今お乗りのノア・ヴォクシーが“アップグレード”でより静かな車内に。家族の会話が弾む「静粛性向上パッケージ」新登場

株式会社KINTOは、トヨタ・レクサス・GRの純正オプションを正規販売店で「後付け」ができるサービス「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」にて、お客様が現在お乗りのクルマの車内静粛性を向上させるUPGRADEアイテム「静粛性向上パッケージ」のご提供を本日から開始いたします。まずは、2022年1月以降に生産した「ノア」ならびに「ヴォクシー」*¹を対象にご提供を始めます。なお、他のUPGRADEサービス同様に、ご利用方法（所有・サブスクなど）を問わず、ご注文いただくことが可能です。

〈ご注文はこちら〉

https://factory.kinto-jp.com/products/NV004_01/

静粛性向上パッケージの技術

「静粛性向上パッケージ」は、車両全体の音響解析技術を有するトヨタが静粛性の向上に最も効果的な部位を選定し、リヤのタイヤ周りを中心に適切な箇所に独自の防音材を配置します。

ワンランク上の静粛性に進化

まずは、多くのファミリー層にお乗りいただいている「ノア」ならびに「ヴォクシー」を対象としました。より家族の会話が弾む静かな移動空間への進化を目指し、リヤ席に特化して静粛性を向上させた結果、ノア・ヴォクシーの場合、静粛性向上パッケージの施工によりリヤ席の会話明瞭度を表すAI値*²が5.9%向上*³しました。

サービス概要

対象車種： ノア・ヴォクシー

対象グレード： ノア・ヴォクシー共に7人乗りの全グレード※福祉車両を除く

対象モデル： 2022年1月以降生産分*¹

アップグレード項目・価格： 静粛性向上パッケージ・49,500円（税込み・作業工賃込み、メーカー保証付き）施工受付店舗の所在エリア： 北海道、青森、岩手、宮城、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島※

所在エリアの詳細はこちら

https://factory.kinto-jp.com/dealers/ （今後エリアを拡大予定）

※お住まいの都道府県に店舗がない場合でも、上記のエリアに所在する店舗へのお持ち込みで施工いただくことができます

*¹ 2022年1月以降に生産した福祉車両を除く7人乗り車両（ガソリン/ハイブリッド）が対象

*² 会話明瞭度（AI値）は、音声がどれだけ明瞭に聞き取れるかを定量的に評価する指標です。特に車室内のような騒音環境で、乗員同士の会話がどれだけスムーズに行えるかを測るために使われます。車内での快適性は、単に騒音を減らすだけでなく、「人が明確に会話できる環境」を作ることが重要です。

*³ トヨタ自動車のテストコースにおいて、特定の環境条件下で実施された場合の測定数値です。