【7日間限定】秋の女子旅応援！全国の紅葉スポットを紹介する「旅コラム」公開記念 SNSキャンペーン開催

ビッグホリデー株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役社長：岩崎 安利)は、2025年9月24日（水）～9月30日（火）の期間限定で、公式Instagram「たびほり」と公式Xアカウントにて【ご当地お土産プレゼントキャンペーン】を実施し、抽選で2名様に「旅するルルルン」（5,000円相当）をプレゼントいたします。

本キャンペーンは、最新記事「秋の国内旅行におすすめ！女子旅で楽しむ全国の紅葉スポット＆観光地9選」と連動しています。秋の女子旅や紅葉めぐりを予定している方に向けて、観光地情報とプレゼント企画を同時に楽しんでいただけます。

■旅コラムページはこちら(https://bigs.jp/travelblog/article/all/20250924_autumn-insta.html?utm_source=newsletter&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_20250924)

「ご当地お土産プレゼントキャンペーン」概要

キャンペーン期間

2025/9/24(水)12:00～2025/9/30(火)23:59

賞品

旅するルルルン(お一人様5,000円相当)

応募方法

- A賞 東日本ルルルンセット- B賞 西日本ルルルンセット【X】- X公式アカウント【@BIGHOLIDAY_】(https://x.com/BIGHOLIDAY_)をフォロー- 旅コラムページ(https://bigs.jp/travelblog/article/all/20250924_autumn-insta.html?utm_source=newsletter&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_20250924)をシェア(旅コラムページ内のシェアボタンよりポスト)&キャンペーン投稿をリポストで応募完了

※当選者にはDMでご連絡致します。

※A賞B賞どちらかご希望があればキャンペーン投稿にリプライしてください。

【Instagram】- Instagram公式アカウント【@bigholiday_】(https://www.instagram.com/bigholiday_/) をフォロー- キャンペーン投稿にいいね&コメント欄に旅コラム感想を入力で応募完了

※当選者にはDMでご連絡致します。

※A賞B賞どちらかご希望があればコメントに入れてください。

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。

「秋の国内旅行におすすめ！女子旅で楽しむ全国の紅葉スポット＆観光地9選」概要

秋は女子旅に人気のシーズン。紅葉の名所や歴史ある神社、自然体験など、全国には秋だけの魅力を味わえる観光スポットが数多くあります。今回は女子旅におすすめの全国9スポットをご紹介。紅葉や絶景、ものづくり体験、そして秋旅ならではの楽しみをまとめました。旅行パッケージと組み合わせれば、移動や宿泊の手配もラクラクで、最高の思い出づくりが叶います。記事の後半では、お得に巡れるツアーパッケージ情報も掲載しているのでぜひチェックしてみてください。

「たびほり」とは

「たびほり」では全国最新女子旅スポットをお届けしています。旅行プランに迷ったら真似するだけで映え旅の出来上がり！期間限定でビッグホリデーツアー割引クーポンも配布中！皆さまからのフォローお待ちしております。

■フォローはこちら(https://www.instagram.com/bigholiday_/)

