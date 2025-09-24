【新連載】湯沸かしトリオ キュートーズの漫画連載が各種SNSで開始！

株式会社KODOH

株式会社KODOH（本社：神奈川県、代表取締役：佐野宏樹）は、

株式会社キンライサーの公式キャラクター『湯沸かしトリオ キュートーズ』の『きゅうとうきくん』『やかんくん』『ゆげちゃん』を主人公とした8コマ漫画 『キュートーズのぽかぽか相談室』 を制作し、株式会社キンライサーの公式X（旧Twitter）を始め、Instagram、LINE VOOM、YouTube、TikTokにて連載が開始されたことをお知らせいたします。

KODOHは、クリエイター共創型のSNSマーケティング事業を手掛けるNateeと協業し、本取り組みの漫画戦略立案から企画・制作まで一貫して担当しています。

キンライサー様の掲げる「ニッポンのお湯を絶やさない。」というMISSIONを出発点に、

「ストレス社会で一喜一憂する日本国民の“心”と“身体”をあたためるキュートーズ」 をテーマとして企画を進めました。

『キュートーズのぽかぽか相談室』 第一話

本作では、キャラクターたちの個性を最大限に活かしながら、現代社会で多くの人が抱える日々の小さな不安や悩みに寄り添い、クスッと笑えて元気になれるストーリーをお届けします。

公式SNSでの連載を中心に、読者の心を“ぽかぽか”とあたためるコンテンツを目指しています。

今回の取り組みは、キンライサー様の企業姿勢を「漫画」という親しみやすいコンテンツで表現する試みでもあります。

キャラクターを通じたブランド体験を広げ、読者と企業とのつながりを深めてまいります。

8コマ漫画 『キュートーズのぽかぽか相談室』 は、株式会社キンライサーの公式SNSにて公開中です。

キャラクターたちのほっこりとした掛け合いと、愛らしいストーリーを、ぜひお楽しみください。

連載アカウント（キンライサー【公式】）

X：https://x.com/kinliser

Instagram：https://www.instagram.com/kinliser

Youtube：https://www.youtube.com/@kinliser

LINE：https://lin.ee/YvNQtzO

TikTok：https://www.tiktok.com/@kinliser

各社概要

・キンライサー

キンライサーは、ガス給湯器・エコキュートを中心としたオンライン販売・交換サービスにおいて、「早く、安く、高品質に」をコンセプトにご提供しています累計工事件数は35万件を超え、年間では72,000件を突破しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168696/table/2_1_518aac30b88351df58dcc565154e949d.jpg?v=202509240127 ]



・KODOH

KODOHは、漫画をこよなく愛するクリエイティブカンパニーです。

大手広告代理店で培った広告戦略の知見と、商業漫画・企業漫画における豊富な漫画編集経験を掛け合わせ、「戦略×漫画」を軸としたサービスを提供しています。

企業やサービスのブランディング支援をはじめ、ストーリーの力を活かした幅広い漫画制作を通じて、人々の想いや夢に触れ、その鼓動に寄り添い、想いを漫画化することでより多くの人の心へと届けていきます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168696/table/2_2_9e9912a85772b20ba836593c67bb749e.jpg?v=202509240127 ]

・Natee

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSに特化したクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの世界観をかけ合わせた「共創型」のプロモーション施策を提供しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/168696/table/2_3_3e850e95f59c96fa5adce233f1128d4c.jpg?v=202509240127 ]