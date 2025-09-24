【自家製麺 杵屋】「牛すじごちそうフェア」開催！ 秋限定メニューを2025年10月1日(水)より提供します。

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役：椋本 充士)が運営する「自家製麺 杵屋」では、秋の季節メニューを2025年10月1日(水)～2025年11月30日(日)までの間、店舗限定で提供します。

【ホームページ】https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/

【公式X】https://x.com/Udon_Kineya(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/)

今秋の杵屋は【牛すじごちそうフェア】

澄んだ空気とともに食欲が高まる季節。

杵屋では、じっくり煮込んだ牛すじの旨みを堪能できるメニューをご用意しました。

とろけるように柔らかい牛すじの旨みを凝縮した味わいは、まさに“ごちそう”。

うどん、丼、さらには両方を楽しめる幸せな定食も。

この秋は、杵屋ならではの“牛すじごちそう時間”を心ゆくまでお楽しみください。

■牛すじごちそうフェアメニュー

牛すじコンうどん

じっくり煮込んだ牛すじの旨み、杵屋自慢の黄金だし、そしてコシの強い自家製麺。三位一体となって織りなす味わいは、ひと口ごとに深い満足感をもたらす幸せな一杯です。

単品:1,030円(税込)

定食(かやくご飯付き):1,270円(税込)

牛すじコン丼定食

たっぷり盛り付けた牛すじ煮込みが、ご飯一粒一粒に旨味をまとわせる格別の丼。温泉玉子を絡めれば、濃厚でまろやかな味わいが広がります。

コシのあるうどんとのコラボレーションは満足すること間違いありません。

温うどん又はざるうどん付:1,380円(税込)

牛すじコンづくし定食

「牛すじコンうどん」と「牛すじコン丼」

二つの美味を一度に。

牛すじの魅力を余すことなく堪能できる、まさに"牛すじコンづくし"なメニュー。

ダブルで楽しむ特別なごちそう時間をお楽しみください。

1,880円(税込)

金額とメニューは店舗ごとに異なる場合がございます。

詳しくは各店舗にお問い合わせください。

◆杵屋について

日本を代表するうどん大国香川県の「讃岐うどん」をベースに、店内でコシの強いうどんを毎日独自の製法で製麺しています。熟練された職人の技が、たくさんの人に愛される美味しいうどんを提供しています。また出汁にもこだわりがあり、関西風の黄金に輝く素材の旨味が凝縮された薄味の出汁を使用しております。素材が持つ旨味を最大限に活かした「杵屋のうどん」は永年味を変えず、こだわりを持って守り続け、お客様に愛され続けています。

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