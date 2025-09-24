株式会社高知電子計算センター、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社高知電子計算センター（高知県 代表取締役社長 三谷康久、以下高知電子計算センター）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
高知電子計算センターは、1966年設立した高知発のITパイオニアとして自治体向けシステム開発・運用、ネットワーク・セキュリティ、データセンター、アウトソーシングを展開し、全国規模で公共分野にサービスを提供しています。
同社では、データに基づいた迅速な経営意思決定を促進する管理体制を構築するためにシステムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、ZACの活用で社内データの見える化が可能になる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
