中の人々に向けて発信してゆくプラットフォーム的存在として、その与えられた「お役目」を全うして参りたいと考えております。

■コラボ「うまい棒」商品概要

【商品名】「だるまうまい棒」

【価格】税別1,300円（税込1,430円）

【仕様】うまい棒24本入り／コーンポタージュ味

【発売日】2025年9月25日（木）

【販売場所】勝尾寺 お土産物コーナー

【企画元】有限会社フェイスウィン

余談ですが……大阪のイメージがある「とんかつソース味」や「たこ焼き味」も検討いたしましたが、最終的にうまい棒の中で最も親しまれている「コーンポタージュ味」を選定しました（ここは一切冒険せず、お堅く選定しました……）

■約半年で、199の国や地域からの来訪を確認（9月24日時点）

勝尾寺では現在、『大阪・関西万博』（期間：2025年4月13日～10月13日までの184日間）を応援して盛り上げるイベントとして、201の国や地域の旗を用意し、特設ステージにて世界中からお越しいただいた来訪者に記念撮影していただく『＃WDC』（World Daruma Challenge）を開催中。現在 （2025年9月24日時点）で、199の国や地域の方々にご参画いただいております。

【現在、ご参加を心待ちにしている来訪者国（2ヶ国・地域）】

🇳🇺ニウエ 🇸🇸南スーダン

【既に、ご参加くださった来訪者の国と地域（199ヶ国・地域）】

🇦🇫Afghanistan 🇦🇱Albania 🇩🇿Algeria 🇦🇩Andorra 🇦🇴Angola 🇦🇬Antigua and Barbuda 🇦🇷Argentina 🇦🇲Armenia 🇦🇺Australia 🇦🇹Austria 🇦🇿Azerbaijan 🇧🇸Bahamas 🇧🇭Bahrain 🇧🇩Bangladesh 🇧🇧Australia 🇧🇾Belarus 🇧🇪Belgium 🇧🇿Belize 🇧🇯Benin 🇧🇹Bhutan 🇧🇴 Bolivia 🇧🇦Bosnia and Herzegovina 🇧🇼Botswana 🇧🇷Brazil 🇧🇳Brunei Darussalam 🇧🇬Bulgaria 🇧🇫Burkina Faso 🇧🇮Burundi 🇨🇻Republic of Cabo Verde 🇰🇭Cambodia 🇨🇲Cameroon 🇨🇦Canada 🇨🇫 Central African Republic 🇹🇩Chad 🇨🇱Chile 🇨🇳China 🇨🇴Colombia 🇰🇲Comoros 🇨🇬Congo (Republic of the) 🇨🇰Cook Islands 🇨🇷Costa Rica 🇨🇮Cd'Ivoir 🇭🇷Croatia 🇨🇺Cuba 🇨🇾Cyprus 🇨🇿Czech Republic 🇰🇵Democratic People's Republic of Korea 🇨🇩Democratic Republic of the Congo 🇩🇰Denmark 🇩🇯Djibouti 🇩🇲Dominica 🇩🇴Dominican Republic 🇪🇨Ecuador 🇪🇬Egypt 🇸🇻El Salvador 🇬🇶Equatorial Guinea 🇪🇷Eritrea 🇪🇪Estonia 🇸🇿Eswatini 🇪🇹Ethiopia 🇫🇯Fiji 🇫🇮Finland 🇫🇷France 🇬🇦Gabon 🇬🇲Gambia 🇬🇪Georgia 🇩🇪Germany 🇬🇭Ghana 🇬🇷Greece 🇬🇩Grenada 🇬🇹Guatemala 🇬🇳Guinea 🇬🇼Guinea-Bissau 🇬🇾Guyana 🇭🇹Haiti 🇭🇳Honduras 🇭🇺Hungary 🇮🇸Iceland 🇮🇳India 🇮🇩Indonesia 🇮🇷Iran 🇮🇶Iraq 🇮🇪Ireland 🇮🇱Israel 🇮🇹Italy 🇯🇲Jamaica 🇯🇵Japan 🇯🇴Jordan 🇰🇿Kazakhstan 🇰🇪Kenya 🇰🇮Kiribati 🇰🇼Kuwait 🇰🇬Kyrgyz Republic 🇱🇦Lao People's Democratic Republic 🇱🇻Latvia 🇱🇧Lebanon 🇱🇸Lesotho 🇱🇷Liberia 🇱🇾Libya 🇱🇮Liechtenstein 🇱🇹 Lithuania 🇱🇺Luxembourg 🇲🇬Madagascar 🇲🇼Malawi 🇲🇾Malaysia 🇲🇻Maldives 🇲🇱Mali 🇲🇹Malta 🇲🇭 Marshall Islands 🇲🇷Mauritania 🇲🇺Mauritius 🇲🇽Mexico 🇫🇲Micronesia (Federated States of) 🇲🇨Monaco 🇲🇳Mongolia 🇲🇪Montenegro 🇲🇦Morocco 🇲🇿Mozambique 🇲🇲Myanmar 🇳🇦Namibia 🇳🇷 Nauru 🇳🇵Nepal 🇳🇱Netherlands 🇳🇿New Zealand 🇳🇮 Nicaragua 🇳🇪Niger 🇳🇬Nigeria 🇲🇰North Macedonia 🇳🇴Norway 🇴🇲Oman 🇵🇰Pakistan 🇵🇼Palau 🇵🇦Panama 🇵🇬Papua New Guinea 🇵🇾Paraguay 🇵🇪Peru 🇵🇭Philippines 🇵🇱Poland 🇵🇹Portugal 🇶🇦Qatar 🇰🇷Republic of Korea 🇽🇰Republic of Kosovo 🇲🇩Republic of Moldova 🇷🇴Romania 🇷🇺Russian Federation 🇷🇼Rwanda 🇰🇳Saint Kitts and Nevis 🇱🇨Saint Lucia 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines 🇼🇸Samoa 🇸🇲San Marino 🇸🇹Sao Tome and Principe 🇸🇦Saudi Arabia 🇸🇳Senegal 🇷🇸Serbia 🇸🇨Seychelles 🇸🇱Sierra Leone 🇸🇬Singapore 🇸🇰Slovakia 🇸🇮Slovenia 🇸🇧Solomon Islands 🇸🇴Somalia 🇿🇦South Africa 🇪🇸Spain 🇱🇰Sri Lanka 🇸🇩Sudan 🇸🇷Suriname 🇸🇪Sweden 🇨🇭Switzerland 🇸🇾Syria 🇹🇯Tajikistan 🇹🇭Thailand 🇹🇱Timor-Leste 🇹🇬Togo 🇹🇴Tonga 🇹🇹Trinidad and Tobago 🇹🇳Tunisia 🇹🇷Turkey 🇹🇲Turkmenistan 🇹🇻Tuvalu 🇺🇬Uganda 🇺🇦Ukraine 🇦🇪United Arab Emirates 🇬🇧United Kingdom 🇹🇿 United Republic of Tanzania 🇺🇸United States of America 🇺🇾Uruguay 🇺🇿Uzbekistan 🇻🇺Vanuatu 🇻🇦Vatican City Satate 🇻🇪Venezuela 🇻🇳Viet Nam 🇾🇪Yemen 🇿🇲Zambia 🇿🇼Zimbabwe 🇹🇼Taiwan 🇭🇰Hong Kong 🇲🇴macau 🇵🇸Palestina

<勝尾寺について>

勝尾寺の創建は、奈良時代の神亀四年（727）まで遡り、善仲と善算という双子の僧侶が、この霊山で草庵を構え「弥勒寺」を建立されたことに始まります。

平安時代、病に臥っておられた時の帝、清和天皇の玉体安隠を当山の六代座主行巡が祈ったところ著しい効験があり、感銘を受けられた清和帝自らが「この寺の法力は、この国を治める王である帝」として「王に勝った寺」勝王寺（かつ・おう・じ）と命名されましたが、寺側は「王に勝つ」などは余りにも畏れ多いとし、「王」を「尾」の字に差し替え、呼び名はそのままに勝尾寺（かつ・おう・じ）と称するようになりました。

勝尾寺で説く 「勝つ」とは、他者を打ち負かすことで得る「勝利」ではなく、「自分自身と向き合い、己の弱い心に勝つ」ことです。現在ではビジネス、受験、恋愛、病気、人間関係、スポーツなど、人生におけるあらゆる場面で「自分自身に勝つ」寺として世界中からの参拝者で溢れています。

@koooji.607@noriphoto.jp

<勝ちダルマについて>

勝尾寺の『勝ちダルマ』は、願いを叶えてくれる魔法の存在などではありません。

ご自身が設定した目標達成のために「日々の努力を惜しまない」という己自身との約束、つまりは「自己誓約」としての役割を果たすための授与品です。

「天に与えて戴いた大切なこの命をどう使うのか？」。つまりあなた自身の「使命」に向かって「今年一年をどう生きるのか？」「何を達成するのか？」を言語化し、それらを自分自身の手で勝ちダルマに書き込みます。

＠jiro_tatara

勝ちダルマの底に「生きる使命／大目的」を、そして勝ちダルマの背中に「今年一年の目標」を書き入れ、感謝の念を込めた線香の煙にダルマを潜らせ、ダルマの片方の目を書き入れる事によって、己自身との誓約書に署名を行ない、今年の目標達成、ひいては己自身の「使命」の為に日々努力を惜しまない事を自身が自身に誓うのです。

＠jiro_tatara＠pikari0827

