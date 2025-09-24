株式会社ジェイック、「働きがいのある会社」認定に10年連続選出

株式会社ジェイック



企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックは、世界150カ国、年間10,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work(R) Institute Japanより、2026年版「働きがい認定企業」として選出されました。これにより、当社は10年連続で“働きがいのある会社”として認定されたことになります。

■社員の働きがいを高めるためのジェイックの取り組み

社員が働きがいを感じられることは、社員一人ひとりのパフォーマンス向上につながり、その結果、顧客へ質の高いサービスを提供できると考えています。社員の働きがいを高めるための取り組みの一部をご紹介します。



〈多様な働き方への対応〉

柔軟な働き方を支援するため、1日単位だけでなく時間単位で年次有給休暇を取得できる「時間有給」制度を導入しています。通院や体調不良、子どもの急な発熱などにも対応可能です。また、時差出勤やリモートワークの選択もでき、週1回はチーム全体で出社日を設定し、リアルな交流を確保しつつ、それ以外の日は出社と在宅勤務を日ごとに自由に選べる勤務体系を整えています。出社して集中したいメンバーや、在宅勤務でプライベートと仕事を両立したいメンバーなど、それぞれのライフスタイルや価値観に応じた柔軟な働き方を実現しています。



〈全社員のクリフトンストレングスファインダー(R)受検とコミュニケーションへの活用〉

クリフトンストレングスファインダー(R)は、米国ギャラップ社が開発したアセスメントツールで、「ポジティブ」「社交性」「分析思考」など、34の資質から自身の強みを特定できます。当社では、「自分や仲間の強みを知り、活かし合う」ことを目的に、全社員が受検し、その結果を全社員に公開しています。これにより、初対面の社員同士の会話のきっかけになったり、新しいチームでのプロジェクトを進める際のチームビルディングに役立てたり、仕事の割り振りやフィードバックを行う際のマネジメントに活かすなど、日常的に活用しています。こうした取り組みを通じて、社内では「強みを活かし合う組織作り」が定着しています。

〈マイキャリア制度の導入〉

2021年から「マイキャリア制度」を導入し、全社員がキャリアに関する悩みや異動希望を半年ごとに自己申告する仕組みを設けています。これは、自身のキャリアを定期的に見つめ直し、可能性を広げる機会を提供することを目的としています。また、会社としても、把握しきれていない個々のキャリアの希望や働き方に対する希望を把握することができます。また、社内公募がある部署やポジション、それらの仕事内容や得られるスキル・経験等の一覧表を全社員に共有することで、異動希望を出しやすい仕組みを整えています。社員が自らキャリアを描き、多様な成長を実現できる組織づくりを進めています。



上記の他にも、働きがいを高めるためにさまざまな取り組みを実施しています。



・オンライン全社朝礼でのグループワーク

・同じ趣味を持つ社員同士での交流会

・社外キャリアカウンセラーによる定期的なキャリア面談 など

今後も当社では、社員が働きがいを実感し、ジェイックで働くことに誇りを持てる環境づくりに取り組んでまいります。

■「働きがいのある会社」認定とは

Great Place to Work(R) Institute Japanが、働く人へのアンケート調査を実施し、働きがいに関する調査の結果が一定水準を超えた企業を「働きがいのある会社」として認定するものです。

詳細URL：https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/

■Great Place to Work(R) Institute Japanとは

Great Place to Work(R) Institute は、世界約170か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

■ジェイックについて

ジェイックは、「可能性を羽ばたかせる」をミッションに掲げ、教育研修サービス、採用支援サービスを提供しています。教育研修サービスでは、Fortune500(アメリカの売上トップ500社)の90%以上が導入する「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした『７つの習慣(R)』研修や、目標達成メソッドとして著名な『原田メソッド(R)』の研修等を提供しています。採用支援サービスでは、既卒者・第二新卒者向けの『ジェイック 就職カレッジ(R)』等を提供しており、2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者39,000名以上(※1)、企業7,000社以上（※2）の就職・採用を支援し、厚生労働省委託事業「職業紹介優良事業者」認定も取得しています。

※1 2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等主催の面接会参加人数

※2 2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数

■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック https://www.jaic-g.com/

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,229万円（2025年1月末現在）

事業内容 ：教育研修サービス、採用支援サービス、就職支援サービス

既卒向け就職支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」https://www.jaic-college.jp/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」https://www.hr-doctor.com/



【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック 担当：梅田

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-7607