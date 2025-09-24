こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動を実施します
薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します
厚生労働省は、都道府県と共催して、10月1日（水）から11月30日（日）までの2か月間、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を実施します。
令和6年の我が国の大麻事犯の検挙人員は6,342人で、過去最多を更新した前年に比べ減少したものの、引き続き覚醒剤事犯の検挙人員を上回り、まさに「大麻乱用期」の渦中にあるといえます。このうち、30歳未満の若年層が7割以上を占めており、若年層における乱用の拡大に歯止めがきかない状況です。
麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、様々な事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要であり、国民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。
この「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」は、薬物の危険性・有害性をより多くの国民に知っていただき、一人ひとりが薬物乱用防止に対する意識を高めることにより、薬物乱用の根絶を図ることを目的とするものです。
■麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の概要
▶実施期間：令和7年10月1日（水）～令和7年11月30日（日）の2か月間
▶実施期間
・主催：厚生労働省、都道府県
・後援：警察庁、こども家庭庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
▶主な活動
・厚生労働省と都道府県の共催による麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動地区大会の開催
・正しい知識を普及するためのポスター、パンフレット等の作成・掲示
・薬物乱用防止功労者の表彰
■令和7年度麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動地区大会日程表（地区別）
▶北海道・東北（福島大会）
○開催日時：11月5日（水）13:30～16:00
○開催場所：福島テルサ（福島市上町4-25）
○参加人員：400人（見込み）
○主な内容
・式典（主催者・来賓挨拶、表彰）
※挨拶：厚生労働省、福島県
※表彰：薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰
福島県薬物乱用防止指導員連合協議会長表彰
・特別講演：水谷 修先生
・大会宣言
・アトラクション：地元高校生による書道パフォーマンス
・その他：大会はYouTubeにて配信予定
▶関東信越（東京大会）
○開催日時：11月24日（月・祝）13:30～15:45
○開催場所：東京都庁第一本庁舎５階大会議場（新宿区西新宿2-8-1）
○参加人員：450人（見込み）
○主な内容
・式典(主催者・来賓挨拶、表彰)
※挨拶：厚労省、東京都
※表彰：薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰
薬物乱用防止ポスター・標語東京都選考入賞者表彰
薬物乱用防止活動率先校表彰
・薬物乱用防止高校生会議活動成果発表
・アトラクション（内容未定）
・大会宣言
・その他：ポスター・標語受賞作品の展示
▶東海北陸（静岡大会）
○開催日時：11月29日（土）14:00～16:20
○開催場所：プラサ ヴェルデコンベンションホールＡ（沼津市大手町1-1-4）
○参加人員：750人（見込み）
○主な内容
・式典(主催者・来賓挨拶、表彰)
※挨拶：厚労省、静岡県、沼津市
※表彰：薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰
知事表彰
・特別講演（「さらば、哀しみのドラッグ」、講師：水谷 修先生）
・大会宣言
・アトラクション：学校法人沼津学園桐陽高等学校ダンス部による演技
▶近畿（京都大会）
○開催日時：11月1日（土）12:10～13:40
○開催場所：京都薬科大学プラクティテラス（京都市山科区御陵中内町5）
○参加人員：未定
○主な内容
・式典（主催者挨拶）
・アトラクション：麻薬探知犬デモンストレーション
・講演：厚生労働省等
・音楽隊による演奏
・大会宣言
▶中国・四国（徳島大会）
○開催日時：10月27日（月）13:00～16:00
○開催場所：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）（徳島市藍場町2-14）
○参加人員：500人（見込み）
○主な内容
・式典(主催者・来賓挨拶、表彰)
※挨拶：厚労省、徳島県
※表彰：薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰
知事表彰
・講演(学生薬物乱用防止指導員)
・特別講演（秋山博康氏）
・大会宣言
▶九州・沖縄（沖縄大会）
○開催日時：11月15日（土）14:00～17:00
○開催場所：沖縄県市町村自治会館（那覇市旭町116-37）
