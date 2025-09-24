こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
１０月１日（水）から調布市制施行７０周年を記念した「駅スタンプアプリ『エキタグ』スタンプラリーキャンペーン」を実施！
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史）は、調布市制施行７０周年を記念して、２０２５年１０月１日(水)から２０２６年１月１５日（木）までの間、株式会社ジェイアール東日本企画（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川 明彦）が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ※」を活用した「『エキタグ』スタンプラリーキャンペーン」を実施します。今後も、当社は調布市と連携し、調布市制施行７０周年を記念した施策を実施する予定です。
※「エキタグ」および「エキタグロゴ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
①本キャンペーンは、調布市制７０周年を記念して、調布市在住や京王沿線をご利用のお客さまに、調布市内のスポットや歴史を紹介するほか、来訪をきっかけに調布市内の駅や施設周辺を巡ることで、調布市の魅力を発見していただくことを目的に実施。
②「エキタグ」設置場所は、調布駅をはじめとする調布市内の京王線９駅および、布田天神社や深大寺など観光スポット４施設。スタンプには、各駅周辺の魅力的な観光スポットやその路線を走行している車両、各施設の特徴などをイメージした模様をデザイン。
③本キャンペーンを通じて、沿線の回遊性の向上を目指すとともに、調布市の魅力発信と親しみやすい路線づくりに取り組む。
１．調布市制７０周年記念キャンペーンについて
（１）概 要
アプリ内のデジタルスタンプ帳で収集することができる駅スタンプアプリ「エキタグ」を活用した、「『エキタグ』スタンプラリーキャンペーン」を実施します。調布市内の京王線９駅と調布市内４施設に設置された専用のＮＦＣタグにスマートフォンをタッチすることで、設置場所ごとに異なるスタンプを付与します。また、スタンプ獲得状況に応じて自動で付与される、達成スタンプ２種類も期間限定で登場します。
（２）実施期間
２０２５年１０月１日（水）初電～２０２６年１月１５日（木）終電
（３）スタンプ設置場所
①各駅スタンプ（計９駅）
仙川駅、つつじヶ丘駅、柴崎駅、国領駅、布田駅、調布駅、西調布駅、飛田給駅、京王多摩川駅
②各施設スタンプ（計４施設）
武者小路実篤記念館、深大寺、トリエ京王調布、布多天神社
（４）設置場所・スタンプデザイン
①各駅スタンプ
②各施設スタンプ
③達成スタンプ
（５）遊び方
①スタンプ取得
「エキタグ」アプリをダウンロードし、駅に設置される「ＮＦＣタグ」にスマートフォンをタッチすることで取得できます。
②おすすめスポット紹介
各駅スタンプ、各施設スタンプの他に、調布市制７０周年を記念して、調布駅・つつじヶ丘駅・深大寺の３カ所のスタンプ獲得画面では、調布市の観光名所の１つでもある「神代植物公園」をお勧めスポットとして紹介します。
２．お客さまのお問い合わせ先
（１）本キャンペーンに関するお問い合わせ
京王お客さまセンター ＴＥＬ．０３－３３２５－６６４４（平日・土休日９：００～１８：００）
（２）「エキタグ」に関するお問い合わせ
「エキタグ」アプリ内「マイページ」→「お問い合わせはこちら」より
【参考１】株式会社ジェイアール東日本企画について
（１）会社名
株式会社ジェイアール東日本企画
（２）代表者
石川 明彦
（３）所在地
東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号 ＪＲ恵比寿ビル
（４）ＵＲＬ
https://www.jeki.co.jp/
（５）事業内容
「広告会社」「ＪＲ東日本のハウスエージェンシー」「媒体社」という３つの軸を持つ総合広告会社です。
（６）設立
１９８８年５月
【参考２】京王線・井の頭線一日乗車券について
（１）名称
京王線・井の頭線一日乗車券
（２）発売金額
大人１，０００円、小人５００円
（３）利用可能な区間
京王線・井の頭線全線
（４）発売場所
京王線・井の頭線の各駅自動券売機にて発売
（５）有効期間
発売当日限り有効
※「TAMa-GO E-TICKET」スマートフォン専用サイト内（https://www.keio-eticket-ss.com）で、ＱＲデジタルチケット版も販売しております。
※「TAMa-GO E-TICKET」については以下をご覧ください。
https://www.keio.co.jp/unkou_information/bargain_ticket/assets/pdf/20241106_qr.pdf
【参考３】駅スタンプアプリ「エキタグ」について
（１）概要
駅などに設置された専用のＮＦＣタグにスマートフォンをタッチすることで、設置場所ごとに違うスタンプをアプリ内のデジタルスタンプ帳で収集することができるアプリサービスです。
エキタグ公式ホームページ： https://www.ekitag.jp
（２）「エキタグ」のダウンロード方法
・iPhone をお使いの方 App Store で「エキタグ」を検索
・Android OS のスマートフォンをお使いの方、Google Play ストアで「エキタグ」を検索
・または二次元コードを読み取り（iPhone Android 共通）
・App Store は、Apple Inc.のサービスマークです。
・Apple および Apple ロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
・iOS は、Apple Inc.の OS 名称です。IOS は、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
・Google Play 、Android は、Google Inc.の商標です。
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部
TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp