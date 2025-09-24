【少人数限定】「資料制作のプロが教える”伝わる”採用コンテンツの作り方」セミナー＋即席壁打ち会開催のお知らせ

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本英）は、10月1日(木)にスタートアップ企業を対象とした「資料制作のプロが教える”伝わる”採用コンテンツの作り方」セミナーと、採用のプロと資料制作のプロが個別具体な課題に全力で向き合う「即席壁打ち会」を開催することをお知らせいたします。

本イベントの概要

イベント名：「資料制作のプロが教える”伝わる”採用コンテンツの作り方」＋「即席壁打ち会・交流会」

日時：2025年10月1日 (水)18:30～20:30

開催形式：オフライン（東京都渋谷区桜丘町24-1 橋本ビル６F Next Base）

定員：10名（事前申込制）

参加費：無料

イベント開催の目的

イベントの詳細はこちら :https://recboo.com/event/251001

本イベントは、スタートアップ企業が持続的な成長を実現するための重要な要素である「採用」に焦点を当て、その課題解決に貢献することを目的に開催いたしました。

近年、スタートアップ業界では、事業拡大に伴う人材ニーズの高まりと、採用市場の競争激化が同時に進行しています。特に、スタートアップ企業において優秀な人材の獲得が事業の成否を左右すると言っても過言ではありません。

しかしながら、多くのスタートアップ企業では、「自社の魅力をどのように伝えていくのか」「採用したいターゲットをどこから引っ張ってくるのか」に悩まされており、人材獲得に苦戦しているのが現状です。

そこで本イベントは、これらの課題に対し、具体的な事例やデータに基づいた実践的な解決策を提供することを目的に開催いたしました。

イベント内容

本イベントでは、スタートアップ企業の成長フェーズに合わせた採用戦略や、最新の採用テクノロジー活用事例など、多岐にわたるテーマを取り上げ、以下のプログラムを実施いたしました。

１.トークセッション

前半は、30社以上のスタートアップ支援実績を持つ福本より「採用が強いスタートアップ」の特徴3選、「採用プロセスで実行すべき施策」を紹介いたします。

後半は、渡氏から"候補者に伝わる採用コンテンツの作り方"について伝授。株式会社ユニラボ（現・PRONI）取締役、その後株式会社キャスター執行役員としてスタートアップ採用に携わってきた経験や「スゴシリョ」での様々な取り組みを踏まえ、明日から使える情報をお届けします。

２.個別具体な課題に全力で向き合う「即席壁打ち会」

一夜限りの即席壁打ち会を開催します。

現状リアルで発生している課題感をお伺いし、採用のプロ福本氏と、資料制作のプロである渡氏が具体的な改善策まで提示させて頂きます。

３.参加者交流会

イベント終了後には、参加者の皆様同士の交流会を実施いたします。

人事に携わる方々同士のネットワーキングを促進し、企業間の情報交換や連携を深める機会を提供します。

PROFILE（登壇者プロフィール）

株式会社wib 代表取締役 渡 雄太氏

東北大学経済学部卒業。双日株式会社を経て、2014年から一貫してB2Bスタートアップの事業開発に携わる。

株式会社ユニラボ（現・PRONI）取締役、株式会社キャスター執行役員、東北大学スタートアップ事業化センター 特任准教授などを歴任。

現在はB2Bマーケティング支援事業「スゴスギシリーズ」を展開。2023年より開始した「スゴシリョ（資料制作）」を皮切りに、「スゴデザ（デザイナーマッチング）」、「スゴサイ（サイト制作）」などを提供中。

経済産業大臣登録 中小企業診断士。プライベートでは3児の父。

株式会社ノックラーン(Recboo) 代表取締役 福本 英氏

九州大学卒業後株式会社ビズリーチに入社。

約100社以上のスタートアップ/ベンチャー企業・外資系企業・日系大手の中途採用コンサルティングに従事。

2022年3月に株式会社ノックラーンを創業。生成AIベンチャー企業のN-2期から上場までの採用を統括するなど、シード～プレIPOから上場企業に対してVCと連携しながらRecbooを展開。

2024年12月に株式会社エアトリ(東証プライム上場)に株式売却を行い、エアトリ子会社最年少代表に就任。

今後の展望

Recbooは、今後も多くの人々にとって有益なイベントを開催し、より多くの方々へノウハウを発信していきます。現状も複数のイベント開催を予定しており、詳細は公式ウェブサイトにて随時お知らせいたします。

https://recboo.com/event

本イベントに関する不明点等ございましたら、お気軽に以下にお問い合わせくださいませ。

引き続きよろしくお願いいたします

▼お問い合わせ先はこちら

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

Recbooサービス概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com