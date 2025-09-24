ARCHISSブランドよりPoE接続の防犯カメラ/レコーダー　３モデルの販売を開始

株式会社アーキサイト

株式会社アーキサイト(本社：東京都台東区、代表取締役：林 庫次郎)は、宅配荷物の増加や防犯意識の高まりに合わせてニーズの高まっている防犯カメラ、レコーダーの取り扱いを自社ブランドARCHISS（アーキス）より販売を開始いたします。

●自動車窃盗は近年増加傾向。宅配便の取扱個数は年々上昇。「置き配」の促進の動き

警察庁の発表※によると認知されている自動車窃盗は近年3年間で増加傾向にあり、特に人気な高級車とされる車の窃盗が増えているため、防犯対策としてのカメラ設置の必要性が高まっております。その他にも宅配便取扱数（※国土交通省の調査）についても2023年は50億733万個、2024年は50 億 3147 万個となり、1年間で2414万個増加傾向。「置き配」促進の動きや宅配業者によるオートロック解錠での「置き配」も検討段階に入っていることで、宅配物や共連れの監視等、防犯対策以外にも固定カメラのニーズが高まっていると考えており、ARCHISSブランドでの防犯カメラの発売を開始いたします。

まずはドーム型カメラ 1モデル、バレット型カメラ 1モデル、1TB HDD搭載4ch対応ネットワークビデオレコーダー(NVR) 1モデルの3モデルから販売を開始し、ニーズに合わせたラインナップを順次拡充していく計画です。

【製品説明】

●2メガピクセル 単焦点ドーム型ネットワークカメラ

200万画素の単焦点ドームカメラです。PoE対応LANケーブルで接続するだけでデータ通信だけではなく、電力も供給するので接続が簡単。防水/防塵性能もIP67、耐衝撃保護もIK08をサポートし、屋外での設置にも対応します。

●2メガピクセル 単焦点バレット型ネットワークカメラ

200万画素の単焦点バレットカメラです。PoE対応LANケーブルで接続するだけでデータ通信だけではなく、電力も供給するので接続が簡単。防水/防塵性能もIP67屋外での設置にも対応します。SMD 動体検知 AI機能サポート

●1TB HDD搭載 4chネットワーク ビデオレコーダー（4ch PoE）

最大4台のPoEネットワークカメラに対応するNVRです。1TBのHDDを搭載済でアーキサイトブランドのPoEカメラとLANケーブル接続し、簡単設定ですぐに使用することができます。

商品URL： https://archisite.co.jp/products/archiss/surveillance-camera/

専用ページ： https://bouhan.archisite.co.jp/

アーキサイトについて

アーキサイトは、パソコン・スマホ・タブレット向けの周辺機器をメインに取り扱うITハードウェアに特化した専門商社です。幅広い海外メーカーの製品を取り扱うだけでなく、自社ブランドのARCHISS（アーキス）やMOBO（モボ）など、生活を支える便利なアイテムを市場に供給しています。



※アーキサイト公式Webサイト（https://archisite.co.jp/(https://archisite.co.jp/)）

※アーキサイト公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@archisite_pr/(https://www.youtube.com/@archisite_pr/)）

※アーキサイト公式X（旧Twitter）（https://twitter.com/ARCHISITE_PR(https://twitter.com/ARCHISITE_PR)）



本件についてのお問合せ先：security@archisite.co.jp

※出典：警察庁プレスリリース

(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/bouhan/car/2025zidoushatounan.pdf）

※出典：国土交通省プレスリリース

(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001759880.pdf）

(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001906813.pdf）