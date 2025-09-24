「ザバス」がソイプロテインとして世界初の 「インフォームドプロテイン認証」を取得！ バナナ味も新登場！

「ザバス」がソイプロテインとして世界初の「インフォームドプロテイン認証」を取得！

植物由来甘味料を使用した優しい甘さのバナナ味が新登場

「ザバス ソイプロテイン100 バナナ味 196g／700g」

9月29日発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、国内売上No.1のプロテインブランド※1「ザバス」より、「ザバス ソイプロテイン100」「ザバス ウェイトダウン」「ザバス シェイプ&ビューティ」が、2025年8月に英国LGC社の国際的な認証プログラム「インフォームドプロテイン認証」を、ソイプロテインとして世界で初めて※2取得したことをお知らせします。

また、植物由来甘味料のステビアを100％使用した「ザバス ソイプロテイン100 バナナ味 196g／700g」を9月29日から全国で発売します。

■「ザバス」が、 2025年8月にソイプロテインとして世界初の

「インフォームドプロテイン認証」を取得









「インフォームドプロテイン認証」は、国際的なサプリメント認証のリーディングカンパニーである英国LGC社による、世界で初めての「たんぱく質の量」の検証に特化した国際的な認証プログラムです。プロテイン選びで気を付けたいことの1つは製品ラベルに表示されている「たんぱく質の量」です。このプログラムでは、製品ラベルに表示されている「たんぱく質の量」に対し、実際に製品に含まれている「たんぱく質の量」を測定し、表示の信頼性を検証するとともに、生産および品質管理プロセスの評価も踏まえて認証を行います。さらに、認証後も市場で販売されている製品を毎月ランダムに検査・分析し、認証された製品を継続的に評価しています。当社は2024年11月末に「ザバス ホエイプロテイン100」「ザバス アクア ホエイプロテイン100」など、主力の「ホエイプロテイン」で当認証 ※3を取得しました。

一方で、昨今のプロテイン市場では健康や美容に注目するユーザーが増加し、ソイプロテインのニーズも高まっており、当社はソイプロテインでも当認証を取得することとしました。ソイプロテインで当認証を取得申請する企業が少ない中、LGC社の厳しい認証基準をクリアし、2025年8月に「ザバス ソイプロテイン100」「ザバス ウェイトダウン」「ザバス シェイプ&ビューティ」が、ソイプロテインとして世界で初めて当認証を取得しました。

「ザバス」は、長年の研究と知見による配合設計や、製品中の栄養素の均一性を高めることができる独自技術により取得した「インフォームドプロテイン認証」を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す方のニーズにお応えするとともに、お客さまの安全・安心で健康な毎日に貢献してまいります。

■植物由来甘味料使用「ザバス ソイプロテイン100 バナナ味 196g／700g」が新登場





本商品は、たんぱく原料として引き締まったカラダづくりをサポートする「大豆プロテイン」を100%使用しています。カラダづくりに必要なビタミンを独自配合したバナナ味の粉末プロテインで、カラダづくりに欠かせない「ビタミンB群・ビタミンD」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しました。

植物由来の甘味料（ステビア）のみを使用し、やさしい甘さに仕上げています。運動後はもちろん、朝食や間食時、おやすみ前などにもおすすめです。本商品の発売を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す方のニーズにお応えするとともに、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 インテージSRI+ プロテイン市場 2024年1月～12月 ブランド別累計販売金額

※2 LGC社公式サイトの認証商品データベースにおいて、ソイプロテインでの認証は世界初

認証取得商品（2025年8月末時点）

ザバス ソイプロテイン100、ザバス ウェイトダウン、ザバス シェイプ&ビューティ

※3 認証取得商品（2024年11月末時点）

ザバス プロ WPIクリア、ザバス ホエイプロテイン100、ザバス アクア ホエイプロテイン100、ザバス カゼイン＆ホエイ MPC100、ザバス ホエイプロテイン100 マルチビタミン＆ミネラル、ザバス ジュニアプロテイン