サステナブルな社会の実現に向けたカルチャー型イベント 「WWDJAPAN REUSE MARKET 2025」にセカンドストリートが出展

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社セカンドストリート（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：一戸綱樹）は、2025年10月4日（土）、株式会社ゴールドウイン本社1Fイベントスペースで開催される、サステナブルな社会の実現に向けたカルチャー体験型イベント「WWDJAPAN REUSE MARKET 2025」に出展します。

本イベントにおいて、セカンドストリートは不要になった衣料品や、シューズ・バッグなどの服飾品を持ち込むことができる特設買取ブースを設置します。また、買取ブースとは別に、都内の主要8店舗が、それぞれの得意なカテゴリーから約250点のアイテムを厳選して販売します。日本屈指のファッションエリアである青山の地で、新品に限らない、ファッションにおけるリユースという選択肢を訴求したいと考えています。

セカンドストリートは「捨てない暮らしをあたりまえに」を掲げ、リユースを通じたサステナブルな社会の実現を目指しています。本イベントへの出展をはじめ、今後も多くの人がリユースに興味を持てるような取り組みを積極的に行っていきます。

■「WWDJAPAN REUSE MARKET 2025」について

本イベントは、特設買取ブースの設置やプロフェッショナルによるリペアサービスなど、サステナブルな社会に向けた企業の取り組みを紹介しながら、来場者が実際にサービスを体験できるイベントです。「Circulate, Don’t discard（捨てずに、循環させよう）」をテーマに掲げ、使わなくなったモノを捨てるのではなく、リユース、リメイク、リペア、リファービッシュを通じて循環させるライフスタイルを提案します。ファッション好きが世代を超えて集い、使わなくなったモノを必要としている人につなぐという行動を通じ、循環型社会の担い手となることを実感できるサステナブル・アクションの場とします。

■セカンドストリートの出展内容

１.買取

特設買取ブースにて、イベントご来場者さまにお持ちいただいた衣料品や、シューズ・バッグといった服飾品の買取（※1）を行います。買取をご利用のお客さまには、以下の特典がつきます。

・イベント期間中、買取金額を20%アップします。

・都内のセカンドストリート（※2）で使える割引クーポン（※3）をプレゼントします。

・1,000円以上の買取成立で、インフルエンサーの私物などの豪華景品が当たるWWDJAPANコラボのカプセルトイマシン「ガチャピー」を回せます。

（※1）買取の最終受付は16:30となります。

（※2）一部対象外の店舗があります。

（※3）ご利用には条件があります。

２.販売

都内の主要8店舗が、それぞれの得意なカテゴリーから約250点のアイテムを厳選して販売します。ファッションへの関心が高い人に、旬のスタイルを楽しんでいただけるアイテムを販売します。対象店舗、販売アイテムのカテゴリーは以下のとおりです。

・セカンドストリート原宿店：ストリート、Y2K

・セカンドストリート渋谷神南店：デザイナーズ

・セカンドストリートスペイン坂店：ラグジュアリーストリート

・セカンドストリート新宿店：ストリート

・セカンドストリート新宿2号店：ラグジュアリー

・セカンドストリート代官山店：エレガンス

・セカンドストリート恵比寿店：オールドマネー＆エッセンシャル（※4）

・セカンドストリート高円寺店：ヴィンテージ

（※4）「オールドマネー」は、古くから富裕層に受け継がれてきた、洗練された控えめなファッションスタイルのことです。「エッセンシャル」は、必要不可欠という意味のとおり、流行に左右されずどのような服にも合わせられるベーシックアイテムを指します。

■「WWD JAPAN REUSE MARKET 2025」概要

開催日時：2025年10月4日（土）11:00～17:00

（最終入場16:30）

会 場：株式会社ゴールドウイン本社1Fイベントスペース

（東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル）

参加方法：WWDJAPAN特設ページ(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=OmMW8PaL&ai=a68c13cc72b40d)にある応募フォームより

事前登録のうえ入場無料

主 催：WWDJAPAN（株式会社INFASパブリケーションズ）

協 賛：株式会社ゴールドウイン、

株式会社セカンドストリート、

パナソニック株式会社

U R L：https://www.wwdjapan.com/articles/2199342

■セカンドストリートについて

国内外に1,000店舗以上を展開し、「捨てない生活を応援する」総合リユースショップです。衣料品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、家具、家電、スポーツ用品、キッズ用品など、さまざまなアイテムの買取・販売を行っています。ありとあらゆるアイテムを取り扱う大型店舗から各商材に特化した専門店まで、セカンドストリートは多様な店舗タイプとオンラインサービスで、日常の暮らしにリユースを提案します。

■セカンドストリート公式サイト：https://www.2ndstreet.jp

■セカンドストリートオンラインストア：https://www.2ndstreet.jp/store

■セカンドストリート公式インスタグラムアカウント：@2ndstreet_official

■セカンドストリート公式Xアカウント：@2ndSTREETjp