産業用ターボ冷凍装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月18に「産業用ターボ冷凍装置市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。産業用ターボ冷凍装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
産業用ターボ冷凍装置市場の概要
産業用ターボ冷凍装置市場に関する当社の調査レポートによると、産業用ターボ冷凍装置市場規模は 2035 年に約 366億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 産業用ターボ冷凍装置市場規模は約 237億米ドルとなっています。産業用ターボ冷凍装置に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用ターボ冷凍装置市場シェアの拡大は、バイオ医薬品産業の発展によるものです。世界市場ではバイオ医薬品製剤の需要が高まっており、複雑な生物製剤への需要も高まっています。mRNAワクチン、遺伝子治療など、多くの分野では超低温が必須となっています。ヨーロッパやアジア太平洋地域といった主要な臨床試験拠点における流通ネットワークの発展により、産業用ターボ冷凍装置の市場浸透が進んでいます。当社の調査レポートによると、世界のバイオ医薬品市場は2030年までに年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予想されており、産業用ターボ冷凍装置市場への需要が高まると予想されています。
産業用ターボ冷凍装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/industrial-turbo-refrigerator-equipment-market/590641671
産業用ターボ冷凍装置市場に関する市場調査では、厳格な規制基準により市場シェアが拡大することが明らかになっています。ガス規制の見直しにより、HFCの需要が拡大し、自然冷媒ターボベースシステムの市場が大きく成長しています。炭化水素ベースのシステムは、汚染物質の排出を抑制するのに適しており、世界中の環境基準に適合しています。当社の調査レポートによると、自然冷媒市場は2030年までに27億米ドルの市場規模に達すると予想されており、産業用ターボ冷凍装置の需要を拡大させるでしょう。
流通チャネルの複雑な管理と現地メーカーとの激しい競争は、メーカーが産業用ターボ冷凍装置という新しい市場に参入する際の制約要因となっています。例えば、海外メーカーは流通の複雑さのために日本で高い障壁に直面しており、それが市場浸透の遅れにつながっています。当社の調査アナリストによると、ITRE市場において、日本の消費者は海外メーカーと比較して、現地生産者に18%以上依存しています。
産業用ターボ冷凍装置市場セグメンテーションの傾向分析
産業用ターボ冷凍装置市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、産業用ターボ冷凍装置 の市場調査は、装置タイプ別、最終用途産業別、技術タイプ別、冷却能力別、適用モード別と地域別に分割されています。
