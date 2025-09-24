「ほっともっと」カキフェス第一弾！“ナポリタン付き”や“のり弁当”など、様々な形でジューシーな“カキフライ”を堪能『カキフライシリーズ』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年8月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、“牡蠣”を使ったメニューが続々登場する「カキフェス」第一弾として、毎年ご好評いただいている、クリーミーで旨味あふれる牡蠣をジューシーな衣で包んだ“カキフライ”を味わえる「カキフライシリーズ」を10月１日(水)より新発売いたします。今年も“ナポリタン付き”や“のり弁当”など様々なスタイルでカキフライをお楽しみいただけます。

■「カキフェス」第一弾！ジューシーで旨みあふれる美味しさ「カキフライシリーズ」

期間限定で、“牡蠣”を使ったメニューが続々登場する「カキフェス」第一弾として、「カキフライシリーズ」を新発売します。

今年も「カキフライシリーズ」は、豊富なラインアップとなっており、様々な形でカキフライをお楽しみいただけます。

オーソドックスな『4コ入り カキフライ弁当』は、カキフライと相性の良い“フライソース”や“レモン果汁”、さらに具材感のある“タルタルソース”が付いており、自分好みにカキフライの美味しさを堪能できます。また、カキフライを存分に味わいたい方には『6コ入り カキフライ弁当』がおすすめです。その他、カキフライと“ナポリタン”を一緒に楽しめる『3コ入り カキフライ弁当』や、お手頃価格の『カキフライのりタル弁当』をラインアップいたします。

また、単品メニュー『カキフライ(2コ入り)』もご用意しており、お好みのお弁当と一緒にカキフライをお楽しみいただけます。

期間限定の「カキフライシリーズ」を様々なスタイルでご堪能ください。

■商品概要

・発売商品

旨みぎゅっと！ 4コ入り カキフライ弁当 760円

しっかり大満足 6コ入り カキフライ弁当 970円

ナポリタン入り 3コ入り カキフライ弁当 690円

お手頃カキフライ カキフライのりタル弁当 580円

カキフライ(2コ入り) 240円

・発売日

2025年10月1日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,426店舗(8月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます