「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」に出展！～愛知の皆さまも、羽田空港にようこそ “HANEDA Na-GOLD LOUNGE”でお出迎え～
日本空港ビルデング(株)と東京国際空港ターミナル(株)は2025年9月25日（木）～28日（日）までの4日間、愛知で初めて開催される「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」に、京浜急行電鉄(株)・京浜急行バス(株)・東京モノレール(株)との5社共同にて出展します。
「ツーリズム EXPO ジャパン2025」は、「旅は“知”の再発見」をテーマに、見たことのないものを見に行こうというキャッチフレーズと共に、世界中の国と地域、日本全国の観光地が集結する、年に一度の世界最大級の旅の祭典です。
羽田空港ブースでは、開催地「名古屋」とシャチホコをイメージする「金」をかけた「HANEDA Na-GOLD LOUNGE」をコンセプトに旅の出発・通過点として特別な体験を提供する羽田空港を体現した特別なラウンジを設け、皆さまをお出迎えします。
ブース内では、「羽田空港を知る」「羽田空港から遊ぶ」をテーマにさまざまな情報をご紹介するとともに、参加企画もご用意しておりますので、ぜひ、この機会にお越しください。
■出展概要
名 称：ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸
開催場所：Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
羽田空港ブース：展示ホールD 航空・運輸エリア「ブース番号D070」
開催期間：2025年9月25日（木）～9月28日（日）
・業界日：9月25日（木）～9月26日（金）10：00~18：00
・一般日：9月27日（土）10：00~18：00 / 9月28日（日）10：00~17：00
※最終入場は閉場の30分前まで
※一般日の入場は有料となります。詳細はこちら（https://www.t-expo.jp/）をご覧ください。
■羽田空港ブースの見どころ
〈プロジェクターによる約180インチ映像の上映〉
ここでしか見れない羽田空港の特別映像[美清1][果石2]を約180インチの大画面で上映します。大画面ならではの臨場感・映像世界をぜひ体感してみてください！
〈情報紹介コーナー〉
「羽田空港を知る」「羽田空港から遊ぶ」をテーマに、羽田空港から行けるおすすめスポットや空港内にあるお店、遊べる場所などさまざまな情報・魅力をお届けします。この機会に羽田空港に立ち寄る「楽しみ」を見つけてみてください！
〈クイズラリー＆抽選〉
ブース内では、京浜急行電鉄㈱・京浜急行バス㈱、東京モノレール㈱各社のさまざまな情報紹介パネルを見ながらご参加いただくクイズラリーを展開します。
さらに羽田空港に関するご意見や感想などを記入していただくと、羽田空港限定グッズなどが当たる抽選にもご参加いただけます。
〈着ぐるみグリーティング〉
イベント期間中には、大人気キャラクター 京浜急行電鉄㈱の“けいきゅん” 、京浜急行バス㈱の “けいまるくん”、東京モノレール㈱の “モノルン” によるスペシャルグリーティングも開催します！
ツーリズムEXPOジャパン2025 公式WEBサイト：https://www.t-expo.jp/
羽田空港紹介ページ：https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/48279/BtoC
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/48308/BtoC
HANEDA Na-GOLD LOUNGE イメージ
スペシャルグリーティング イメージ
本件に関するお問合わせ先
日本空港ビルデング株式会社 旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ リテール営業部
広告イベント課 TEL：03-5757-8520 9:00-17:30（土日祝除く）
東京国際空港ターミナル株式会社 企画部 TEL：03-6428-5901 9:00-17:30（土日祝除く）