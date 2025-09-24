出張や旅行に役立つトラベル用品がエレコムから！専用の独立ポケットで靴を気持ちよく運べるバックパックとかさばる衣類をすっきりまとめる圧縮袋を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、靴を独立ポケットに収納できる約35Lの大容量バックパックと、トラベル用の圧縮袋2サイズの計3アイテムを新発売いたしました。



出張時の前泊・後泊をカジュアルに過ごしたい、旅行時の目的地に合わせて靴を履き替えたい、仕事帰りにジムへ立ち寄りたいなど、もう1足の靴を持ち運びたいシーンに最適な大容量バックパックと、キャリーケースの収納力を高める圧縮袋の登場です。たっぷり容量約35Lのバックパックは、底面に靴用の独立ポケットを備え、2足目を気兼ねなく収納可能。さらに16インチクラスのノートパソコンを収められる専用気室を備えるほか、多彩なポケットを搭載しており、荷物をすっきり整理できます。圧縮袋は、手で押さえるだけでかさばる衣類が小さくまとまり、キャリーケース内のスペースが広がります。しっかり密閉できる頑丈なファスナーにより空気漏れを防ぎます。サイズはM(容量約19L)とS(容量約15L)の2種類をご用意しました。

もう一足の“靴”を気持ちよく運べる！

独立ポケット付きの大容量トラベルバックパック

靴を分けて収納できる、大容量トラベルバックパック

- 出張や旅行でも活躍する、たっぷり収納できる大容量タイプです。- 靴の収納に便利なポケットを底面に備え、他の荷物と分けて収納可能。濡れた衣類やジム用品を持ち運ぶ際にも便利です。- メイン気室はキャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすくなっています。- 表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材を採用。水や汚れが染み込みにくく、汚れてもサッと拭き取れます。※完全に水の侵入を防ぐものではありません。▲ 製品画像収納量が約35Lの大容量バックパック▲ メイン気室はフルオープンタイプで、荷物が取り出しやすい▲表面は水や汚れが染み込みにくい樹脂コーティング素材を採用※完全に水の侵入を防ぐものではありません

細かく整理できる気室と多彩なポケットを装備

- 前気室には、ガジェットなどの小物を用途に合わせて整理できる多彩なポケットを装備。旅先でもスムーズに整理できます。- パソコン気室には、16インチまでのノートパソコンを収納可能です。- 側面には、ペットボトルなどの収納に便利なオープンポケット付き。使わないときはファスナーを閉じて、ポケットを目立たなくできます。- 前面上下にファスナーポケット付き。下部のポケットは横長タイプで、折りたたみ傘の収納に便利です。- 背面には、盗難防止にもなるファスナー開閉式の隠しポケットを装備。財布やスマートフォンなどの貴重品を安心して収納できます。▲ 前気室には多彩なポケットを装備▲ パソコン気室16インチまでのノートパソコンを収納可能▲ ペットボトルの収納に便利。開閉可能なオープンポケット▲ 左：前面上下にファスナーポケット付き右：背面には隠しポケット付き

快適に使える便利な機能

- 荷物の量に合わせて本体をスリムにできる調整ベルト付きです。- 荷物が重くなってもショルダーベルトの根元が重さに合わせて伸縮し、肩への負担を軽減。長時間の移動でもストレスなく使えます。- 背面にキャリーバーに固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるのでスムーズに移動ができます。▲ 左：本体をスリムにできる調整ベルト右：肩への負担を軽減するショルダーベルト▲ キャリーバーに固定できるベルト付き

衣類を圧縮し、荷物がすっきりまとまる！

トラベル用の圧縮袋 2サイズ

かさばる衣類を圧縮してコンパクトに収納！

- 袋内の空気を抜くことで衣類を圧縮し、コンパクトに収納可能。荷物がすっきりまとまるので、カバンの容量に余裕が生まれます。- 手で押すだけで簡単に空気が抜け、逆止弁付きで空気が戻らずしっかり圧縮。忙しい出張や旅行の準備もスムーズに行うことができます。- MサイズとSサイズの2種類をラインアップしています。- しっかりと密閉できる頑丈なファスナーを採用。圧縮後の空気漏れを防ぎます。- 繰り返し使っても空気が漏れにくく、しっかり圧縮をキープ。ホコリや湿気から守ることができるので、衣類を清潔に保管できます。- 市販の電動エアーポンプ(※)などを使うことで、より薄く圧縮可能。バッグやスーツケース内の無駄なスペースを節約し、より多くの荷物を収納できます。※電動エアーポンプは付属しません。▲ 上：圧縮前、下：圧縮後(写真はMサイズ)▲ 使用例キャリーケース内がすっきり！▲ 手で押すだけで袋を圧縮できる▲ 吸引可能な電動エアーポンプを使えば、より簡単に、より薄く圧縮可能▲ キャップは逆止弁付きで圧縮しやすい▲ 空気漏れを防ぐ頑丈なファスナー

収納したい衣類に合わせて選べる2サイズ

- Mサイズ(最大容量：約19L)は、厚手のセーターやジャケットなど、かさばる冬服にも対応します。- Sサイズ(最大容量：約15L)は、厚手のトップスやパンツなど、冬場の衣類にも対応します。- Mサイズ外形寸法/重量：幅約315×奥行約150×高さ約420mm/約185g- Sサイズ外形寸法/重量：幅約300×奥行約120×高さ約420mm/約170g- 材質：ナイロン▲ 製品画像Mサイズ：BMA-TRCS02MBK▲ 製品画像Sサイズ：BMA-TRCS02SBK

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品 (3製品共通)

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様 (靴収納ポケット付きトラベルバックパック)

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 外形寸法/重量：幅約330×奥行約210×高さ約510mm(ハンドル・ショルダーベルト含まず)/約1,680g- 内寸：幅約290×奥行約26×高さ約370mm(16インチノートパソコンの参考収納寸法)- 容量：約35L- 対応モデル：16インチまでのノートパソコン(※)- ポケット(前面)：ファスナーポケット×2、ファスナーポケット(シューズ収納用)×1- ポケット(側面)：オープンポケット×1- ポケット(気室内)：前気室:オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×1・ファスナーポケット×1、メイン気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1・ファスナーポケット×1、パソコン気室:パソコンスリーブ(ストレッチ)×1- ポケット(背面)：ファスナーポケット×1- 材質：ポリエステル、ポリウレタン、表面加工：PUコーティング※パソコン収納部内寸 幅約290×奥行約26×H約370mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。

製品詳細

[靴収納ポケット付きトラベルバックパック]

型番：BM-BPTR01BK

価格：\12,800（店頭実勢価格）\11,636（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BM-BPTR01BK.html

[圧縮袋：Mサイズ]

型番：BMA-TRCS02MBK

価格：\5,480（店頭実勢価格）\4,982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BMA-TRCS02MBK.html

[圧縮袋：Sサイズ]

型番：BMA-TRCS02SBK

価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/BMA-TRCS02SBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250924-05/

ご購入はこちら

[靴収納ポケット付きトラベルバックパック] 型番：BM-BPTR01BK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQV1Y143/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQV1Y143/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14436988/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009408087/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550399128/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550399128.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550399128.html

[圧縮袋：Mサイズ] 型番：BMA-TRCS02MBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQTKXLK7/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQTKXLK7/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14433938/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009408805/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550399104/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550399104.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550399104.html

