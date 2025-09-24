株式会社Reelu、全国の学校・自治体へ「初心者向け訪日観光ガイド養成プログラム」を無償で提供開始

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都港区、代表取締役：今野珠優）は、政府が掲げる「2030年・訪日観光客6,000万人」の目標達成に向け、深刻化するインバウンド対応人材不足の解決に貢献するため、学校・自治体向けに訪日観光ガイド養成講座の無償提供を開始いたしました。

本講座は、英語やスペイン語をはじめとする多言語スキルを持つ方を対象に、Reelu独自の教育プログラムを提供するものです。これまでReeluが培ってきた「未経験からガイド人材を育成する独自の教育・研修」のノウハウを全国規模で展開し、日本の観光立国の実現に寄与してまいります。

■ 背景

訪日観光市場は、新型コロナウイルスの影響を乗り越え、急速な回復と拡大を続けています。2025年7月の訪日外客数は3,437,000人となり、前年同月（2024年7月）の過去最高記録3,292,602人を14万人以上上回り、7月として過去最高値を更新しました。（日本政府観光局［JNTO］発表(https://www.jnto.go.jp/news/press/20250820_monthly.html)）

さらに、政府は「観光立国推進基本計画(https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku.html)」において、2025年には年間約4,020万人、2030年には6,000万人の訪日外国人旅行者数、旅行消費額15兆円という目標を掲げています。観光産業の成長は日本経済にとって極めて重要であり、それに伴い多言語対応が可能な人材の需要が一層高まっているといえます。

一方で、観光庁がDMO向けに行った調査によると、「インバウンド向けのローカルガイド人材が不足している」との回答は約8割に上りました。地域や周辺の魅力を訪日観光客に伝えられる人材の不足は、深刻な課題となっています。（参考：観光庁 観光地域振興部「ローカルガイドの現状・課題認識・論点設定」(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001755315.pdf)令和6年5月8日）

こうした状況を踏まえ、Reeluはこれまで自社のワーカー向けに提供してきた「未経験からガイド人材を育成する独自の教育・研修」をさらに拡充し、全国に向けて無償で提供を開始することといたしました。

■これまでの実績

Reeluではこれまで、全国19エリア・7言語において、2000名以上の人材へ独自の研修・教育プログラムを提供して参りました。実際のツアー現場、又はオンラインでのテストを実施し、合格者のみ仕事を受けられる仕組みを整えています。ガイド未経験でも、9割以上の方が初回から★5のレビューを取得し、お客様に満足いただく水準でのツアーを提供しています。

■ 教育・研修の方針

Reeluでは、すべてのガイド候補者が共通して持つべき行動指針として、以下の3つのバリューを設定しています。これは理念に留まらず、評価や教育の軸にも組み込みながら浸透をはかっています。

１.Respect the Culture - その場所、その伝統、その人に敬意を。

地域の文化や歴史、そこに暮らす人々へのリスペクトを持って案内し、より深く意味のある体験を届けます。

２.Represent Japan with Pride - “日本代表”としての誇りを持って。

ガイドは訪日外国人にとって“日本の顔”。一人ひとりが日本の魅力を、自信と誇りを持って伝えます。

３.Create Once-in-a-Lifetime Memories - 一生に一度の思い出をつくるために。

見慣れた風景でも、ゲストにとっては特別な瞬間。すべての出会いを大切にし、記憶に残る体験を創出します。

■Reeluが提供できること

Reeluでは、日本語と多言語のコミュニケーションスキルを持ち、観光ガイドを目指す方向けにプログラムを提供しています。オンラインでの説明会参加もしくは個別ヒアリング、日本語と対応言語での動画面接の提出を経て、合格された方はプログラムに参加いただけます。

1｜説明会・個別面談（週5日開催）

Reelu Japan Guideの業務内容・方針・稼働条件などを30分間オンラインで説明させていただいています。説明会のご参加はこちら(https://forms.gle/9tM56ZAGAbBxHGuv7)よりお申込ください。

2｜語学レベルチェック（約1分の動画面接）

対応言語＋日本語で約1分間の動画面接を受けていただきます。語学力に加え笑顔や発声など一般的なサービス接遇力や素養が評価されます。

3｜ツアーマニュアル視聴（動画視聴：約30分）

語学レベルチェックに合格した方は、マニュアルを見ながらツアー工程、観光ガイド内容、安全配慮点などを学びます。約30分の動画を視聴頂きツアーテストに備えます。

4｜ツアーテスト（土日含む毎週実施）

マニュアルを読み込み準備ができたらツアーテストに参加します。模擬ツアー形式で語学力・現場対応力を総合的に評価しています。

5｜合否判定・フィードバック（1営業日後）

全ての評価基準に対しての審査内容が個人に送られます。一発合格者は30%程度と狭き門です。2回目のテストに挑戦し合格する方も多くいらっしゃいます。以下はテスト結果と一緒にお送りさせていただいている個別コメントの一例です。

昨日のツアーテストお疲れ様でした！今回初めてで緊張されたかと思いますが、終始笑顔でフレンドリーなガイドをして頂きありがとうございました。フィードバックにつきまして、ガイド基準ごとの評価もご共有いたします。

☆以外の項目が【○以上（○か◎）】の場合に合格とさせていただいております。ぜひ次もチャレンジいただきたいので、フィードバックの内容をご確認いただき、ご不明点があればお気軽に質問してください！

＜良かったポイント＞

マニュアルに記載した以外のこともたくさん説明して頂き、ご自身の言葉で噛み砕いて話すことができていました。また、話している時にゲストへの問いかけが自然と入っているところがとても良かったです。特にホッピー通りの説明中は、たまたま近くにいた訪日観光客の方も気になったようで聞き入っているほどでした。浅草寺や浅草神社では宗教関係のご説明もありましたが、ゲストの宗教観を想定した上で、クリスチャンへの配慮も素晴らしいと思いました。

＜次回の改善ポイント＞

・浅草周辺は騒がしいためせっかくのお声が聞こえづらいことが多く残念でした。もう少し声量を出すことを意識したり、ゲストの方々を近くに集めてから説明開始してみると良いと思います。

・立ち止まって説明する時、立ち位置に気をつけるようにしてみてください。今回は、人が多いところに立ったり、道の真ん中でお話しを始めてしまうことが多く、通路を塞いでしまっていることが数回ありました。特に浅草寺は混雑するため、どのスポットでも人が少ないところを探してご案内しないと、周りの人のご迷惑になったり、お声も聞こえなくなってしまいます。マニュアルに説明する場所の候補を記載しておりますので、ぜひ再度ご確認ください！

・次回は、ぜひスポットごとの目安時間を意識して回ってみてください。鈴木さんはたくさんお話しして下さっていたため（とても良いことなのですが..!）本番は時間が延びてしまう可能性が高そうです。

■ 参加者からの声

実際のプログラムの参加者からは、以下のような熱量溢れるコメントを頂戴しております。原文のまま共有させていただきます。

■言語力を活かした実務経験の提供

テストに合格した方には、Reeluが提供する実際の業務を通じて、実務経験を積んでいただけます。具体的には、ウォーキングツアーにおける訪日観光ガイドをはじめ、空港での出迎え業務、イベントスタッフ、国際会議における通訳サポートなど、語学力やサービス接遇レベルに応じた幅広い仕事の機会を提供しています。



また、最初は比較的簡易なお仕事からスタートし、経験を重ねることでスキルを磨き、より高度で専門性の高い業務へとステップアップしていく方も多くいらっしゃいます。

■株式会社Reelu 石丸香織より

Reeluでは、これまでも未経験からガイドに挑戦したい方々に向けて、独自の教育・研修プログラムを提供してまいりました。ツアーテストの前に読み込んでいただく資料は正直ボリュームがあり、覚えることも少なくありません。それでも「日本を訪れる観光客の皆さんを喜ばせたい」「大切な思い出をつくってほしい」という想いから、参加者の皆さんはマニュアルを丁寧に学び、現地を実際に歩き、しっかりと準備を重ねたうえでテストに臨んでくださっています。

経験や資格がなくても、語学力と高いホスピタリティを活かし、デビュー直後から★5の高評価を獲得する方が多く、その強い責任感と志には私たちも大きな感銘を受けています。今後も全国の方々とご一緒できる機会を広げることで、より多くのお客様に喜んでいただけると確信しています。個人でガイドを希望される方はもちろん、グローバル教育に携わる学校関係者の皆さま、自治体のご担当者さま、サークルや学生団体の運営学生さまからのお問い合わせも、心よりお待ちしております。

＜教育・研修プログラムにご関心のある皆様へ＞

Reeluは、全国エリアに拡大し、初心者向けの訪日観光ガイド養成プログラムの無償提供を開始しています。ご興味のある方はフォームよりお問い合わせください。個人・学校や自治体などの団体、両方からのお問い合わせを受け付けております。

- 団体向けお問い合わせフォーム：https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9- 個人の方はこちらから：https://forms.gle/9tM56ZAGAbBxHGuv7

■ 多言語対応の即戦力人材ならReelu

「Reeluバイト」は、英語・中国語・スペイン語など多言語対応人材に特化したスポットワークマッチングサービスです。観光・交通・商談・カンファレンス・小売・医療・公共施設など幅広い業種に対応し、最短1時間から手配可能。動画プロフィールによって、語学力やサービス適性を事前に確認でき、業務のミスマッチを最小限に抑えます。「こんなシーンでも利用できますか？」というご相談も歓迎です。フォームよりご連絡ください。



▼2025年9月24日時点で、下記のエリア・言語が対象です。

- 対象エリア：東京/神奈川/千葉/埼玉/茨城/栃木/群馬/石川/長野/愛知/静岡/大阪/兵庫/京都/奈良/広島/福岡/札幌/那覇- 対象言語：英語/広東語/北京語/韓国語/スペイン語/フランス語/日本語

■会社概要

会社名：株式会社Reelu

所在地：東京都港区赤坂8-4-14

青山タワープレイス8F

設 立：2022年4月1日

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

代表取締役：今野 珠優

HP：https://corporate.reelu.jp/