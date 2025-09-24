こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
第７回「東京ベンチャー企業選手権大会2025」応募スタート！
「東京から次世代のユニコーン企業を輩出する」をテーマに、今年も「東京ベンチャー企業選手権大会」のエントリーがスタートしました。
これからの日本をリードするベンチャー企業を大募集。
事業フェーズに応じて「ユニコーン部門」「ヒヨコーン部門」の2部門で開催します。
今の自社の実力を試す場として、これからの成長のきっかけを探る場として、ぜひご活用ください。
■事前エントリー（3分で完了します）
https://docs.google.com/forms/d/1J0zr5oaXl658VEWq30RFv2XPn77mKM2AvBPitSl8k10/edit
※事前エントリー締め切りは2025年11月3日（日）23:59まで
○スケジュール（抜粋、詳細は上記エントリーフォームを参照下さい）
11月に書類審査、2025年12月にオンラインプレゼン審査、2026年2月下旬に対面式のプレゼン審査をTunnel Tokyo【品川区】にて実施（予定）
○応募資格（抜粋、詳細は上記エントリーフォームを参照下さい）
「ユニコーン部門」：売上（実績あるいは計画）1億円以上、創業～グロース市場上場まで
「ヒヨコーン部門」：売上（実績あるいは計画）1億円未満、創業1年～5年まで
■公式サイト
https://venture-championship.tokyo/
■公式Facebook
https://www.facebook.com/tokyoventurechampionship/?locale=ja_JP
公式SNSでも最新情報発信中！ぜひシェアお願いします。
ご応募お待ちしております。