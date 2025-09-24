ミニマルなシルエットとコンパクトなサイズ感　仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルに寄り添う“MNL CITY PACK LITE”を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、新しいバックパックシリーズ“MNL CITY PACK LITE（エムエヌエル シティパック ライト）”を含む4種類のバックパックを新発売いたしました。

“MNL CITY PACK”は、仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルに寄り添い、最適なデザインと機能を追求したバックパックです。ビジネスシーンはもちろん休日にも日々のコーディネートを気にせず使える、ミニマルなシルエットを実現。“MNL CITY PACK LITE ”は、多機能かつ実用的でありながら、スマートに持ち歩けるコンパクトなサイズ感です。

コンパクトサイズでも抜群の収納力

- 最上部のファスナーポケットは、混雑時の狭い場所でも荷物を楽に取り出せます。イヤホンなど使用頻度の高い小物の収納に便利です。- メイン気室はコンパクトながらも整理整頓しやすい高い収納力があります。- メイン気室には、前面側に上下2つのメッシュポケット、背面側にはタブレット用とパソコン用それぞれのオープンポケット、2つのオープンポケットを配置。マウスやAC充電器なども分けて収納できるため、必要なものをサッと取り出せてスムーズに仕事を始められます。- 14インチまでのノートパソコンと、13インチのタブレットに対応しています。- メイン気室は180度大きく開くクラムシェルオープン仕様。スムーズにパッキングや外出先で荷物の出し入れができます。- 前気室には、3つのオープンポケットと2つのペン挿しがあるので、持ち物の大きさや使う頻度によって使い分けて収納できます。- バックパックを片掛けしたままでも開閉が可能な2つのフロントポケットを備えています。左右それぞれが独立しています。

使いやすさにこだわった、さまざまな機能を搭載

- 最上部ポケットのファスナーは、引き手を横に向けるとロックがかかる仕組みで、移動中に不意に開いてしまう心配がありません。- 2つのフロントポケットおよび最上部ポケットの内部にループがあり、キーリールやパスケースなどを好みの位置に取り付けられます。- チェストベルトでしっかり荷物を体に添わせ、背負い心地を調整できます。マグネットバックルを採用しており、片手で簡単に着脱可能です。不要な場合はチェストベルト自体を取り外すこともできます。- 左右と上部の3カ所にハンドルを配置。満員電車などで荷物を背中からおろして持つ際や、荷物の出し入れをする際など日々の生活をアシストします。シンプルな外観で、バックパックを正面から見た時に目立たない設計にしています。- キャリーケースと一緒にバックパックを持ち運べる、キャリーベルトを背面に配置。出張時もスマートに移動できます。- メイン気室内部のネームタグはAirTagを入れることができるポケット仕様です。バッグ本体の紛失防止に役立ちます。

優れた強度と耐摩耗性を備えた素材を採用

BM-MNLBP04BK、BM-MNLBP01NBK

本体外装生地には高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA(R) re/CORファブリックを採用しています。

※CORDURA(R) re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。

BM-MNLBP05BK

本体外装生地には、引き裂き強度に優れ、高い耐摩耗性と耐久性を備えたCORDURA(R) Ballisticファブリックを採用しています。

※CORDURA(R) Ballisticは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。

BM-MNLBP06BK

本体外装には、強度・軽さ・防水性に優れたX-Pac生地を採用しています。

※X-Pac(R)は、Dimension-Polyant社の商標です。

- YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。- バッグ表面には、撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。- プラスチックパーツは、強度と品質に定評のあるWoojin Plastic製のパーツを採用しています。- 背面には摩擦が少ないなめらかなストレッチ素材を採用。ニットなどの衣服との擦れや毛羽立ちを防ぎます。背面パッドを背中に密着する範囲に配置することで、体圧分散と通気性の確保を両立しています。- 横持ちの際にもファスナーを引きやすいよう、ファスナーエンドにループ状のつまみを備えています。- 移動時には密着、上げ下ろしの際はゆったり。ハーネスストラップの長さを瞬時に調節可能なアジャスターを採用しています。BM-MNLBP04BK、BM-MNLBP01NBKCORDURA(R) re/CORファブリックを採用BM-MNLBP05BKCORDURA(R) Ballisticファブリックを採用BM-MNLBP06BKX-Pac(R)生地を採用

前モデルから使い勝手と耐久性を向上させたモデルも新発売（BM-MNLBP01NBK）

- ショルダーベルトを補強しさらに耐久性を向上させました。- キャリーベルトの向きを横向きに変更し出張や移動時にもさらに便利になりました。- パソコンコンパートメントは、15.6インチまでのノートパソコンに対応。L字開閉できるため、片掛けした際にもスムーズに端末の出し入れが可能です。収納物を優しく保護するフリース素材を採用しています。- パソコンコンパートメント内部には、パソコンと書類が干渉しないよう分けて収納できる仕切りが付いています。- バッグ表面には、撥水加工を施しています。また、パソコンコンパートメントには、PUラミネートファスナーを採用しています。

製品詳細

MNL CITY PACK LITE CORDURA(R) re/cor

型番：BM-MNLBP04BK

価格：\17,800（店頭実勢価格）\16,182（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-MNLBP04BK.html

MNL CITY PACK LITE CORDURA(R) Ballistic

型番：BM-MNLBP05BK

価格：\22,800（店頭実勢価格）\20,727（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-MNLBP05BK.html

MNL CITY PACK LITE X-Pac(R)

型番：BM-MNLBP06BK

価格：\27,800（店頭実勢価格）\25,273（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-MNLBP06BK.html

MNL CITY PACK CORDURA(R) re/cor

型番：BM-MNLBP01NBK

価格：\19,800（店頭実勢価格）\18,000（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-MNLBP01NBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250924-06/

MNL CITY PACK LITE CORDURA(R) re/cor(BM-MNLBP04BK)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550377492/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550377492.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550377492.html

MNL CITY PACK LITE CORDURA(R) Ballistic(BM-MNLBP05BK)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550377508/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550377508.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550377508.html

MNL CITY PACK LITE X-Pac(R) (BM-MNLBP06BK)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550377515/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550377515.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550377515.html

MNL CITY PACK CORDURA(R) re/cor (BM-MNLBP01NBK)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550377485/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550377485.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550377485.html

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一