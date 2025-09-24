こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社LIGの「Bundle by freee」の導入事例を公開 IPOに向けたアカウント管理体制を確立
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社LIG（本社：東京都台東区、代表取締役社長CEO：大山智弘、以下「LIG」）のオールインワンのSaaS一元管理ツール「Bundle by freee」の導入事例を公開したことをお知らせします。
■見えないSaaSが引き起こす「コスト増大」と「セキュリティリスク」
LIGは、Webサイト制作やシステム開発、デザインを教えるクリエイタースクール事業等で、IT分野を中心に多岐にわたるサービスを展開しています。LIGの加速する事業成長の裏では、従業員が会社の許可が必要であることを知らずにIT機器やサービスを利用する、いわゆる「シャドーIT」の問題が顕在化していました。「Bundle by freee」を導入する以前、LIGでは各事業部やプロジェクトが個別に導入したITツールを把握できていない状況でした。そのため、「誰が何のアカウントを使っているか把握できない」「退職者のSaaSライセンスが放置され、無駄なコストが積み重なる」といった事象が起きていました。また、契約者不明のSaaSアカウントも存在し、その場合は1人体制の情報システム部門が一つ一つコミュニケーションツールで情報を遡りライセンスの保持者を突き止め、解約するしか方法がありませんでした。さらに直近1～2年は、セキュリティ基準の高い上場企業との取引が増えたことで、内部統制とセキュリティ強化が喫緊の課題となっていました。手作業での管理には限界があり、これらの膨大なサービスを正確に管理するためには、専用の管理ツールの導入が不可避であると判断しました。
■freee人事労務との連携が「Bundle by freee」導入の決定打
LIGより「SaaS管理ツールを検討している」と相談を受けたfreeeは「Bundle by freee」を提案しました。freee人事労務上の従業員情報をSaaSアカウントと紐づける機能は、まさにLIGの長年の課題を根本的に解決するものであり、LIGにとって導入の決定打となりました。また、直感的で分かりやすいユーザーインターフェースも、誰でも容易に扱えるという点で決め手の一つとなりました。
■入社手続きの自動化と強固な内部体制を実現し、IPOに向けたアカウント管理体制を確立
LIGでの導入後の最大の成果は、入社時のライセンスを付与する一連作業の自動化です。成長企業で入社人数が多いLIGにとって、この作業が自動化されたことで、業務負荷が大幅に軽減されました。LIGの従業員からも入社時の手続きがスムーズになったと好評を得ています。また、主要なSaaSアカウントと「Bundle by freee」の連携を進めることにより、シャドーアカウントの撲滅と強固な内部統制を実現しました。
LIGは、freee人事労務を利用している企業にとって「Bundle by freee」の導入こそが、業務効率化やセキュリティ管理を次のステップへと導く有効な選択肢であると考えます。特に、IPOを目指す企業にとってSaaS管理は「やらない理由がない投資」だと語っています。そして、IPO準備に限らず、セキュリティへの意識が高い企業との取引を円滑に進めるためには、内部統制の水準を高めることが不可欠であると考えています。LIGは、IT統制を含む内部統制全体をさらに強化するため、今後も「Bundle by freee」を深く活用し、盤石な管理体制を築いていきます。
導入事例URL：https://www.freee.co.jp/cases/lig-inc-2/
■株式会社LIG 会社概要
会社名：株式会社LIG（LIG inc.）
代表者：代表取締役社長CEO 大山智弘
設立：2007年6月
所在地：東京都台東区小島2-20-11
https://liginc.co.jp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
