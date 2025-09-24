オンキヨー株式会社 株式会社ダンロップタイヤのタイヤ検証についてのお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、株式会社ダンロップタイヤ（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：河瀬 二朗、以下「ダンロップタイヤ社」といいます。）が販売するタイヤの検証を行いましたことを本日2025年9月24日お知らせ致します。
ダンロップタイヤ社は、DUNLOP（ダンロップ）・FALKEN（ファルケン）をメインブランドに、乗用車用、トラック・バス用、産業車両用など、暮らしや社会に関わるさまざまなシーンで活躍するタイヤを販売しています。当社は、長年、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーについて音に関する研究開発を行うとともに、オーディオ製品・スピーカーの研究開発に伴って、音の解析も行って参りました。2024年4月8日付プレスリリースで発表しておりますとおり、当社は、ダンロップタイヤ社の親会社である住友ゴム工業株式会社の委託を受け、当社が有する音の解析技術を活かし、住友ゴム工業株式会社が行っているタイヤによる騒音の解析支援を行いました。
●2024年4月8日付プレスリリース 住友ゴム工業株式会社のタイヤの静粛性に関する解析支援のお知らせ
https://www.onkyo.net/news/20240408_tyre
このたび、当社は、ダンロップタイヤ社が販売するタイヤ「SPORT MAXX LUX」の静粛性について検証を行いました。当社は、「SPORT MAXX LUX」を装着した車室内にマイクを設置し、車室内の音を収録し、収録した音を解析し、検証を行い、非常に優れた静粛性であることを確認致しました。検証の詳しい内容は、ダンロップタイヤ社のホームぺージでご確認いただけます。
●ダンロップタイヤ社ホームページ https://tyre.dunlop.co.jp/special/sportmaxx/lux/sportmaxxlux-review-archive/
今後、当社は、Onkyoブランド製品についての研究開発を行っていく中で培った音の解析技術を進歩させ、音のソリューションとして第三者に提供して参ります。
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
ダンロップタイヤ社は、DUNLOP（ダンロップ）・FALKEN（ファルケン）をメインブランドに、乗用車用、トラック・バス用、産業車両用など、暮らしや社会に関わるさまざまなシーンで活躍するタイヤを販売しています。当社は、長年、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーについて音に関する研究開発を行うとともに、オーディオ製品・スピーカーの研究開発に伴って、音の解析も行って参りました。2024年4月8日付プレスリリースで発表しておりますとおり、当社は、ダンロップタイヤ社の親会社である住友ゴム工業株式会社の委託を受け、当社が有する音の解析技術を活かし、住友ゴム工業株式会社が行っているタイヤによる騒音の解析支援を行いました。
●2024年4月8日付プレスリリース 住友ゴム工業株式会社のタイヤの静粛性に関する解析支援のお知らせ
https://www.onkyo.net/news/20240408_tyre
このたび、当社は、ダンロップタイヤ社が販売するタイヤ「SPORT MAXX LUX」の静粛性について検証を行いました。当社は、「SPORT MAXX LUX」を装着した車室内にマイクを設置し、車室内の音を収録し、収録した音を解析し、検証を行い、非常に優れた静粛性であることを確認致しました。検証の詳しい内容は、ダンロップタイヤ社のホームぺージでご確認いただけます。
●ダンロップタイヤ社ホームページ https://tyre.dunlop.co.jp/special/sportmaxx/lux/sportmaxxlux-review-archive/
今後、当社は、Onkyoブランド製品についての研究開発を行っていく中で培った音の解析技術を進歩させ、音のソリューションとして第三者に提供して参ります。
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
プレスリリース詳細へ