東京・銀座「BAR S(バー エス)」の10月限定メニュー ベルガモットや抹茶などの味わいが楽しめる5種類のモヒートを展開
資生堂パーラーが運営する「BAR S(バー エス)」では、2025年10月1日(水)より、期間限定メニューを展開いたします。
◆BAR S 10th Anniversary Mojito! Mojito!! Mojito!!! 第1弾
展開期間：2025年10月1日(水)～31日(金)
6月に10周年を迎えた「BAR S」では、この特別な節目を記念して期間限定の特別メニューをご用意しております。10月は5種類の多彩なモヒートをお楽しみいただけます。それぞれが織りなす個性豊かな味わいは、「BAR S」でのひとときを彩ります。この機会に、お好みのモヒートをご堪能ください。
デイジー・モヒート 2,500円
ベルガモット・モヒート 2,300円
和・モヒート 2,300円
抹茶・モヒート 2,300円
ジンジャー・モヒート 2,300円
◆BAR S Recommend Cocktail Fair
展開期間：～2025年10月31日(金)
9月より展開中の2種類の期間限定のカクテルも引き続きお楽しみいただけます。
◆モン・ブラン・カクテル
Mont Blanc Cocktail 2,800円
フランス産のマロンペーストを使用し、大人のデザートカクテルに仕上げています。
濃厚な味わいが贅沢なひとときを演出します。
◆オレンジハイボール
Orange Highball 2,300円
グレンモーレンジとオレンジを組み合わせた、香り豊かなハイボールです。
冷えたウイスキーを使用し、氷を入れない「神戸スタイル」で仕上げています。
*価格は税込表記です。
*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。
*こちらの情報は2025年9月24日時点のものです。予告なく、価格や仕様等を変更する場合がございます。
◆BAR S(バー エス)
住所： 東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル11階
電話番号： 03-3572-3922
営業時間： 15:00～23:00（L.O.22:30）
*お1人さま1,000円のカバーチャージを頂戴します。
定休日： 日曜日・月曜日・祝日（不定休）・年末年始
公式サイト： https://parlour.shiseido.co.jp/bar/s/
Instagram： https://www.instagram.com/shiseido_parlour/
X ： https://twitter.com/shiseidoparlour
note： https://note.com/shiseido_parlour