○参加人員：300人（見込み）
○主な内容
・式典（主催者挨拶、表彰）
・パネルディスカッション
・お笑い芸人による漫才、コント
・大会宣言
本件に関するお問合わせ先
医薬局監視指導・麻薬対策課
厚生労働省は、都道府県と共催して、10月1日（水）から11月30日（日）までの2か月間、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を実施します。
令和6年の我が国の大麻事犯の検挙人員は6,342人で、過去最多を更新した前年に比べ減少したものの、引き続き覚醒剤事犯の検挙人員を上回り、まさに「大麻乱用期」の渦中にあるといえます。このうち、30歳未満の若年層が7割以上を占めており、若年層における乱用の拡大に歯止めがきかない状況です。
麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、様々な事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要であり、国民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。
この「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」は、薬物の危険性・有害性をより多くの国民に知っていただき、一人ひとりが薬物乱用防止に対する意識を高めることにより、薬物乱用の根絶を図ることを目的とするものです。
■麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の概要
▶実施期間：令和7年10月1日（水）～令和7年11月30日（日）の2か月間
▶実施期間
・主催：厚生労働省、都道府県
・後援：警察庁、こども家庭庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
▶主な活動
・厚生労働省と都道府県の共催による麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動地区大会の開催
・正しい知識を普及するためのポスター、パンフレット等の作成・掲示
・薬物乱用防止功労者の表彰
■令和7年度麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動地区大会日程表（地区別）
▶北海道・東北（福島大会）
○開催日時：11月5日（水）13:30～16:00
○開催場所：福島テルサ（福島市上町4-25）
○参加人員：400人（見込み）
○主な内容
・式典（主催者・来賓挨拶、表彰）
※挨拶：厚生労働省、福島県
※表彰：薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰
福島県薬物乱用防止指導員連合協議会長表彰
・特別講演：水谷 修先生
・大会宣言
・アトラクション：地元高校生による書道パフォーマンス
・その他：大会はYouTubeにて配信予定
▶関東信越（東京大会）
○開催日時：11月24日（月・祝）13:30～15:45
○開催場所：東京都庁第一本庁舎５階大会議場（新宿区西新宿2-8-1）
○参加人員：450人（見込み）
○主な内容
・式典(主催者・来賓挨拶、表彰)
※挨拶：厚労省、東京都
※表彰：薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰
薬物乱用防止ポスター・標語東京都選考入賞者表彰
薬物乱用防止活動率先校表彰
・薬物乱用防止高校生会議活動成果発表
・アトラクション（内容未定）
・大会宣言
・その他：ポスター・標語受賞作品の展示
▶東海北陸（静岡大会）
○開催日時：11月29日（土）14:00～16:20
○開催場所：プラサ ヴェルデコンベンションホールＡ（沼津市大手町1-1-4）
○参加人員：750人（見込み）
○主な内容
・式典(主催者・来賓挨拶、表彰)
※挨拶：厚労省、静岡県、沼津市
※表彰：薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰
知事表彰
・特別講演（「さらば、哀しみのドラッグ」、講師：水谷 修先生）
・大会宣言
・アトラクション：学校法人沼津学園桐陽高等学校ダンス部による演技
▶近畿（京都大会）
○開催日時：11月1日（土）12:10～13:40
○開催場所：京都薬科大学プラクティテラス（京都市山科区御陵中内町5）
○参加人員：未定
○主な内容
・式典（主催者挨拶）
・アトラクション：麻薬探知犬デモンストレーション
・講演：厚生労働省等
・音楽隊による演奏
・大会宣言
▶中国・四国（徳島大会）
○開催日時：10月27日（月）13:00～16:00
○開催場所：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）（徳島市藍場町2-14）
○参加人員：500人（見込み）
○主な内容
・式典(主催者・来賓挨拶、表彰)
※挨拶：厚労省、徳島県
※表彰：薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰
知事表彰
・講演(学生薬物乱用防止指導員)
・特別講演（秋山博康氏）
・大会宣言
▶九州・沖縄（沖縄大会）
○開催日時：11月15日（土）14:00～17:00
○開催場所：沖縄県市町村自治会館（那覇市旭町116-37）
○参加人員：300人（見込み）
○主な内容
・式典（主催者挨拶、表彰）
・パネルディスカッション
・お笑い芸人による漫才、コント
・大会宣言
本件に関するお問合わせ先
医薬局監視指導・麻薬対策課