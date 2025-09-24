なぜ黒字企業でも倒産するのか？中小企業12.9%増の真因と『不可能を可能にする統合経営手法』を初公開 飲食・製造・建設業の持続的成長を実現。新入社員1人分の費用で年間300万円以上の改善余地を試算
【概要】
オージージー合同会社（所在地：東京都渋谷区、代表：高野、以下当社）は、労働人口減少や企業倒産件数増加といった社会課題に直面する中小企業の持続的成長を支援し、地域経済の活性化を図るため、財務改善とマーケティング改善を一体化した「財務×マーケティング統合経営サービス」の提供を開始いたします。
本サービスは中小企業でも導入しやすい月額6万円～の料金設定で、制度活用や資金調達条件改善、マーケティング効率化を組み合わせた試算に基づき、年間300万円以上の改善余地を提示し、事業の安定化を実現します。
【サービス開始の背景】
帝国データバンクの「全国企業倒産集計」（2024年12月発表）によると、2024年の企業倒産件数は8,690件（前年同期比12.9%増）となり、特に中小企業での倒産増加が顕著となっています。売上3,000万円～5億円規模の飲食・製造・建設業では、労働人口減少による人手不足と資金繰り課題が同時進行し、収益性があっても資金ショートによる倒産リスクが高まっています。
従来の経営支援では、財務・税務の専門家とマーケティングの専門家が個別に支援するケースが多く、両者を統合的に捉えて企業の根本的な課題である「持続的なキャッシュフロー創出」を解決する仕組みが不足していました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330314&id=bodyimage1】
【サービスの特徴】
1. 専門チームによる統合的サポート体制
財務専門スタッフ（大手監査法人出身者）とマーケティング専門スタッフによるチーム支援 税理士・社労士・行政書士等の専門家ネットワークと連携した総合的サポート 各業界の元経営者によるアドバイザリー体制
統合サポート体制
ワンストップで経営課題を解決
2. 改善余地の数値化による「見える化」
初回ヒアリングで改善の方向性を特定し、詳細分析により具体的な改善案を提示 国や地方公共団体の制度活用、資金調達条件改善、マーケティング効率化などを総合的に検討 試算では、年間300万円以上の改善余地を確認
（※実際の成果は企業の状況や市場環境により変動します）
3. 新入社員1人分の費用で幹部レベルの経営改善効果
月額6万円～の継続的支援（新入社員1人分の人件費で導入可能） 相談・診断を通じて方向性を確認いただき、ご納得いただいた企業様のみ本格支援に移行 定期的に進捗を確認し、ご期待に沿えない場合は継続いただかなくても構いません
【支援対象企業】
主な業種：飲食業、製造業、建設業（労働集約型業界） 売上規模：年商3,000万円～5億円 課題：資金繰りとマーケティングの効率化による事業安定化を目指す企業
【改善余地の算出根拠】
制度活用や資金調達条件改善、マーケティング改善を組み合わせた一般的な試算：
国や地方公共団体の制度活用による改善余地：約150万円
資金調達条件改善・財務スコアリング改善による資金コスト削減：約100万円 マーケティング効率化による売上改善効果：約100万円
改善余地の数値化
戦略財務で年間300万円以上の経営改善効果余地
※実際の成果は企業の取り組みや市場環境により変動し、成果を保証するものではありません。
資金繰りの安定化
国や自治体の制度活用や金融機関との条件改善を通じて、返済負担や各種固定費を最適化し、資金ショートのリスクを下げます。
