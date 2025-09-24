10/4¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¶á¹¾ÊÆ¡¡¿·ÊÆ¥Õ¥§¥¹¡¡in ¤³¤³¼¢²ì¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¼¢²ì¸©¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¤³¤³¼¢²ì¡×¤Ç¡¢ ¡Ö¶á¹¾ÊÆ¡¡¿·ÊÆ¥Õ¥§¥¹¡¡in ¤³¤³¼¢²ì¡×¤ò³«ºÅ¡ª ¶á¹¾ÊÆ¥¬¥Á¥ã¤Ç¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¤¤é¤ß¤º¤ 1É¶(60kg)¡×¤¬ Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª ¿æ¤Î©¤Æ¶á¹¾ÊÆ¤ÎÌµÎÁ»î¿©¤âÆ±»þ³«ºÅ
¡Ú³«ºÅ¡Û2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡10:00～15:00
¡Ú¾ì½ê¡Û¼¢²ì¸©¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¤³¤³¼¢²ì¡×²£²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¡¡ÊÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡Ë
¡¡¼¢²ì¸©¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¤³¤³¼¢²ì¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¼¢²ì¸©»º¶á¹¾ÊÆ¤Î¿·ÊÆ¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Á´¹ñÅª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¤Ïº£Ç¯¤â¹âÉÊ¼Á¤Ê¶á¹¾ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ä¿©ÎÁ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¶á¹¾ÊÆ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡¦ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂ¿¿ôÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶á¹¾ÊÆ¥¬¥Á¥ã¡×¤òÄê°÷100Ì¾¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÞÉÊ¤Ï¡¢1Åù60¥¥í¡¢2Åù10¥¥í¡¢3Åù5¥¥í¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ300¥°¥é¥à¤Î¿·ÊÆ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥Á¥ã¤Ï1²ó500±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿æ¤Î©¤Æ¤Î¶á¹¾ÊÆ¤Î»î¿©¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ä¥ä¤ä¹á¤ê¡¢¿©Ì£¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶á¹¾ÊÆ¡¡¿·ÊÆPR¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡Û¶á¹¾ÊÆ¡¡¿·ÊÆ¥Õ¥§¥¹¡¡in ¤³¤³¼¢²ì
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û10:00～15:00¤´¤í
¡Ú¾ì½ê¡Û¡Ö¤³¤³¼¢²ì¡×²£²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¡¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2-7-1¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
①¿·ÊÆ¡Ö¶á¹¾ÊÆ¥¬¥Á¥ã¡×
¶á¹¾ÊÆ¤Î¿·ÊÆ¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ê1²ó500±ß¡Ë¤ò¼Â»Ü
¡ÊÄê°÷100Ì¾¤Î¤¿¤á¡¢Í½È÷ÃêÁª¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û11:30¡ÊÍ½È÷ÃêÁª¡§ÌµÎÁ¡Ë
¡¡¡¡¡¡ 12:00¡Ê¶á¹¾ÊÆ¥¬¥Á¥ã³«»Ï¡§1²ó500±ß¡Ë
¡¦1Åù¡§¿·ÊÆ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¡Ö¤¤é¤ß¤º¤¡×60kg 1Ì¾
¡¦2Åù¡§¿·ÊÆ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¡Ö¤¤é¤ß¤º¤¡×10kg 3Ì¾
¡¦3Åù¡§¿·ÊÆ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¡Ö¤¤é¤ß¤º¤¡×5kg 10Ì¾
¡¦»²²Ã¾Þ¡§¿·ÊÆ¡Ö¤ß¤º¤«¤¬¤ß¡×300g
¡ÊºòÇ¯¤ÎÎà»÷¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¶á¹¾µí¥¬¥Á¥ã¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
②¿æ¤Î©¤Æ¿·ÊÆ¡Ö¤ß¤º¤«¤¬¤ß¡×»î¿©²ñ
¡Ú»þ´Ö¡Û10:30～¡¢13:30～¡¡2²ó¤Î»î¿©Äó¶¡Í½Äê
¡ÚÆâÍÆ¡Û¿·ÊÆ¡Ö¤ß¤º¤«¤¬¤ß¡×¤Î»î¿©Äó¶¡¡Ê¹ç·×800¿©Ê¬ÄøÅÙ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¡ÊºòÇ¯¤ÎPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
③¿·ÊÆ¡Ö¤ß¤º¤«¤¬¤ß¡×¤ª¤è¤Ó¼¢²ì¸©»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä
¡Ú»þ´Ö¡Û10:00～15:00
¡ÚÆâÍÆ¡Û¿·ÊÆ¡Ö¤ß¤º¤«¤¬¤ß¡×¤ÎÈÎÇä¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¼¢²ì¸©»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー½ÐÅ¹¡ÊÍ½Äê¡Ë
