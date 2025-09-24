魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『さんまの塩焼定食』おすすめポイント！1位『今年もやよい軒にさんまが登場』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2025年8月末現在360店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、９月17日(水)より数量限定発売している『さんまの塩焼定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか？店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国やよい軒の店長14名男女

調査内容：『さんまの塩焼定食』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2025.9.13(土)～2025.9.17(水)

■商品概要

今年も「やよい軒」にさんまの季節がやってきました。こだわりのさんまは、脂が乗った三陸産を採用しました。注文が入ってから店内で焼き上げることで、焼きたてならではのパリッとした皮の香ばしさや、身からあふれる、ほどよい脂を味わうことができる商品です。大根おろしやレモンでさっぱりお召し上がりいただくのはもちろん、無料のだしサービスを利用して、お茶漬けにするアレンジもおすすめです。今年は3種類の定食からお選びいただけることができ、三陸産のさんまを堪能できる『さんまの塩焼定食』と、衣を付けて揚げた茄子とオクラに天つゆをかけた“揚げ出し茄子小鉢”が付いた『【揚げ出し茄子小鉢付】さんまの塩焼定食』と、甘辛い味付けの“牛肉のすき焼き小鉢”が付いた『【ミニすき焼き小鉢付】さんまの塩焼定食』を用意いたしました。日本の秋を感じられる自慢の定食を「やよい軒」でご堪能ください。

さんまの塩焼定食 990円【揚げ出し茄子小鉢付】さんまの塩焼定食 1,190円【ミニすき焼き小鉢付】さんまの塩焼定食 1,310円

・発売日

2025.9.17(水)

・発売店舗

全国の「やよい軒」360店舗(2025年8月末現在)

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。

※豆腐小鉢は、店舗によってキンピラ小鉢に変更して提供しております。

■調査結果

1位： 今年もやよい軒にさんまが登場

2位： 三陸産のさんまを使用

3位： 秋の味覚を楽しめる

最も多くの票を集めたのは『今年もやよい軒にさんまが登場』というポイントでした。2位は『三陸産のさんまを使用』、3位は『秋の味覚を楽しめる』でした。秋の味覚の代名詞“さんま”が今年もやよい軒に登場しました。焼きたてならではのパリッとした皮の香ばしさや、身からあふれる、ほどよい脂を味わうことができる商品をぜひご堪能ください。

■店長の商品おすすめコメント

「旬のさんまが楽しみ！」

「さんまのほどよい脂でまたごはんが進む。」

「毎年人気の商品なので売り切れる前にぜひ一度召し上がっていただきたいです！」

「やよい軒秋の風物詩。皮がパリっとしたさんまを是非ご賞味ください。」

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や UberEats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから