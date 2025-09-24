農研ワンヘルス、国内最大級の乳酸菌ライブラリから選び抜かれた乳酸菌を飼い猫へ。Catlog(R)データから各飼い猫に個別化された『Catlogケア乳酸菌』の菌株および乳酸菌サプリメントを提供開始！

農研ワンヘルス株式会社

農林水産省所管の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）認定ベンチャー企業で、乳酸菌分野で新規ビジネス創出に取り組む農研ワンヘルス株式会社（本社：茨城県つくば市、代表取締役：大池秀明、以下「農研ワンヘルス」）は、株式会社RABOが提供する飼い猫の見守りIoTサービス『Catlog（キャトログ）(R)』上の各種データを活用し、個々の飼い猫にパーソナライズされた『Catlogケア乳酸菌』の乳酸菌株および乳酸菌サプリメントを提供することをお知らせいたします。本商品は、2025年9月24日（水）よりCatlogアプリ内「猫市場」でご購入いただけます。

農研ワンヘルスは、個々にフィットした乳酸菌で世界中を健康にすることを目指しています。そこで、飼い猫の日々のデータを記録し、複雑な健康管理をすることなく、AI解析によって愛猫の調子を直感的に把握できるCatlogを提供する株式会社RABOとタッグを組み、個々の飼い猫にフィットする乳酸菌を提供する仕組みを構築しました。

『Catlogケア乳酸菌』は、農研機構が保有する国内最大級の乳酸菌コレクション（NARO 乳酸菌コレクション；約 6,500 菌株）から、農研ワンヘルスが選び抜いた乳酸菌を使用し、”個々の飼い猫にフィットした”乳酸菌を提供する仕組みです（※特許出願中）。Catlogがこれまで蓄積してきた飼い猫のストレススコア(飼い猫の見えないストレスを科学的根拠に基づいて可視化する機能)や排泄、睡眠などに関する膨大なデータと知見をもとに、個々の飼い猫に最適な乳酸菌を提供する独自のシステムを構築。このシステムを活用することで、ストレスが気になる飼い猫に向けた『Catlogケア乳酸菌』が開発されました。

※Catlogケア乳酸菌およびCatlogは、飼い猫の健康状態について診察・診断・治療を行うものではなく、病気の診断や予防を目的としたものではありません。

ご購入方法と製品情報

Catlogアプリ内「猫市場」にてご購入可能です。ご注文時点のCatlogデータを元にその飼い猫にとって最適な乳酸菌が提供されます。継続して『Catlogケア乳酸菌』をご利用いただく場合は、環境や加齢に伴う飼い猫の変化に応じて、常に最適な乳酸菌をお届けします。

「Catlog ケア乳酸菌 30 日パック」

- 1 ヶ月分の乳酸菌をリーズナブルな価格でご提供- 販売価格：3,278 円（税込）- 内容量：1 食 0.25g、30 食入り- 原材料：デキストリン、乳酸菌

「Catlog ケア乳酸菌 試食パック」

- 「食べてくれるか？」ご不安な方向けのお試し用少量パック- 販売価格：550 円（税込）- 内容量：1 食 0.25g、3 食入り- 原材料：デキストリン、乳酸菌

乳酸菌で世界中を健康にする。

農研ワンヘルス株式会社

農研機構認定ベンチャー企業（第２号）。農研機構が保有する、公的研究機関としては世界最大級となる乳酸菌ライブラリ（NARO 乳酸菌コレクション）から、各種目的に合わせて選抜した乳酸菌株や関連サプリメント等を提供します。また、農研機構で蓄積した、食によるヘルスケア、老化予防、発酵食品科学、動物モニタリング技術等の研究成果を活用し、あらたな価値（製品・サービス）の創出を一緒にお手伝いいたします。ワンヘルス（※）と多様性の視点から、個々にフィットした乳酸菌で世界中を健康にすることを目指します。

※ワンヘルス（One Health）とは、ヒトの健康課題は、動物や環境の健康も含めて一体的に取り組む必要があるという考え方をさします。

商号：農研ワンヘルス株式会社（NARO One Health co., Ltd.）

代表者：代表取締役 大池 秀明

設立：2025 年 4 月 9 日

所在地：〒305-0901 茨城県つくば市池の台２（農研機構内）

農研ワンヘルス HP：https://naro-oh.jp