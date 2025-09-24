シンガポールの自動車金融市場は、安定した3.90%のCAGRとデジタル融資の革新により、2033年までに186億米ドルに達すると予測されています。

