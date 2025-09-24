＜PJ FASHION＞ランジェリーブランドPEACH JOHNのアパレルラインから、2025年冬の新作コレクションが発売

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：西澤恒地）のPEACH JOHNは、昨年ローンチしたアパレルライン PEACH JOHN FASHIONの「2025 WINTER COLLECTION」を2025年9月24日（水）に発売しました。


女性の体を美しく彩ってきたランジェリーブランドPEACH JOHNがお送りするアパレルのラインナップは、カジュアルさに、心ときめく品と可愛さをブレンドして着る人の魅力を引き出します。



PEACH JOHN FASHION



毎日をほどよくドレスアップ


「好き」や「なりたい」をまとって、何気ない日々を少し特別に。


気負わないカジュアルさと、心ときめくエレガンスとトレンドをちょうどよくブレンド。


女性の体を美しく彩ってきたPEACH JOHNが提案する、


着る人の魅力を引き出すアパレルラインです。



「2025 WINTER COLLECTION」販売について



発売日：2025年9月24日（水）



販路：


・PEACH JOHN公式通販サイト (https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-pjapparel (https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-pjapparel))


・PEACH JOHN一部ストア*


*池袋店・大阪店・名古屋タカシマヤGTM店・福岡店・仙台店・札幌店・SALON銀座店


ピーチ・ジョン店舗一覧：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store


・『 and ST 』 PEACH JOHN通販サイト （ https://www.dot-st.com/peachjohn/ ）


・『 ZOZOTOWN 』PEACH JOHN通販サイト （ https://zozo.jp/brand/peachjohn/ ）



2025 WINTER COLLECTION LOOK



ふわふわと起毛したシャギー生地が、こなれた空気感を演出するPコート。トレンドのオーバーサイズ、大きな襟で華奢見え効果大。


スタンダードなアイテムで、着回しアイテムとして重宝する１枚です。



シャギーショートPコート


16,500円（本体価格 15,000円）


S, M


ピンク、ブラウン、ミント


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10323550313/







ピンク




ブラウン




ミント





柔らかな毛並みがリッチで、存在感たっぷりのエコファーを使用しました。


ショート丈のため重くなりすぎず、コーデのバランスを取りやすいデザイン。暗くなりがちな冬のコーデを明るくするカラーリングです。



エコファーショートコート


16,500円（本体価格 15,000円）


S, M


イエロー、ピンク、ベージュ


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10323570113/






イエロー




ピンク




ベージュ





ネックライン一周のオーガンジーフリルが、フェミニンなアイキャッチとなるニット。


視線を引き上げ、腰高・脚長なバランスで着こなせるショート丈です。フロントはリボン＆ボタンで開閉できるため、カーディガンとしても活用できます。



フリルカラーニットトップス


8,800円（本体価格 8,000円）


ワンサイズ


グレー、ベージュ、ブラック


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10323500107/







グレー




ベージュ




ブラック





デコルテを美しく引き立てるスクエアネックに、胸元と肩のふんわりギャザーのディティールが王道フェミニンなワンピ―ス。一枚できちんと見えを叶えます。


カーディガンは長い毛足が存在感大。シンプルで合わせやすいデザインです。ゆったりめのサイズ感でこなれ感を演出します。



バストギャザーフラワーワンピース


14,300円（本体価格 13,000円）


ワンサイズ


ブラック、ブラウン


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10323610107/



シャギールーズニットカーディガン


8,800円（本体価格 8,000円）


ワンサイズ


ピンク、グレー、モカ


https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10323520207/







ブラック・ブラウン




ピンク




グレー




モカ





デザイン性のある襟を効かせた、しゃれ感のあるニットワンピース鎖骨や肩を少しのぞかせて、さりげない色気を演出します。


一枚でもボトムスとコーデしても楽しめる着回しも嬉しい一枚です。



ラペルルーズニットワンピース


8,800円（本体価格 8,000円）


ワンサイズ


グレー、モカ



https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10323590107/






グレー




モカ