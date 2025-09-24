南京牛首山文化観光区

【南京（中国）2025年9月24日新華社＝共同通信JBN】Nanjing Niushou Mountain Cultural Tourism Area （南京牛首山文化観光区）は22日、Ten Sceneries of Niushou Mountain（牛首山10大景観）の世界ネーミングキャンペーンを発表しました。世界中のネットユーザーから、同区の10大景観のネーミング案を募集します。このキャンペーンは現代的な視点に立脚しつつ、自然の美しさと奥深い歴史で知られるこの南京の山を再発見するとともに、世界が南京を理解するための新たな窓となることを目指しています。

牛首山を巡るVR（仮想現実）バーチャルツアーは（https://xnly.niushoushan.net/nss.html?language=english ）をご覧ください。

長江デルタの中核都市・南京の南北の軸上に位置する牛首山は（「牛の頭部の山」という名称通り）、牛の角に似た双峰に由来して命名されました。古来より「Spring Niushou（春牛首）」として知られ、「Forty-Eight Sceneries of Ancient Jinling（古都金陵48景）」のうち3景を有するこの山には、南唐王朝の陵墓や宏覚寺仏塔（Hongjue Temple Pagoda）などの歴史的遺跡が数多く残されています。2015年には、生態系の修復と文化再建により、放棄された採石場だったこの地域は伝統と現代が融合した文化ランドマークへと生まれ変わりました。Buddha's Summit Palace（仏頂宮）やTwin Pagodas（双塔）などの建造物は人気スポットとなり、CNNは「China's New Landmarks（中国の新ランドマーク）」の1つに挙げています。

ネーミングの要件

文化遺産と幅広い魅力のバランスを取りながら、4文字のフレーズまたは対照法的な構文で表現し、景観資源に焦点を当ててください。

禅の哲学、古代の文献、自然の特徴などからインスピレーションを得てください（例：古代の名称の復活、詩の翻案、禅の概念の組み入れ）。

応募には推奨するネーミング**とネーミングの理由（300語以内）を必ず添えてください。

応募の詳細

締め切り：2025年10月中旬

電子メール宛先：nssxcxxb@126.com（同一内容が提出された場合は先着順）

賞

哲学、歴史、芸術の専門家で構成される審査員が以下の賞を選出します。

＊「Best Naming Awards（ベストネーミング賞）」10名様（牛首山年間大人パス＋文化クリエーティブギフト・パッケージ）

＊「Best Creativity Awards（ベストクリエーティビティー賞）」30名様

＊「Best Participation Awards（ベスト参加賞）」60名様

この国境を越えた文化対話は、世界の才能ある人々を招き、Ten Sceneries of Niushou Mountain（牛首山10大景観）に現代的な意味を刻み込み、この金陵の聖地の物語を世界に伝えます。

