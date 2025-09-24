20を超える国際メディアの代表者、外交官、10を超える国内メディア組織の代表者、およびさまざまな著名なゲストを含む130人以上が記者会見に出席

AsiaNet 201087 （0214）

【北京（中国）2025年9月24日新華社＝共同通信JBN】「Flying Dreams, Embracing Peace（夢を飛翔、平和を抱擁）」をテーマとした2025年Weifang International Kite Festival & Weifang Kite Carnival（イ坊国際凧フェスティバル・イ坊凧カーニバル）の記者会見が先日、北京市海淀区のSanshan Wuyuan Cultural Arts Centerで行われました。同イベントは、中国共産党イ坊市委員会とイ坊市人民政府の主催で、News & Information Center of Xinhua News Agency（新華社通信ニュース情報センター）によって企画されました。

記者会見では、イ坊の代表者が2025年Weifang International Kite Festival & Weifang Kite Carnivalのハイライトを紹介し、ジャーナリストの質問に答えました。9月末から10月末にかけて、イ坊が「競争のリーダーシップ、文化と観光の統合、国全体の適性、経済と貿易の促進」という主要な4テーマを中心とした20以上の活動を催すことが発表されました。これには、第2回World Indoor Kite Championship（世界インドア凧揚げ選手権）、2025年University Student Art Week（大学生芸術週間）、Shandong Off-Road Vehicle Competition（山東省オフロード競技会）、第3回Weifang International Food and Agricultural Products Expo（イ坊国際食品・農産物博覧会）などが含まれます。

中国共産党イ坊市委員会宣伝局によって、会場には野外の無形文化遺産展示エリアも設置されました。参加者は、イ坊凧、楊家埠新年画、高密剪紙、その他の無形文化遺産の展示を通して、豊かな文化体験を楽しむことができました。

「Kite Capital of the World（世界凧の都）」として名高いイ坊は、1984年から42年連続で国際凧フェスティバルを開催しています。

ソース：News & Information Center, Xinhua News Agency & Publicity Department of the CPC Weifang Municipal Committee