https://docs.google.com/forms/d/1J0zr5oaXl658VEWq30RFv2XPn77mKM2AvBPitSl8k10/edit

※事前エントリー締め切りは2025年11月3日（日）23:59まで

○スケジュール（抜粋、詳細は上記エントリーフォームを参照下さい）

11月に書類審査、2025年12月にオンラインプレゼン審査、2026年2月下旬に対面式のプレゼン審査をTunnel Tokyo【品川区】にて実施（予定）

○応募資格（抜粋、詳細は上記エントリーフォームを参照下さい）

「ユニコーン部門」：売上（実績あるいは計画）1億円以上、創業～グロース市場上場まで

「ヒヨコーン部門」：売上（実績あるいは計画）1億円未満、創業1年～5年まで

