JA全農共同開発「ニッポンエール 山梨県産すもも」を、10月6日（月）に新発売

「ニッポンエールプロジェクト」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」という「ニッポンエール」のコンセプトのもと、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーン等を展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動です。「ニッポンエール 山梨県産すもも」は、気候と風土に恵まれ日本一の生産量を誇る山梨県で育った「すもも」を使用した甘みと酸味がバランスよく調和した味わいの清涼飲料水（果汁1％）です。パッケージには、実りある山梨県のすもも園をイラストで描くことで一つひとつ丁寧に収穫する生産者の温かみを伝えています。本製品を全国にお届けすることで、国産すももの認知と生果の販売拡大につなげ、すもも農家の皆様を応援します。今後も当社は、JA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。（※）ニッポンエールプロジェクトの詳細はこちら≪製品概要≫製品名：ニッポンエール 山梨県産すもも品名：清涼飲料水容量・容器：500gペットボトル希望小売価格税込（税別）：216円（200円）発売日：10月6日（月）販売地域：全国