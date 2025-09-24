キンライサー、オリジナルキャラクターが漫画になってSNS連載スタート！心も身体も温まる漫画クリエイティブをNatee・KODOHがプロデュース

株式会社Natee

給湯器販売・交換を手がける株式会社キンライサー（本社：東京都港区、代表取締役：森 崇伸、以下「キンライサー」）は、企業キャラクター「キュートーズ」を活用した漫画コンテンツのSNS連載を2025年8月から開始しました。

本プロモーションにおいて、Nateeは、戦略立案を起点とした漫画クリエイティブ制作を手掛ける株式会社KODOH（本社：神奈川県、代表取締役：佐野宏樹）と協業をし、プロモーションコンセプトの設計・企画・キャスティング・クリエイター制作漫画のディレクションを推進しています。

本作では、「心と身体をあたためる」をテーマに、現代社会におけるストレス・悩みや不安を解決していく“癒やし”のストーリーを8コマ形式で配信。キンライサーのオリジナルキャラクター「きゅうとうきくん」「やかんくん」「ゆげちゃん」を起用し、彼らの個性を最大限に活かしながら、現代社会で多くの人が抱える日々の小さな不安や悩みに寄り添い、クスッと笑えて元気になれるストーリーをお届けします。

読者の心を“ぽかぽか”とあたためるコンテンツを通じて、キンライサーのブランドメッセージを届け、生活者との新たなコミュニケーションの形を創っています。

8コマ漫画 『キュートーズのぽかぽか相談室』 は、株式会社キンライサーの公式のX・Instagram・YouTube Shorts・TikTok・LINE VOOMにて公開中です。キャラクターたちのほっこりとした掛け合いと、愛らしいストーリーを、ぜひお楽しみください。

漫画連載の概要

【連載アカウント】

・X：https://x.com/kinliser

・Instagram：https://www.instagram.com/kinliser/

・YouTube：https://www.youtube.com/@kinliser

・TikTok：https://www.tiktok.com/@kinliser

・LINE VOOM：https://lin.ee/YvNQtzO

※頻度：週3回投稿予定

株式会社キンライサー マーケティング部 東 珠津美様からのコメント

キュートーズを通じて、給湯器が日常生活の中でそっと活躍していることや、お風呂やお湯のあたたかみを感じていただければ嬉しく思います。漫画という親しみやすい表現を選んだのは、キャラクターのかわいらしさを楽しくお届けすることで、自然に心が和む瞬間を共有できたらと考えたからです。忙しい日々を過ごす現代の方々にとって、ほっと一息つける小さな癒しややすらぎとなれば幸いです。今後はキュートーズをきっかけにファンの輪を広げ、お湯や給湯器の大切さを自然に感じてもらえるよう、新たな展開へも挑戦していきたいと考えています。

会社概要

■キンライサー

キンライサーは、ガス給湯器・エコキュートを中心としたオンライン販売・交換サービスにおいて、「早く、安く、高品質に」をコンセプトにご提供しています。累計工事件数は35万件を超え、年間では72,000件を突破しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/99_1_499fe8c4616de6a55c4894360ca2b15b.jpg?v=202509240127 ]

■Natee

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSに特化したクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの世界観をかけ合わせた「共創型」のプロモーション施策を提供しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/99_2_3904c25f277e2896ab65193c5b1ea350.jpg?v=202509240127 ]

■KODOH

KODOHは、漫画をこよなく愛するクリエイティブカンパニーです。

大手広告代理店で培った広告戦略の知見と、商業漫画・企業漫画における豊富な漫画編集経験を掛け合わせ、「戦略×漫画」を軸としたサービスを提供しています。

企業やサービスのブランディング支援をはじめ、ストーリーの力を活かした幅広い漫画制作を通じて、人々の想いや夢に触れ、その鼓動に寄り添い、想いを漫画化することでより多くの人の心へと届けていきます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/99_3_53470b27f5555975dc097b0418bf697d.jpg?v=202509240127 ]

お問い合わせ先

株式会社Natee 広報チーム

pr@natee.co.jp