東京・銀座「BAR S(バー エス)」の10月限定メニュー　ベルガモットや抹茶などの味わいが楽しめる5種類のモヒートを展開

資生堂パーラーが運営する「BAR S(バー エス)」では、2025年10月1日(水)より、期間限定メニューを展開いたします。




◆BAR S 10th Anniversary　Mojito! Mojito!! Mojito!!!　第1弾

展開期間：2025年10月1日(水)～31日(金)



6月に10周年を迎えた「BAR S」では、この特別な節目を記念して期間限定の特別メニューをご用意しております。10月は5種類の多彩なモヒートをお楽しみいただけます。それぞれが織りなす個性豊かな味わいは、「BAR S」でのひとときを彩ります。この機会に、お好みのモヒートをご堪能ください。



デイジー・モヒート　2,500円

ベルガモット・モヒート　2,300円


和・モヒート　2,300円

抹茶・モヒート　2,300円

ジンジャー・モヒート　2,300円



◆BAR S Recommend Cocktail Fair


展開期間：～2025年10月31日(金)


9月より展開中の2種類の期間限定のカクテルも引き続きお楽しみいただけます。



◆モン・ブラン・カクテル


Mont Blanc Cocktail 2,800円



フランス産のマロンペーストを使用し、大人のデザートカクテルに仕上げています。


濃厚な味わいが贅沢なひとときを演出します。






◆オレンジハイボール


Orange Highball　2,300円



グレンモーレンジとオレンジを組み合わせた、香り豊かなハイボールです。


冷えたウイスキーを使用し、氷を入れない「神戸スタイル」で仕上げています。







*価格は税込表記です。


*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。


*こちらの情報は2025年9月24日時点のものです。予告なく、価格や仕様等を変更する場合がございます。




◆BAR S(バー エス)

住所：　東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル11階


電話番号：　03-3572-3922


営業時間：　15:00～23:00（L.O.22:30）


*お1人さま1,000円のカバーチャージを頂戴します。


定休日：　日曜日・月曜日・祝日（不定休）・年末年始



公式サイト：　https://parlour.shiseido.co.jp/bar/s/


Instagram：　https://www.instagram.com/shiseido_parlour/


　X　：　https://twitter.com/shiseidoparlour


note：　https://note.com/shiseido_parlour