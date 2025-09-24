アジアのパワー系アクション俳優、大東賢氏が語る、武道と格闘技の違い！
１９７０年代～１９８０年代の格闘技団体、例えば、プロレス団体は全日本プロレス、新日本プロレス、国際プロレス等の３団体でしたが２０２５年の現在、数え切れないほどのプロレス団体があります。また、武道の空手にしても極真空手、正道館空手、梁山泊空手等、現在では沢山の流派があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330091&id=bodyimage1】
格闘技と武道は似たイメージがありますが、一体、どう違うのか？その起源は？
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のアジアのパワー系アクション俳優の大東賢さんが解説したYouTube動画があります。
https://youtu.be/k00P1AMUOhk?si=V3PwDIupPVO1U4cQ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330091&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」はパワフルな昭和時代の現代アクションや時代劇アクション、特撮ヒーローアクションを融合したアクション映画で、大東賢監督の運送業界でのリアル体験がシリアスかつコミカルに描かれ社会を守るヒーローが誕生する新風のアクション映画になっています。
監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんの全盛期の前腕の太さは４５センチ、８５キロの握力でリンゴを潰し、日本アクション俳優握力NO,1で握力有名人名簿掲載されています。
香港アクション映画界のレジェンドである染野行雄さんブルース・リー以来の「グローブ」と評したというエピソードもあります。
また、大阪府アームレスリング連盟の元理事でした。
大東賢さんが公開するYouTube番組の「前腕を太くする簡単な筋力トレーニング方法」です。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=PY_y_ngLXL_IwUc3
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、ボディビルダーやアームレスラー等も日本のアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330091&id=bodyimage3】
インドネシアのバリ島の教育機関の学校や芸術祭で２０２６年８月に上映が決定される事になり、パワー系アクション俳優の大東賢さんの名前がアジアのパワー系アクション俳優としてブルース・リーさんやジャッキー・チェンさんとネット検索で名前が並び注目を浴びています。
【パワー系アクション俳優】AI検索 等
また、大坂城の豊臣石垣館には大東賢氏の製作したアクション映画上映会、DVDの売り上げで太閤なにわ夢募金へ寄付されたことにより,アクション映画監督・アクション俳優 大東賢と刻まれた芳名板があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330091&id=bodyimage4】
５月から国内最大の映画サイト、シネマトゥデイの注目作品のトップをキープしています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙も！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330091&id=bodyimage1】
格闘技と武道は似たイメージがありますが、一体、どう違うのか？その起源は？
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のアジアのパワー系アクション俳優の大東賢さんが解説したYouTube動画があります。
https://youtu.be/k00P1AMUOhk?si=V3PwDIupPVO1U4cQ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330091&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」はパワフルな昭和時代の現代アクションや時代劇アクション、特撮ヒーローアクションを融合したアクション映画で、大東賢監督の運送業界でのリアル体験がシリアスかつコミカルに描かれ社会を守るヒーローが誕生する新風のアクション映画になっています。
監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんの全盛期の前腕の太さは４５センチ、８５キロの握力でリンゴを潰し、日本アクション俳優握力NO,1で握力有名人名簿掲載されています。
香港アクション映画界のレジェンドである染野行雄さんブルース・リー以来の「グローブ」と評したというエピソードもあります。
また、大阪府アームレスリング連盟の元理事でした。
大東賢さんが公開するYouTube番組の「前腕を太くする簡単な筋力トレーニング方法」です。
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=PY_y_ngLXL_IwUc3
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、ボディビルダーやアームレスラー等も日本のアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330091&id=bodyimage3】
インドネシアのバリ島の教育機関の学校や芸術祭で２０２６年８月に上映が決定される事になり、パワー系アクション俳優の大東賢さんの名前がアジアのパワー系アクション俳優としてブルース・リーさんやジャッキー・チェンさんとネット検索で名前が並び注目を浴びています。
【パワー系アクション俳優】AI検索 等
また、大坂城の豊臣石垣館には大東賢氏の製作したアクション映画上映会、DVDの売り上げで太閤なにわ夢募金へ寄付されたことにより,アクション映画監督・アクション俳優 大東賢と刻まれた芳名板があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330091&id=bodyimage4】
５月から国内最大の映画サイト、シネマトゥデイの注目作品のトップをキープしています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙も！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg