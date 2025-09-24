「忍たま乱太郎」キャラクター別LINE着せかえシリーズ第7弾！忍術学園「一年は組」のLINE着せかえ8点がインクルーズより一斉に販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「忍たま乱太郎」のLINE着せかえ8点を2025年9月24日（水）に一斉に配信開始致しました。
「乱太郎」、「きり丸」、「しんべヱ」の三人組を中心に、忍者のたまご「忍たま」たちが集う忍術学園の「あかるく、たのしく、ゆかい」な毎日を描いた大人気シリーズアニメ。TVアニメ「忍たま乱太郎」のキャラクター別LINE着せかえシリーズの第7弾は「忍術学園一年は組」の8点のLINE着せかえ最新作がインクルーズより新登場です！先行して配信した忍術学園一年は組の「乱太郎」、「きり丸」、「しんべヱ」に続き、今回は「黒木庄左ヱ門」、「二郭伊助」、「山村喜三太」、「皆本金吾」、「加藤団蔵」、「佐武虎若」、「笹山兵太夫」、「夢前三治郎」のキャラクター別デザインとなっております。お気に入りのキャラクターでLINEを着せかえてみてはいかがでしょうか？是非LINE着せかえでもTVアニメ「忍たま乱太郎」の世界をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】忍たま乱太郎
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/nintama.html
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■忍たま乱太郎
【OFFICIAL SITE】https://www.nhk-character.com/character/nintama/
【OFFICIAL X】https://x.com/nep_nintama
（C）尼子騒兵衛／NHK・NEP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
