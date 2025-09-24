【串カツ田中×「キットカット」】おかげさまで3年目！今年も揚げて応援！「食べてみたい！」の声が多かった”餅”を期待に応えて商品化！

株式会社串カツ田中

株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役社長：坂本 壽男）は、2025年10月1日(水)～2026年1月31日(土)の期間限定で、ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区御幸通、代表取締役社長兼CEO：深谷龍彦）の人気商品

「キットカット」とのコラボ企画を実施します。

3年目の今回は『皆さまの「期待に応えて」「期待を超えて」～揚げて応援～』と題して、皆さまの期待に“応えた”コラボメニューと、期待を“超えた”コラボメニューを開発しました。

ご好評につき3年目！「期待に応えて」「期待を超えて」～揚げて応援～！！

昨年も大好評だった串カツ田中と「キットカット」のコラボ企画。「美味しすぎる！ずっと定番化してほしい！」や「みんなに絶対食べてほしい」などSNS上でも反響をいただきました。今年も「揚げ(アゲ)て、皆の夢を応援したい！」そのような想いから、3年連続でコラボを実施いたします。

今年も定番の「キット串カツ～Made with KITKAT(R)～」はもちろんのこと、コラボ期間の前半(第1弾)は「期待に応えた」キット串カツ、後半(第2弾)は「期待を超えた」キット串カツが新たに登場します。

串カツ田中と「キットカット」は、夢に向かって頑張っている人と、それを支える人の気持ちがアガる(揚がる)ようなコラボレーション商品をご提供することで、今年もすべての人を応援します。

コラボ商品について

■キット串カツ（キットカツ）～Made with KITKAT(R)～：160円(税込176円)■キット串カツバナナ（キットカツバナナ）～Made with KITKAT(R)～：180円(税込198円)

今年も登場、キット串カツ（キットカツ）！串カツ田中と「キットカット」が奇跡のコラボを果たした、新食感のスイーツ串カツです。

串カツ田中の秘伝のレシピで作られた軽い食感のサクサク衣で、サクッサク食感のウエハースとリッチなカカオ感のチョコレートの絶妙なコンビネーションが特長の「キットカット」を揚げちゃいました。1本ずつ丁寧に揚げたキット串カツで、みんなの夢を応援します。

ぜひ”キットカツ“の愛称でご注文ください

「キット串カツ」断面図（イメージ）

サクサクの衣とアツアツトロトロなチョコレ―ト、そしてウエハースのサクッサク食感が絶妙にマッチします！

【期間限定 第1弾】

【販売期間】2025年10月1日(水)～2026年1月31日(土)■キット串カツもちっと(キットカツもちっと)～Made with KITKAT(R)～：200円(税込220円)

期間限定キット串カツの第1弾は、「期待に応えたキット串カツ」！

昨年のコラボ企画で開催したInstagramキャンペーンの「食べてみたいキット串カツ」アンケートでお声が多かった”餅”を皆さまの期待に応えて商品化！もっちりフィリングで実現した、やみつきになる“もちもちサクッサク”の新食感スイーツをぜひお試しください！

■販売期間2025年10月1日(水)～12月8日(月)

■コラボ商品 注意事項

・テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・本企画は、予告なく内容や価格を変更する場合があります。

・在庫がなくなり次第、販売を終了します。

・東京ドーム店は対象外店舗です。

SNS企画 “アゲ”ちゃうキャンペーンについて

今年やります！“アゲ”ちゃうキャンペーン！

第1弾はXでのリポストキャンペーンです！該当の投稿をお見逃しなく！！

■SNSキャンペーン 第1弾フォロー&リポスト”アゲ”ちゃうキャンペーン

串カツ田中公式Xアカウントをフォローして、該当の投稿をリポストすると、

抽選で串カツ田中賞、キット串カツ賞いずれかの賞品が当たる！

・串カツ田中賞

→ソース缶・ソースボトル・串カツ田中お食事券2,000円分＆串カツバットを10名様にプレゼント

・キット串カツ賞

→キット串カツオリジナル応援スティックバルーンを10名様にプレゼント

※串カツ田中公式Xアカウント

@kushitanaka（https://twitter.com/kushitanaka）

【第1弾 応募期間】

2025年10月1日(水)～10月31日(金)

【キャンペーン注意事項】

・本キャンペーンは、事前に通知することなく、システムメンテナンスや不具合等により中止・中断・終了することがあります。

・本キャンペーンへの応募には、Xアカウントが必要となります。

・当選された方には、Xアカウントへ当社アカウントよりDM（ダイレクトメッセージ）でご連絡いたします。

・当選者の発表は、当選者のみにご連絡させていただきます。【

【2弾予告】

■キット串カツWいちご(キットカツWいちご) ~Made with KITKAT(R)~

期間限定キット串カツ第2弾は、「期待を超えたキット串カツ」が登場！

昨年度の「ホワイトいちご」ご好評につき、さらにパワーアップ！

「キットカット 苺」の上に冷たいいちご乗せて揚げることで、昨年の美味しさ(期待)を超えるキット串カツになりました。

2種類のいちごが織りなすハーモニーは、たまらない至福の味わいです。いちご好きにはたまらないご褒美串をお楽しみください！

■販売期間2025年12月9日(火)～2026年1月31日(土)

■SNSキャンペーン 第2弾

Instagramキャンペーン

※アカウントをフォローしてお待ちください！

串カツ田中公式Instagramアカウント

kushikatsu_tanaka（https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/）

【第2弾 応募期間】

2025年12月9日(火)～2026年1月11日(日)

「キットカット」について

1935年にイギリスで発売以来、世界90ヶ国以上で販売されているチョコレートブランド。日本では1973年から発売されており、長きにわたり、受験生など頑張る人々を応援する活動を継続している。その結果、受験シーズンだけでなく、年間を通じた様々なシーンで、大切な人に応援や感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールとして親しまれている。また、抹茶味や日本酒味などの累計500種類を超えるフレーバー展開を通じて、国内外のお客様から高い支持を得ている。

※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です。

串カツ田中SNS公式アカウント

X公式アカウント :https://x.com/kushitanakaInstagram公式アカウント :https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/KTリーグX公式アカウント :https://x.com/kt_league

串カツ田中ホールディングス コーポレートスローガン

コーポレートスローガン：「脱・串カツ田中」

「脱・串カツ田中」。これは、当社が今後進む道を表しています。ただ、決して「串カツ田中」ブランドを捨てるというわけではありません。串カツ田中は、当社にとって“原点”であり、“土台”であり、今後も大切にしていくブランドです。

当社は今後1,000店舗体制にむけて、事業領域の拡大や日本から世界へ進出していくことを目標としています。そのためには現状維持ではなく、商品やサービスの質の磨き上げや、プロフェッショナルな人材育成を推進し、串カツ田中を変革していかなければなりません。さらに、串カツ田中に次ぐ、新たな挑戦・新しい価値の創造し、企業価値の向上を目指す必要があります。

「脱・串カツ田中」の「脱」というのは、「これまでの串カツ田中を越えていく」ことと、「串カツ田中に依存しない、新たな価値の創造」という両方の意味を指し、当社の意思表明でもあります。

株式会社串カツ田中ホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役社長：坂本 壽男

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://kushi-tanaka.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE／株式会社ピソラ