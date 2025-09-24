RYODEN、三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社の「eRネットワーク(R)」に参画

株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社（本社：東京都港区、以下、「三井ケマーズ社」）が提供する冷媒の循環型環境対応スキーム「eRネットワーク(R)」への参画に関する覚書を2025年9月10日に締結しました。これにより当社は、次世代低GWP※1冷媒の販売に加え、使用済み冷媒の回収・再生・再利用を一体的に提供し、持続可能な社会作りを支援します。

※1 Global Warming Potential：地球温暖化係数

▶ 「eRネットワーク(R)」参画の背景

近年ではフロン排出抑制法により、業務用冷凍空調機器の所有者や管理者は、フロン類の回収と適正な処理が義務付けられています。当社は、環境方針として「脱炭素社会の実現」を掲げており、再生可能エネルギーの導入を推進し、温室効果ガス排出の削減に努めています。今回、「eRネットワーク(R)」への参画を通し、より環境に配慮された次世代低GWP冷媒を使用した機器販売と冷媒再生スキームでサステナブルな空間づくりを提案し、カーボンニュートラルの達成を強力にサポートします。

▶ 「eRネットワーク(R)」の特長

地球温暖化などへの対応として世界的に環境規制が強化されるなか、冷媒移行期間における「止めないビジネス」を提案するスキームです。次世代低GWP冷媒採用機器への更新からR22、R404A等既存冷媒の回収・再生、更新待ちの機器への補充メンテナンスと冷媒を循環させることで、メンテナンス用冷媒の入手困難による機器の停止リスクを軽減します。

１.冷媒の供給保証

・現行冷媒（R-22、R-404A、R-410A）を回収し再生した分だけ供給保証し、安定的な運用を担保

・将来的にオプテオン(TM)XP40・XP41（R-449A、R-463A-J）も再生し循環するスキームを計画中

・再生した冷媒は担保・引き取り義務なし



２.低コスト・品質確保

・再生処理することで、処理にかかるエネルギーを削減し、処理費コストダウンが可能

・高純度に蒸留精製された三井ケマーズ社の再生品は新品と同等の品質を確保



３.環境負荷軽減

・再生処理工程は、破壊処理に比べてCO2排出量を約98%削減

・脱炭素への貢献

▶ 関係者コメント

三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社 執行役員 サーマル＆スペシャライズド ソリューションズ事業部門 担当 堀尾 文徳

当社では、20年以上にわたり使用済み冷媒の回収・再生処理を行っています。

昨今の環境規制により、現在市場で主力となっているHFC※2冷媒の段階的削減が進む一方で、既存機器のメンテナンス用として引き続きHFC冷媒を確保していく必要があります。

「eRネットワーク(R)」は、計画的に機器更新を進めながら、既存機器のメンテナンス用HFC冷媒も安定して確保できる、環境対応型で持続可能なスキームです。これは、次世代低GWP冷媒の開発・製造力と、長年培った再生技術の両方を持つ当社ならではのスキームです。

株式会社RYODEN様に本スキームにご参画いただいたことで、お客様のお困りごとを解決するソリューション提案のパートナーとして、ともに持続可能な社会作りに貢献していきたいと考えています。

※2 Hydro Fluoro Carbon：ハイドロフルオロカーボン

株式会社RYODEN 上席執行役員 FA・施設システム事業本部 事業本部長 八道 啓一

近年、ますます厳しくなる環境規制やエネルギーコストの高騰を背景に、当社で取り扱う冷熱製品にも省エネかつ環境に配慮した次世代低GWP冷媒の採用が求められています。

この度「eRネットワーク(R)」に参画することにより、メンテナンス用冷媒を確保するとともに、再利用することでCO2排出量を大幅に削減することが可能になりました。一方、国内での冷媒再生率は40%程度と低く、業界としても関係省庁と連携し冷媒の再生率を上げていくことが求められています。

こうした環境負荷低減への取り組みは、環境方針・SDGsの達成と課題解決に寄与し、ひいては2050年カーボンニュートラル達成に向けた取り組みの一助になると考えており、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えます。

■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-15-15

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



