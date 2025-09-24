埼玉県幸手市に県内８店舗目となる『ネクステージ幸手店』をオープン！～人気家電などが当たるグランドオープンフェアを10月４日（土）より開催～

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」)は、埼玉県幸手市に『ネクステージ幸手店』を新たに出店します。埼玉県内では８店舗目となり、約2,400坪の広大な敷地に約250台を展示可能な県内最大級の総合店です。国道４号線沿いの立地により、埼玉県東部はもちろん、茨城県西部からもアクセスしやすく、地域の皆さまにより便利にご利用いただけます。

■ネクステージ幸手店 概要

『ネクステージ幸手店』では、修復歴のない良質な中古車を軽自動車・コンパクトカー・SUV・ミニバンなど、幅広いラインアップを取り揃え、多様なお客様ニーズにお応えします。

また、敷地内にはオイル交換や車検に対応する整備工場を併設。さらに、お車の買取やご自宅への無料出張査定にも対応できる買取店舗を備え、「販売・メンテナンス・買取」をワンストップで提供する総合店舗です。

＜店舗名称＞ ネクステージ幸手店

＜住所＞ 埼玉県幸手市北２丁目６-１６

＜電話番号＞ 0480-47-0558

＜営業開始日＞ 2025年９月16日（火）

＜営業時間＞ 10:00～20:00

※整備受付は18:00まで

＜定休日＞ 毎月第三水曜日（祝日除く）

＜HP＞ https://www.nextage.jp/shop/1398/

ネクステージ幸手店

■『ネクステージ幸手店』グランドオープンを記念したフェアを開催！

グランドオープンフェアでは、魅力的な特選車を多数ご用意するとともに、フェア期間中に中古車をご成約いただいたお客様に人気の家電やアウトドア商品などが当たる空くじなしの大抽選会を実施。その他お得なイベントも多数開催します。

＜フェア期間＞ 2025年10月４日（土）～10月13日（月祝）

＜イベント＞ ・中古車ご成約の方に、人気家電等が当たる大抽選会

・エンジンオイル、リモコンキー電池 無料交換

※フェア・イベントの詳細は特設ページをご確認ください。

＜特設ページ＞ https://www.nextage.jp/sp/202510_nx_satteopen/ (https://www.nextage.jp/sp/202510_nx_satteopen/)

※2025年９月26日（金）より公開

■『ネクステージ幸手店』 提供サービスのご紹介

・エンジンオイルとリモコンキーの電池を『無料』で交換！もちろん『工賃』も無料です！

『ネクステージ幸手店』をご利用いただくすべてのお客様に、当店のサービスを体感いただくきっかけとしてエンジンオイルを無料で交換するキャンペーンを実施しています。API規格でSPグレードを取得した高性能省燃費エンジンオイルを使用し、経験豊富な整備士が丁寧に作業を行っています。また同店に併設の大型整備工場にて、オイル交換と一緒に愛車の無料簡易点検やメンテナンスもご利用いただけます。

・お客様の愛車を『フルスイング』買取します！

『ネクステージ幸手店』は同敷地内に買取店も併設しており、経験・知識豊富なスタッフがお客様の愛車を全力『フルスイング買取』として、お客様にご満足いただけるような買取査定額を提示します。

当社ではお客様から買取した車両を全国各地に展開する大型店や車種別カテゴリ専門店で商品化し、次のお客様に直接販売することで不要な経費の発生を抑制し、高額買取を実現しています。また、車両査定時にシートカバーや足マット、ハンドルカバーを使用し、愛車に汚れや傷をつけない取組みや、買取価格を明記してお渡しする「金額提示カード」の導入など、お客様が安心して愛車を売却できる環境づくりに努めています。

各種サービスの詳細はホームページ(https://www.nextage.jp/)をご確認ください。

●株式会社ネクステージ

ネクステージは、“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。新車・中古車の販売事業・整備事業・保険代理店事業・自動車買取事業・カーコーティング事業にいたるまで、自動車に関わる全てのサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、お客様の安心・安全なカーライフに寄り添っていきます。