2³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿·ÊÆ¤Î¶á¹¾ÊÆ¡Ö¤ß¤º¤«¤¬¤ß¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍËÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢2³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢¶á¹¾ÊÆ¡Ö¤ß¤º¤«¤¬¤ß¡×¤Î¿·ÊÆ¤È¶á¹¾µí¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¥¹¥Æー¥¡¢¥íー¥¹¾Æ¤¤·¤ã¤Ö¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÊõÀÐ¡Ö¥Ó¥ï¥Þ¥¹¤Î¤¤¤¯¤é¡×¤òìÔÂô¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡Ö¶á¹¾µí¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¥¹¥Æー¥¡õ¥íー¥¹¾Æ¤¤·¤ã¤Ö¡õ¥Ó¥ï¥Þ¥¹¤¤¤¯¤é¡×ÅÚÆé¤´¤Ï¤ó¡ÊÀÇ¹þ10,000±ß¡Ë¤ò³ÆÆü3¿©¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¶á¹¾ÊÆ¤Î¿·ÊÆ¤ÎPR¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¼¢²ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¼¢²ì¤Î·Ã¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ Äó¶¡ÆâÍÆ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¶á¹¾µí¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¥¹¥Æー¥¡õ¥íー¥¹¾Æ¤¤·¤ã¤Ö¡õ¥Ó¥ï¥Þ¥¹¤¤¤¯¤é¡×ÅÚÆé¤´¤Ï¤ó
²Á³Ê¡§10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Äó¶¡Æü¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¿ôÎÌ¡§³ÆÆü3¿©¸ÂÄê
Äó¶¡¾ì½ê¡§¶á¹¾µí¤â¤ê¤·¤Þ ´²´×´Ñ¡Ê¤«¤ó¤«¤ó¤«¤ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤³¼¢²ì¡Ê¤³¤³¼¢²ì2³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë
»²¹Í¡§¶á¹¾ÊÆ¤Î¤´¾Ò²ð
¡ü¤ß¤º¤«¤¬¤ß
¼¢²ì¸©¤Ç³«È¯¤µ¤ì2013Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈüÇÊ¸Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¢²ì¸©¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°é¤Á¤¶¤«¤ê¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£
¿æ¤¾å¤¬¤ê¤Ï¥¥é¥¥é¤Ä¤ä¤ä¤«¡£¤Û¤É¤è¤¤Ç´¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ü¤¤é¤ß¤º¤
¡Ö¤¤é¤ß¤º¤¡×¤Ï¡¢¼¢²ì¸©ÇÀ¶Èµ»½Ñ¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ°éÀ®¤µ¤ì¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÈÎÇä¡¦Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¶á¹¾ÊÆ¤Î¿·ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
ÂçÎ³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿ð¡¹¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿©Ì£´±Ç½¸¡ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤Î¿ôÃÍ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÏÇÝÊýË¡¤Ë¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢Íµ¡JASÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ºÏÇÝ¡×¤È¡¢ÇÀÌô¤ä²½³ØÎ³¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤«¤éÉý¹¤¤ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£
ÈîÎÁ¤ò¶ËÎÏ»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö´Ä¶¤³¤À¤ï¤êºÏÇÝ¡×¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¸·¤·¤¤ºÏÇÝ´ð½à¤ò¸©°è¤ÇÀß¤±¤¿¤ªÊÆ¤Ï¡Ö¤¤é¤ß¤º¤¡×¤¬Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ê¡¢¤ß¤é¤¤¤Î¶á¹¾ÊÆ¤Î¼çÎÏÉÊ¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£
¼¢²ì¸©¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¤³¤³¼¢²ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¤³¤³¼¢²ì¡×¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼óÅÔ·÷¤ËÆÏ¤±¤ë¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯10·î¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶¶¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¶á¹¾¾¦¿Í¡×¤¬¹Ô¾¦¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¶á¹¾¾¦¿Í¤æ¤«¤ê¤Î´ë¶È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¶¶¤ÎÃÏ¤Ç¡Ö¤³¤³¼¢²ì¡×¤Ï¡¢¼¢²ì¤Î¿©¡¦Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤¹¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://cocoshiga.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/cocoshiga/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/cocoshiga_info