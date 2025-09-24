「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」『壱瓩（1kg）”闇”焼肉～その正体、暴いて見せよ～』10月1日（水）～10月31日（金）期間限定で開催

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建、以下 当社）は、「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」（一部店舗を除く）で、10月1日（水）～10月31日（金）の期間限定で、『壱瓩（1kg）“闇”焼肉～その正体、暴いて見せよ～』キャンペーンを開催いたします。

ストレスフリーな元祖・焼肉エンタメ酒場 ときわ亭

「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」は、仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けて展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンと、全卓に設置されたサワーサーバーからお客様がご自身で注げる待ち時間0秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー」が楽しめます。

当社では、2019年12月の横浜西口店オープンを皮切りに、現在全国に約50店舗を展開しています。タワーから直接注ぐ「0秒レモンサワー」がSNS上でも話題を集め若者を中心に支持され、東北エリアで展開する町焼肉「ときわ亭」とあわせて100店舗体制を目標に出店を進めています。エンタメ酒場として、来店人数に応じて「0秒レモンサワー」60分飲み放題が無料になる限定イベントや、降水確率にあわせて割引するキャンペーンなど数々のユニークな企画を実施しており、アプリ会員数はついに37万人を突破しました。

漆黒の味噌ダレに漬かった肉を楽しむ闇鍋ならぬ闇焼肉

ときわ亭では、秤にのせて提供する大食い企画を毎年実施しており好評を頂いております。今年は、ときわ亭秘伝の仙台味噌ダレに漬け込んだ肉1kgをご用意し、『壱瓩（1kg）“闇”焼肉～その正体、暴いて見せよ～』キャンペーンを開催いたします。中落ちカルビ、豚バラ、鶏もも肉の3種のお肉が真っ黒な味噌ダレに漬け込んであり、何の肉かは食べてみないと分からない、焼くのも食べるのもワクワクドキドキする“闇”焼肉をお楽しみいただくキャンペーンです。

今後も「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」では、「最高の笑顔まで、0秒前！いってらっしゃい！」を合言葉にお客様にとって居心地のよい美味しい・楽しい・新しい食空間を提供してまいります。

■キャンペーン概要

キャンペーン名：壱瓩（1kg）“闇”焼肉～その正体、暴いて見せよ～

開催期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

実施内容：期間中、対象店舗で中落ちカルビ、豚バラ、鶏もも肉を味噌ダレに漬けた1kgの肉

を秤に載せて提供します。

キャンペーンメニュー：

壱瓩（1kg）“闇”焼肉 3,299円（税込）

ときわ亭秘伝の真っ黒な仙台味噌ダレに漬け込んだ中落カルビ、豚バラ、鶏もも肉１kgを秤に載せてご提供。食べてみないとなんの肉かわからない闇焼肉です。

※写真はイメージです。

開催店舗：「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」28店

＜東北＞

仙台駅前店、国分町店

＜関東＞

大宮店、川口駅前店、船橋駅前店、柏東口店、新宿三丁目店、高田馬場店、上野アメ横店、渋谷店、池袋東口店、池袋西口店、北千住店、葛西店、多摩センター店、横浜西口店、相鉄五番街店、武蔵小杉店、溝の口店、平塚店

＜中部＞

名駅三丁目店、名古屋栄店



＜関西＞

阪急東通り店、なんば千日前店、堺東店、伊丹店



＜中四国＞

松山二番町店

＜九州＞

博多春吉店

■０秒レモンサワーとは

各テーブルに設置されたレモンサワーサーバーから好きなだけ注ぎ放題、飲み放題の待ち時間 0 秒のストレスフリーな飲み放題サービスです。そのまま飲んでも美味しいレモンサワーですが、お好みの味にアレンジできる 8 種類のフレーバーシロップをご用意。甘さ、酸っぱさ、果汁感のほかカシスなど個性豊かなフレーバーをラインナップしているので味に飽きることなく最後までレモンサワーを楽しめます。

料金はお一人様 60分 550円（税込）、プラス330円（税込）で30分の延長が可能です。また、プラス110円（税込）で冷凍レモンをトッピングした「冷凍レモンサワー」を提供していますが、「ときわ亭公式アプリ」をダウンロードすると冷凍レモン無料クーポンが当日から毎回利用できます。



「0秒レモンサワー」は当社の登録商標です。【商標登録 第6320626号】

■遊び心満載！アプリやSNSで楽しむ『ときわ亭』

＜公式アプリ＞

リニューアルで楽しさもお得感もバージョンアップした『ときわ亭』公式アプリ。これまで

37万人以上の方にダウンロード・ご利用いただいています。アプリ会員は「0秒レモンサワートッピング 冷凍レモン」がいつでも無料。来店ごとにポイントが貯まり、ポイント数に応じて「前頭レモン」「関脇レモン」といった具合にランクアップします。貯まったポイントはお好きなタイミングでお好きな特典と交換が可能。その他、誕生日・記念日のプレゼントや、アプリ会員限定のキャンペーンやイベントも見逃せません。アプリ会員になれば、行けば行くほど『ときわ亭』が楽しくなります。ご来店前にぜひダウンロード・登録がおすすめです。

▶︎iPhoneの方はこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%8F%E4%BA%AD/id1528305846) ▶︎Androidの方はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gosso.tokiwatei)

＜公式SNS＞

ときわ亭では、お客様やときわ亭ファンの方とコミュニケーションを図るため各公式ＳＮＳで情報発信・交流しています。ときわ亭広報-通称ナカノヒト-のつぶやきや、公認アンバサダーのオフ会の様子などもレポートしています。

公式Xアカウント

0秒レモンサワー(R)ときわ亭 広報 @tokiwatei_koho(https://twitter.com/tokiwatei_koho?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Atokiwatei_koho&ref_url=https%3A%2F%2Fzero-tokiwa.com%2F)

公式Instagramアカウント

0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭【公式】@tokiwatei_official(https://www.instagram.com/tokiwatei_official/?hl=ja)

公式TikTokアカウント

ときわ亭中の人 ＠tokiwatei_koho(https://www.tiktok.com/@tokiwatei_koho?lang=ja-JP)

＜YouTuber、VTuberの撮影依頼お待ちしております！＞

ときわ亭では随時YouTuberやVTuberの方々の撮影依頼をお待ちしております。グルメ系、大食い系、エンタメ系問わずできる限りのご協力をさせて頂きます。企画内容に応じて、大盛り・激辛メニューのご用意なども可能です。ご協力内容に関しては基準がございます。まずはお気軽にご相談下さい。



撮影依頼・お問合せはこちらまで info@office-hirose.co.jp ご連絡ください。

■「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とは

仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社がタッグを組み、全国に向けてブランドプロデュース、運営、展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンを使った仙台ホルモンと、全テーブルに設置されたサワーサーバーからお客様ご自身で注ぐ新感覚のレモンサワー飲み放題「0秒レモンサワー」をお楽しみいただけます。https://store.zero-tokiwa.com/

■会社概要

社名 ：GOSSO株式会社

本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

代表者 ：代表取締役 藤田 建

設立 ：2005年12月

電話番号 ：03-6316-8191（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／焼肉／麺／スイーツ等）の経営／企画／運営、

プロデュースおよびFC展開

URL ：https://www.gosso.co.jp/