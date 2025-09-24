くらしのマッチングサービス「ゼヒトモ」、見積もり依頼数が200万件を突破

株式会社Zehitomo

株式会社Zehitomo（本社：東京都品川区、代表取締役：三浦雄一郎）が運営する、くらしのマッチングサービス「ゼヒトモ」は、2025年9月に見積もり依頼数が累計200万件を突破したことをお知らせいたします。

見積もり依頼数200万件突破の背景

近年、自己投資志向の高まりや住宅関連制度の拡充を背景に、暮らしに関わるサービスのオンライン需要は拡大しています。学びや健康といった分野に時間やお金を投じる人が増え、社会全体として「自分の暮らしをより豊かにしたい」という動きが強まっています。

ゼヒトモに寄せられる依頼もこうした流れを反映しており、語学や音楽などの「学び」、フィットネスや美容といった「健康」の分野が根強く伸びています。加えて、住まいの快適さや安心感を重視する人も増えており、リフォームを中心とした住まい関連サービスの依頼も拡大しています。

こうした社会的な背景と、当社が日々行なっている機能改善やサポート体制の強化などが重なり、見積もり依頼数 総計200万件という節目の達成につながりました。

※「見積もり依頼数」とは、ユーザーがゼヒトモ上でプロに対して見積もり依頼やサービス提供の相談を行った件数を指しています。

成長を支えた主な強化施策

・AI自動返信機能の導入

依頼者からの問い合わせに迅速かつ自動で初期対応できる仕組みを整備。これによりプロ側の負担を軽減し、返信率や成約率の向上につなげました。結果として、学び・健康・住まいなど多様な領域でのマッチングがスムーズに行えるようになっています。

・UX / UI改善

依頼者がサービスを探して比較する過程をシンプルかつ直感的に。検索画面や依頼フォームを一から見直し、複数の候補を効率的に検討できるようにしました。これにより、依頼者は自分に合ったプロを迷わず見つけやすくなり、プロにとっても新しい顧客獲得の機会が広がっています。

・カテゴリの拡充と整理

依頼されるサービス内容を分析し、ニーズに応じて適切な選択肢を提示できるよう改善。従来では拾いきれなかった細かな要望にも対応可能になり、依頼者とプロ双方にとって満足度の高いマッチングを実現しています。

・口コミ・実績情報の充実

過去に依頼したユーザーの声や施工・実施の記録をわかりやすく提示。透明性を高めることで、初めてサービスを利用する人でも安心して依頼できる環境を整えました。プロにとっても実績を活かした信頼獲得の場となり、継続的な依頼につながっています。

まとめ

見積もり依頼数200万件突破は、ゼヒトモが生活者の多様なニーズに応える場として定着してきたことの表れです。今後も「やりたいことを当たり前にできる社会」の実現に向け、住まいを含む多様な分野でのサービスを進化させ、ユーザーとプロのより良い出会いを創出してまいります。

■ゼヒトモについて

「やりたい」を実現するプロと出会う。

ゼヒトモは、仕事をお願いしたい依頼者と、カメラマン、ヨガ講師、リフォームや工事事業者などさまざまな「プロ」をつなぐプラットフォームです。プロの仕事の幅や可能性を広げ、日本のローカルサービス、そして働き方を変えていきます。仕事をお願いしたい依頼者が条件を指定すると、AIがオーダーに合った事業者とマッチング。ゼヒトモのプラットフォーム上でのチャットだけでなく、事業者と直接電話やEメールなどを使って連絡を取ることもできます。

(1) 従来の決済手数料がかからない！応募課金モデルで、依頼者もプロもお得

依頼者もプロも、手数料はゼロ。プロは報酬の全額を受け取ることができ、依頼者も余計な手数料を負担する必要はありません。ゼヒトモのビジネスモデルは従来の決済手数料モデルではなく、プロが依頼に対して見積もりを送る際に応募課金する仕組みです。 応募費用は職種によって決められており、プロにとって最小限のコストで新規顧客を獲得できます。

(2) AIを使った『スピードマッチ』

AIがゼヒトモのデータベースの中から依頼条件（地域や納期、予算や頻度など）にぴったり合う事業者を判断し、依頼主に最適な提案を送る機能（スピードマッチ）を2019年に開発しました。事業者と依頼者の双方からご好評いただいている機能のひとつです。

(3)データ・ドリブンな顧客獲得支援

8年間の蓄積されたデータをもとにプロのブランディングから顧客獲得を専属でサポートします。初めてWeb集客・営業をするプロに真摯に寄り添いながらも、データ・ドリブンなコンサルティングを行い、顧客獲得の成功まで導きます。

