DUNLOPGEOMAX使用のフェーブル選手が『モトクロス世界選手権』MXGPクラスでシリーズチャンピオン獲得

発行:2025年9月24日

DUNLOPG EOMAXシリーズを使用するロマン・フェーブル選手が 『モトクロス世界選手権』のMXGPクラスでシリーズチャンピオンを獲得



住友ゴム工業(株)(社長:山本悟)がDUNLOP(ダンロップ)ブランドでサポートするロマン・フェーブル選手が、9月21日にオーストラリア・ダーウィンで開催された「モトクロス世界選手権(MXGP)」の、MXGPクラスでシリーズチャンピオンを獲得しました。ロマン・フェーブル選手は、MXGPクラスでDUNLOPのオフロードレース用タイヤ「GEOMAXシリーズ」を使用してシリーズチャンピオンを獲得した初めてのライダーとなりました。またDUNLOPとしてもMXGPの最高峰MXGPクラスでのタイトルは、2000年以来25年ぶりとなります。

「MXGPクラスでチャンピオンを獲得したロマン・フェーブル選手」

MXGPは欧州を中心に、アジアや中南米を舞台に開催されるモトクロスの世界選手権です。ジャンプやフープス、長いストレート等を備えた起伏に富むコースでは、周回毎に路面コンディションが変化し、タイヤにはトラクション・制動力・コーナリング性能といった高い総合力が求められます。

MXGPの最高峰カテゴリーであるMXGPクラスでは世界トップレベルのライダーが多く参戦し、熾烈な戦いが繰り広げられます。Kawasaki Racing Team MXGPに所属するロマン・フェーブル選手は第7戦のポルトガルラウンドでランキングトップに浮上すると、追い上げを狙うライダーらと激しいトップ争いを展開してきました。その後一度も首位を譲ることなく、シリーズトータルで5度の総合優勝を含む16度の表彰台獲得という安定感を示し、チャンピオンに輝きました。

MXGPでDUNLOPタイヤを使用するライダーは、DUNLOPのオフロードレース用タイヤ「GEOMAXシリーズ」の商品を装着します。世界中のオフロードレースで培われた技術を結集したGEOMAXシリーズは、多様な路面に対応する優れたトラクション性能と高い路面適応性を発揮します。

当社は今後も高性能タイヤを世界中のライダーに提供し、さまざまなライディングシーンを足元から支えていきます。

■ロマン・フェーブル選手 コメント

「再びチャンピオンを獲得することが出来て非常に嬉しく、協力してくれた多くの関係者に感謝しています。DUNLOPとはタイヤ開発において非常に密接な連携が出来ており、性能にも非常に満足しています。来年も引き続きタイトル獲得を目指して頑張ります。」

<商品・イベントに関するお問い合わせ先>

タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788