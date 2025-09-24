『Nā Po‘okela (ナーポオケラ) presents みなとみらいハワイフェスティバル2025』出店・出演情報解禁！
フラの世界最高峰と称されるコンペティション『メリーモナークフェスティバル』。
その開催地であるハワイ島・ヒロの街は、フェスティバル期間中、街じゅうに音楽があふれ、人々がフラを踊り、まるで町全体がひとつのお祭りのような雰囲気に包まれます。
そんな本場のフラの熱気を横浜でも！
『メリーモナークフェスティバル2025』で上位入賞したハーラウ（フラチーム）＆ミスアロハフラが来日する世界トップレベルのステージ『ナーポオケラ2025』が、9月27日(土)・28日(日)、ハワイとゆかりの深い横浜市で開催されます。
このスペシャルな2日間に合わせて、「みなとみらいハワイフェスティバル」も開催！
ハワイのフード、アパレルや雑貨、ワークショップ、ステージパフォーマンスなど、ハワイを丸ごと楽しめるコンテンツがみなとみらいに大集合します。
国際色溢れる街、音楽のある街、横浜に相応しいハワイを体感できるイベントをお楽しみください。
【出店情報・ステージプログラム解禁】
■出店コンテンツ
ハワイにちなんだ様々なお店が集結。ハワイの魅力を存分に味わえます。
・絶品の本格ハワイ料理が楽しめるキッチンカー、ビールショップ。
・ハワイから直輸入したアパレル・雑貨を扱うマーケット。
・お子様から大人までどなたでもご参加いただける、ウクレレ、リボンレイのワークショップ。
＜MAP＞
■ライブパフォーマンス
横浜美術館前ステージでは、フラダンス、ウクレレのパフォーマンスを楽しめます。
ぴあアリーナMMで開催されるNā Po‘okelaを記念した、山下マヌーさんによるトークショー、
神田日向子さんによるフラステージもお楽しみに！
＜TIME TABLE＞
■「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」プロデュースブース出店
2025年9月に5周年を迎える「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」による出店も！
今話題のKAKAAKKO CAFEとのコラボメニューやオリジナルドリンク、オリジナルグッズを販売します。
27日(土)17:30からは、横浜美術館前ステージにて、THE KAHALA HOTEL & RESORT YOKOHAMA presents【Aloha Friday Night】DJ MIDORI & DJ BUSTA-ROWを開催。
Nā Po‘okela presents みなとみらいハワイフェスティバル2025 開催概要
【イベント名称】 Nā Po‘okela（ナーポオケラ）presents みなとみらいハワイフェスティバル2025
【開催期間】 2025年9月27日(土)、28日(日)
【開催時間】 10:00～19:00 （最終日は18:00まで）雨天決行・荒天中止
【メイン会場】 グランモール公園「美術の広場」
【アクセス】 JR 京浜東北・根岸線／横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町駅」下車徒歩9分
みなとみらい線「みなとみらい駅」下車徒歩3分
【入 場 料】 来場無料
※場内の飲食物は全て有料となります。ワークショップ参加費等は有料のものもあります。
※未成年者へのアルコール類の販売は行いません。
※飲酒運転の恐れがあるアルコール類の販売は行いません。
【主 催】 MECぴあクリエイティブ株式会社、 Music Port YOKOHAMA委員会
【HP】 https://na-pookela.com/hawaiifestival/
■出店
【マーケット】
フラショップ、アパレル、ハワイアン雑貨、アート、他
【ワークショップ】
リボンレイ作り、ウクレレ体験
【フード・ドリンクブース】
ご飯からスイーツまで本格的なハワイアン料理が楽しめるキッチンカー
■続報・詳細について
イベント公式Instagramにて随時お知らせいたします。
https://www.instagram.com/mm_hawaiifestival/
■ご注意事項
※掲載の画像はイメージです。
※雨天及び荒天によりに、イベント内容が変更となる場合、随時公式Instagramにてアナウンスさせていただきます。
※天候の都合上、営業を一時中止させて頂く場合がございます。ご了承頂きますようお願いいたします。
※イベント内容・時間等、予告なく急遽変更になる場合があります。ご了承ください。
※主催者による記録・広報等のため、イベントの写真撮影・録画・録音等を行う場合がございますので、予めご了承ください。