SNSフォロワー数100万人超えのトップクリエイター・山田全自動さんとのコラボグッズが販売開始！

株式会社ライブドア（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 直人）はクリエイター支援プロジェクト「livedoor Creators Studio」の第1弾として、当社がマネジメントする公式ブロガーであり、トップクリエイターの「山田全自動」さんとのコラボレーショングッズの販売を開始したことをお知らせします。

「livedoor Creators Studio」の第1弾となる今回は、独特なタッチと世界観で人気を集める山田全自動さんとコラボレーションし、オリジナルTシャツやスマートフォンケースなどのグッズを展開いたします。山田全自動さんの魅力あふれるユニークなデザインに歴史的なモチーフを取り入れた限定グッズとなっておりまして、今回発表した「武家諸法度シリーズ」の他にも新たなテーマをもとにした企画を順次展開し、コレクションとしてさらに充実させてまいります。

■山田全自動さんについて

山田全自動さんは、江戸時代の町人風イラストと独特のユーモアが魅力のイラストレーターであり、浮世絵風の作風をベースに「日常のあるあるネタ」を描く人気クリエイターです。

「ライブドアブログ」の公式ブロガーとして運営するブログ『山田全自動のあるある日記』は、月間1,000万PVを達成した実績を持ち、SNSフォロワー数も100万人を超えるなど高い人気を誇ります。

現代の「あるある」な日常風景や出来事を、まるで江戸時代に起こったかのような視点で描き、共感を呼ぶネタと浮世絵風の漫画を組み合わせた唯一無二の世界観として、多くの読者・ファンから支持を集めています。

『山田全自動のあるある日記』

ブログURL：https://zenjido.blog.jp/

アプリで更新通知を受け取る：https://zenjido.blog.jp/_/oa_notifier

■発売商品紹介（一部）

・武家諸法度Tシャツ（黒線/白線）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNM9MF1X

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNMB7YCM

・武家諸法度長袖Tシャツ（黒線/白線）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNM7544F

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPD3LYWL

・武家諸法度 パーカー（黒線/白線）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMFZPSH

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPD3ZY9H

・武家諸法度ジップパーカー（黒線/白線）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNM8JB21

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNM9KM3B

・武家諸法度トレーナー（黒線/白線）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRRMX7LS

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPD5D9DM

・武家諸法度スマホケース

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNM74GRT

今回のグッズ発売を記念した読者プレゼント企画も実施予定ですので、どうぞお楽しみに！

■クリエイター・プロデューサーよりコメント

・山田全自動さん

このたび、ライブドアさんと一緒にオリジナルグッズを作らせていただきました！Tシャツやパーカー、スマホケースなど、和のテイストをさりげなく取り入れつつ、普段使いとしてもおしゃれに使用できるデザインを目指しました。国内の方はもちろん、海外の方にも「日本っぽくてかわいい！」と感じてもらえるとうれしいです。ブログを通していただいたたくさんのご縁が、こうして形になることに感謝しています。ぜひチェックしてみてください！

・株式会社ライブドア クリエイタービジネス部部長兼公式ブログプロデューサー 宮澤和宏

このたび、「livedoor Creators Studio」シリーズ第1弾として、現代の浮世絵師・山田全自動さんとのコラボグッズを販売できることを大変うれしく思っております。

今回販売する「歴史シリーズ」は、武家諸法度をはじめ、誰もが一度は耳にしたことのある日本の歴史的な制度を、山田全自動さんのイラストと融合させることで新たな形に表現しています。

今後も山田全自動さんとの第2弾企画や、他のクリエイターとのコラボレーションを予定しておりますので、ぜひご期待いただければ幸いです！

■「livedoor Creators Studio」とは

当社が推進する、クリエイターの皆さまの創作活動を多面的に支援し、その魅力を新しい形で広げていくプロジェクトです。

参加クリエイターの皆さまよりご提供いただいたイラストや文章、音声・映像などのコンテンツをもとに、「グッズ化・販売」「電子書籍化」「ファンクラブ運営支援」「イベント運営」「LIVE配信」「デジタルクリエイティブ販売」「ライセンス販売」などの活動をサポートします。

これらの取り組みを通じて、クリエイターの皆さまの作品や活動の魅力をより多くの方に届けるとともに、持続可能な収益機会の創出を目指してまいります。

・参加希望フォーム

https://forms.gle/Rc8BPcvgzDmLeSHQ9

「livedoor Creators Studio」への参加を希望されるクリエイターの皆さまは、上記フォームよりご応募ください。

■ライブドアブログ「公式ブログ」

「公式ブログ」とは、ライブドアブログの中でも、特に良質なブログを執筆しているブロガーやクリエイターを支援する制度です。導入当初の2015年9月より現在にわたり公式ブログ数を順調に伸ばしており、2025年4月時点で累計800※1を超えるブログが公式ブログとして登録されています。

※1 公式候補ブログを含む

今後も当社は、クリエイターの皆さまの可能性を最大限に引き出し、その活躍の舞台を広げる支援を続けてまいります。

