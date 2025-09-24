変幻自在なつばを持つ、阪神タイガース×MOUTHキャップ、9月26日発売

株式会社ヌル

《株式会社ヌル》（本社：神戸市長田区、代表取締役：栗原将史）は、《カメラバッグブランド 【MOUTH（マウス）】から、阪神タイガースのロゴをあしらったコラボレーションモデル「FLEX MULTI Tigers CAP」を、2025年9月26日（金）より販売開始いたします。

FLEX MULTI CAPをベースに、阪神タイガースとのスペシャルコラボが誕生しました。

望遠レンズを抱えて球場に足を運び、選手のプレーや笑顔を撮影する──。

そんな“記録と記憶”を残す瞬間に寄り添う、カメラファンのためのキャップです。

さらに、ランニングや登山、キャンプなど幅広いアウトドアシーンでも活躍。

軽量で柔らかな素材を使用し、持ち運びも簡単。普段使いにも馴染む唯一無二のタイガースキャップです。

店頭販売店舗

※2025年9月26日(金)先行販売開始

BOSTON CLUB 阪神梅田店

〒530-8224 大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店-3F

TEL：06-6345-2185

営業時間：AM10:00～PM8:00

BOSTON CLUB HOOP店

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 HOOP-1F

TEL：06-6629-1775

営業時間：AM11:00～PM9:00

マウス公式オンラインストア

http://www.mouth-jp.com/

※2025年9月29日(月)0：00販売開始

特長

変幻自在のツバ設計

撮影時にレンズと干渉しにくい短めのツバ＋折りたたんでも元の形に戻る柔軟構造。

驚きの軽さ：約35g

長時間の着用も快適。バッグにも負担なく収納可能です。

コンパクト収納・撥水素材

柔らかな生地で折りたたみ可能。突発的な雨にも強いため、アウトドアでも安心。

フリーサイズ設計（ドローコード式）

調整幅が広く、男女問わず快適にフィット。サイズ調整は着けたままでも可能。

遮光性に優れたベースボールキャップの形状に、短く自在に曲げられるツバや被ったまま調整可能なサイズ機能を融合。

撮影、応援、アウトドア──すべてのシーンに寄り添う、阪神ファン必携のスペシャルアイテムです。

アズキ

ベージュ

ブラック

ホワイト

チャコール

ディープネイビー

ネイビー

ホワイト/ブラック

品番：MHW25225

品名：FLEX MULTI Tigers CAP

価格：5500円（税込）

素材：

本体 : ナイロン 100%（東レ スタナータッサ― ※撥水加工）

汗止め : ポリエステル100%（東レ セベリス ※防臭・抗菌・制菌）

つば：フレックスワイヤー内蔵（樹脂ワイヤー）

縫い糸 : 静電気の発生を減らすミシン糸、E-guard

ロゴ：刺繍

機能説明：

東レ スタナータッサーとは

特殊な糸を使用した撥水性のあるナイロン100％素材。合成繊維でありながらシワ感や薄手で張りのある天然素材の様な質感がナイロン×コットンのようなサラッとした感触が特徴。風雨を防ぐ耐久撥水機能に優れ、着用時の快適性を追求した防水性・防風性・透湿性を実現した高機能素材です。

E-guardとは

静電気を放電により低減させる効果がありほこりの吸着による汚れを防止します。人体に対する安全性の基準「エコテックススタンダード100」の国際規格を認証取得しています。

サイズ：フリーサイズ(約55-61cmにドローコードで調整可)

重量：35ｇ

生産国：ベトナム

詳細を見る :https://shop.mouth-jp.com/is?q=MHW25225&display_item_count_search_button=

公式サイト http://www.mouth-jp.com/

《MOUTH》について

2009年にスニーカーショップの片隅で試作を繰り返し完成した30本のバッグを販売した事からMOUTHはスタートしました。

シンプルなデザインの中に、注目されていないが実は世の中にあふれているニーズを探し出し、その機能やエッセンスを取り入れることで「今までありそうだったけど実はなかった！」という“新たな価値”を創造する事をテーマにモノづくりを行っているブランドです。

【会社概要】

会社名：株式会社 ヌル 大阪オフィス

所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 HOOP1F BOSTONCLUB

代表者：栗原 将史

設立：1971年 8月

URL：https://nullkk.co.jp/index.html

事業内容：

ブランド事業：【MOUTH】 製品の企画、製造、販売

小売り事業：セレクトスニーカーショップ 「BOSTON CLUB」 の運営

【お客様からのお問い合わせ先】

《株式会社 ヌル MOUTH事業部》

TEL： 06-6629-1775 / AM11:00 ～ PM6:00

e-mail：mouth@mouth-jp.com

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

《株式会社 ヌル》、《MOUTH事業部》、《ナカムラケンスケ》

TEL：06-6629-1775

e-mail：mouth@mouth-jp.com